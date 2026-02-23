La Capital | Ovación | Alpine

Alpine respondió en Baréin, pero Flavio Briatore criticó los cambios de la Fórmula 1

El asesor ejecutivo de la escudería francesa fue duro con la nueva generación de monoplazas y afirmó: "Los fanáticos solo entienden el 20%"

23 de febrero 2026 · 15:02hs
Flavio Briatore

Flavio Briatore, asesor de Alpine, lanzó duras críticas a la nueva generación de autos de la F1.

La Fórmula 1 se encuentra en un punto de inflexión donde los cambios técnicos y reglamentarios marcarán un nuevo camino, más allá de si será para bien o para mal. El aluvión de críticas llegó tras los tests oficiales en Baréin, donde Alpine pudo mostrar una mejor cara que en 2025, aunque no todo sea risas.

Franco Colapinto y Pierre Gasly estuvieron a la altura y recolectaron importante información para los ingenieros de la escudería francesa. No obstante, Flavio Briatore fue tajante con los cambios de la máxima categoría del automovilismo en esta nueva temporada que comenzará el primer fin de semana de marzo en Australia.

“Los fanáticos solo entienden el 20%”, sentenció el asesor ejecutivo italiano, según consignó Motorsport, con respecto a la nueva generación de monoplazas de la F1, marcando su voz de autoridad con más de cuatro décadas de experiencia en la élite.

Colapinto Briatore Alpine (1)

Los polémicos cambios de la Fórmula 1

Ante la llegada de nuevas reglamentaciones técnicas para los monoplazas, con motores mitad eléctricos y mitad a combustión incluidos, se vio un trabajo de gestión energética y alteraciones en los métodos de manejo muy distintos a los años previos.

“Normalmente, para adelantar se pisa a fondo el acelerador. Ahora hay que levantar el pie”, aseguró Briatore al describir esta nueva era, donde la gestión del piloto pasaría a tener un rol central.

Este cambio conceptual de acelerar menos para lograr ir más rápido supone una amenaza existencial para la F1. A su vez, el italiano expresó: “Lo que es seguro es que, hasta ahora, la Fórmula 1 no ha hecho mucho para que el espectador comprenda esta parte”.

image (15)
El Alpine de Franco Colapinto en Baréin durante su primera temporada en la Fórmula 1.

El Alpine de Franco Colapinto en Baréin durante su primera temporada en la Fórmula 1.

Después de la crítica, llegó el elogio

Luego de lanzar fuerte contra los cambios que llegaron a la categoría, Briatore cambió la cara y elogió directamente al desarrollo comercial de la Fórmula 1 bajo la dirección de Liberty Media y su director general, Stefano Domenicalo.

“Comercialmente, la mejora es increíble. Hace diez años, teníamos que llamar a todas las puertas hasta que nos dolían los dedos. Hoy en día, la gente te llama. Es un juego completamente diferente”, valoró el italiano sobre el progreso durante la última década.

Para acompañar al elogio, Briatore advirtió que deberán enfocarse en devolverle naturalidad y velocidad a fondo al campeonato, por lo que concluyó: “Tenemos que conservar las carreras, tenemos que conservar el sonido. Eso es la Fórmula 1”.

