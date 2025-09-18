Colapinto dio una vuelta en bicicleta por el circuito donde hizo su mejor carrera en la Fórmula 1: qué dijo

El argentino recorrió la pista con los ingenieros de la escudería. Dijo que no es la mejor para el auto que conduce

Franco Colapinto se prepara para disputar un nuevo Gran Premio de Fórmula 1 en Azerbaiyán, donde el año pasado consiguió su mejor actuación desde que está en la categoría: terminó 8 en el circuito de Bakú, a bordo de un Williams. Ahora buscará repetir, pero con un Alpine.

Un día antes del comienzo de las prácticas libres, el piloto argentino tomó una particular decisión: salió a recorrer el circuito de Bakú en bicicleta, acompañado por los ingenieros de la escudería francesa.

Colapinto es un fanático de la bicicleta y cada vez que puede se sube a una para dar paseos en el lugar donde se encuentre. En esta ocasión, la particularidad es que lo hizo donde en pocas horas estará girando a velocidades siderales con su Alpine.

Durante la vuelta al circuito con los ingenieros, el piloto nacido en Pilar conversó con ellos sobre distintas cuestiones vinculadas a la pista y las situaciones que podrían presentarse durante las pruebas libres, la clasificación y sobre todo la carrera, que se correrá este domingo.

Después del recorrido, el argentino habló sobre el circuito y sobre lo que espera para el fin de semana. "Será más difícil que el año pasado en cuanto a performance por la larga recta. Nuestro auto no es el mejor y en un callejero con muchos baches, el coche es muy duro y no los copia bien", dijo. Y añadió: "Trataremos de encontrar los detalles y maximizar las oportunidades que aparezcan".

Leer más: Franco Colapinto dice que "no le afectan" los rumores sobre la segunda butaca de Alpine

Sobre su experiencia allí hace un año, señaló: "Bakú es de mis recuerdos más especiales, en el entré por primera vez a Q3 y sumé puntos en mi primera carrera callejera", dijo.

"Estoy contento de volver a Bakú"

También habló sobre el Alpine. "Conocemos las limitaciones del coche y sabemos que vamos a tener algunas dificultades. Hay rectas muy largas y el paquete que tenemos no es el mejor para esta pista. Trabajaremos para maximizar lo que tenemos", señaló.

Otra vez sobre su actuación allí en 2024, expresó: "Fue muy positivo andar tan bien el año pasado en un circuito como Bakú, de los más complicados del calendario. Estoy contento de estar de vuelta acá, hay que ver qué pasa este fin de semana".

A propósito de su relación con Pierre Gasly, su compañero de equipo, el canal oficial de la Fórmula 1 lr preguntó si sabe hablar francés. Y Colapinto respondió: "Un peu, un peu. Estoy en ello. Me molesta mucho no entender a Pierre cuando habla francés. Lo hablaré pronto, pero me está tomando más tiempo del que pensaba".