Cuándo corre Franco Colapinto: días y horarios del GP de Azerbaiyán

El pilarense regresará al exigente circuito callejero de Bakú, donde en 2024 selló su mejor carrera hasta la fecha en la Fórmula 1

18 de septiembre 2025 · 11:16hs
Franco Colapinto buscara repetir la historia en Bakú

Foto: Instagram/@alpinef1team.

Franco Colapinto buscara repetir la historia en Bakú, donde logró su mejor carrera en la F1.
Cuándo corre Franco Colapinto: días y horarios del GP de Azerbaiyán

Race week. Sí, este fin de semana vuelve la actividad a la Fórmula 1. Franco Colapinto se prepara de cara al exigente Gran Premio de Azerbaiyán, donde hace poco más de un año logró su mejor carrera con un 8º puesto en el circuito callejero de Bakú.

La última cita no dejó buenas noticias para el piloto argentino, quien sufrió el motor Renault de Alpine y no tuvo la potencia suficiente para pelear en Monza, donde finalizó en el 17º lugar. No obstante, el antecedente de Azerbaiyán permite ilusionarse con una buena oportunidad.

Luego de su debut en Italia con Williams en 2024, Colapinto sorprendió a todos al llegar a Bakú. En aquella oportunidad, el pilarense clasificó noveno y finalizó octavo, sumando sus primeros cuatro puntos en la F1 y convirtiéndose en el octavo argentino en la historia en puntuar en la máxima categoría. Ahora, buscará repetir la hazaña, aunque con el monoplaza de la escudería francesa.

image (8)
Franco Colapinto espera ser confirmado por Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1.

Franco Colapinto espera ser confirmado por Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1.

>> Leer más: Franco Colapinto está cada vez más afianzado en el Alpine del futuro: se viene un anuncio

Días y horarios del GP de Azerbaiyán

La acción del GP de Azerbaiyán se disputará entre el viernes 19 y el domingo 21 de septiembre, y será transmitida en vivo por Disney+.

  • Viernes 19 de septiembre

    • Práctica libre 1: 05:30 (hora argentina)

    • Práctica libre 2: 09:00

  • Sábado 20 de septiembre

    • Práctica libre 3: 05:30

    • Clasificación: 09:00

  • Domingo 21 de septiembre

    • Carrera: 08:00

Cómo es el circuito callejero de Bakú

El circuito callejero de Bakú es uno de los más complejos y exigentes del calendario de la Fórmula 1, ya que cuenta con curvas angostas, sectores de velocidad extrema y la reconocida "curva del castillo", icónica por su dificultad.

Este trazado de 51 vueltas resaltan por los frecuentes errores que lleva a los pilotos a chocar contra los muros en reiteradas ocasiones. Los corredores alcanzan velocidades de hasta 360 km/h en las extensas rectas, con dos zonas de DRS, y se someten a curvas de 90 grados para demostrar su técnica.

La última carrera en Bakú, donde Colapinto finalizó octavo, tuvo como ganador al australiano Oscar Piastri, actual líder del campeonato. Además, en el último giro tuvo lugar el fuerte choque entre Checo Pérez y Carlos Sainz que dejó a ambos pilotos fuera de carrera.

image (55)
En Monza, el argentino debió lidiar con la falta de potencia del motor del Alpine.

En Monza, el argentino debió lidiar con la falta de potencia del motor del Alpine.

Cómo continúa la temporada 2025 de la Fórmula 1

Son varias las citas de Fórmula 1 que restan en esta temporada 2025:

- Bakú, Azerbaiyán: 19 al 21 de septiembre.

- Singapur: 3 al 5 de octubre.

- Austin, Estados Unidos: 17 al 19 de octubre.

- Ciudad de México, México: 24 al 26 de octubre.

- San Pablo, Brasil: 7 al 9 de noviembre.

- Las Vegas, Estados Unidos: 20 al 22 de noviembre.

- Lusail, Qatar: 28 al 30 de noviembre.

- Yas Marina, Abu Dhabi: 5 al 7 de diciembre.

