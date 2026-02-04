La Capital | Fórmula 1 | Fórmula 1

Caliente previa de la Fórmula 1: predicciones, anticipos y dolores de cabeza para los equipos

A días de los tests de Bahrein, que contarán con transmisión oficial, varios protagonistas dieron señales de los rotundos cambios que habrá en este 2026

4 de febrero 2026 · 13:12hs
El A526 de Alpine buscará dar pelea en la Fórmula 1 en este 2026

El A526 de Alpine buscará dar pelea en la Fórmula 1 en este 2026, con Colapinto como titular.

La Fórmula 1 se prepara de cara al comienzo de la temporada 2026, la cual cambiará el panorama y la realidad de todos los equipos de la parrilla. Cada escudería trabaja a contrarreloj para ajustar los detalles de los nuevos monoplazas y acomodarse a los cambios técnicos y reglamentarios que ya entraron en vigencia.

Se viene una nueva generación en la máxima categoría del automovilismo y cada uno de los once equipos que integrarán la parrilla, con el ingreso de Cadillac, afrontará lo desconocido.

Ante los primeros ensayos de pretemporada en Barcelona, algunas escuderías se vieron limitadas para salir a la pista, a punto tal de que Williams ni siquiera formó parte de los entrenamientos y Aston Martin solamente giró durante una jornada de tres disponibles (entre cinco días en total).

Por su parte, Franco Colapito y Alpine dejaron buenas sensaciones y se ilusionan con pelear este año, después de un 2025 que los tuvo muy alejados de la pelea y constantemente marginados al fondo de la parrilla, siendo el peor equipo de la temporada anterior. La escudería francesa había tomado la decisión de avanzar en el desarrollo del A526 desde temprano y esta medida podría traer buenos resultados.

El vigente campeón no está tan seguro del dominio de McLaren

Lando Norris, vigente campeón de pilotos, advirtió que McLaren podría perder su lugar de dominio en el inicio de esta temporada ante los contundentes cambios. “Siempre existe ese elemento de mirar a los demás, que también forma parte del deporte: miras a los demás, ves lo que se les ha ocurrido a otras grandes mentes, qué ideas han tenido, ves cómo puedes aprender de ello, incorporarlo, evitarlo, sea lo que sea”, comentó el británico según citó Motorsport.

image (6)
Lando Norris y toda la emoción tras la consagración como campeón de la Fórmula 1 en Abu Dabi.

Lando Norris y toda la emoción tras la consagración como campeón de la Fórmula 1 en Abu Dabi.

>> Leer más: Cuándo arranca la temporada 2026 de la Fórmula 1: pilotos, fechas y circuitos

Al respecto, el piloto de 26 años remarcó que “siempre hay que estar dispuesto a aceptar que a veces otros pueden hacer un mejor trabajo” y agregó que en la F1 “hay que aprender de ellos”.

“Estoy contento con el esfuerzo del equipo y con todo lo que hemos hecho hasta ahora este año, pero sí, va a ser un año largo, así que seguiremos trabajando duro, nos aseguraremos de que todos estén contentos y partiremos de ahí”, concluyó.

George Russell calentó la previa de la temporada

Mercedes es apuntado como uno de los equipos que podría dominar en el inicio del campeonato y George Russell optó por mostrar sus altas expectativas para este 2026, en especial por disputar una batalla por el título de Fórmula 1 contra Max Verstappen, según mencionó el citado medio.

Quiero enfrentarme mano a mano con Max y, obviamente, Lando que tuvo una gran temporada el año pasado. Pero no, no agrego más presión. Creo que probablemente los aficionados y la gente esperan potencialmente Mercedes contra McLaren, porque hay mucha anticipación de que Mercedes tendría claramente la mejor unidad de potencia”, expresó el corredor británico.

George Russell Max Verstappen.png
Las tensiones entre Russell y Verstappen son frecuentes en el paddock de la F1.

Las tensiones entre Russell y Verstappen son frecuentes en el paddock de la F1.

>> Leer más: El multimillonario romance entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian que sacude las redes

Russell destacó que sabe bien “lo bueno que es Verstappen” y aseguró: “Creo que él va a estar muy metido en la pelea este año y eso es genial. Obviamente deseas que sea un poco más fácil, pero nunca debería ser fácil y, si vas a ganar, quieres haber luchado por ello y haberlo ganado de manera justa en la pista. El mejor escenario para el deporte y también para los pilotos es que tengas a varios corredores y varios equipos distintos luchando entre sí”.

“Creo que en este momento sí parece que Red Bull, McLaren, Ferrari y nosotros mismos somos, digamos, los cuatro equipos que están bastante cerca unos de otros”, aseveró el piloto de Mercedes.

La predicción sobre la temporada de Alpine

Alpine tendrá a Franco Colapinto y Pierre Gasly como pilotos titulares, quienes debieron soportar las limitaciones del A525 durante el año anterior para llegar a este 2026 con mayores expectativas de progreso. Luego de las primeras señales del nuevo auto, Sky Sports realizó una predicción del ranking de las escuderías para este Campeonato de Constructores.

>> Leer más: Un histórico de la Fórmula 1 podría llegar a Alpine para resolver sus "cuentas pendientes"

El análisis previo al inicio de la reconocida cadena marca que la escudería francesa pasaría a ser el quinto equipo esta temporada, metido frecuentemente en la pelea por los puntos. En caso de cumplirse esta predicción, el equipo de Colapinto lograría pasar a dominar el pelotón medio de la parrilla.

Este ranking ubicó a Mercedes como hipotético líder, seguido por McLaren, Red Bull y Ferrari, en ese mismo orden. Por detrás de Alpine, los que le seguirían en la tabla serían Racing Bulls, Aston Martin, Haas, Audi, Cadillac y, en el último lugar, Williams.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SkySportsF1/status/2017888797128569022?s=20&partner=&hide_thread=false

Serias dificultades para Williams

Williams padeció “retrasos en el programa del FW48” y las demoras para terminar el nuevo auto forzaron que no se presente en Barcelona para los primeros ensayos del año.

Si bien este caso perjudica su recolección de datos y testeo de las herramientas aerodinámicas que implementaron para el nuevo monoplaza, su director, James Vowles, insistió en que “podrían haber llegado” a las sesiones en Cataluña pero que eso les habría dejado “en desventaja en términos de repuestos”, tal como consignó Motorsport.

“Tenemos la unidad de potencia proporcionada por Mercedes, la caja de cambios proporcionada por Mercedes, así que el aprendizaje que ellos están atravesando esta semana en Barcelona se trasladará a nosotros, en Bahrein”, sostuvo Vowles, quien recién podrá analizar el rendimiento del auto la próxima semana.

Franco Colapinto mantiene la ilusión de hacer una buena temporada con Alpine en la Fórmula 1.

"Todo va muy bien": Franco Colapinto está en Barcelona y enfocado en progresar

Franco Colapinto se prepara para un contundente cambio de generación en la Fórmula 1

Colapinto encendió la ilusión y superó al campeón del mundo en esta pretemporada

En la primera jornada de tests de pretemporada, Franco Colapinto cerró como uno de los más rápidos.

Colapinto se mostró feliz en su primera pretemporada y Alpine trajo tranquilidad

El Gran Premio de Australia será la primera sede de competencia

Cuándo arranca la temporada 2026 de la Fórmula 1: pilotos, fechas y circuitos

