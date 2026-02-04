Arrancó juicio histórico por delitos ambientales contra productores y funcionarios de Pergamino El debate oral se desarrolla en los Tribunales Federales de Rosario tras el rechazo de los pedidos de suspensión de juicio a prueba, y mantiene la expectativa de la comunidad afectada Por Luis Emilio Blanco 4 de febrero 2026 · 12:27hs

Captura de la transmisión en vivo del inicio del juicio por delitos ambientales en Pergamino, que se desarrolla en Rosario con testimonios y planteos iniciales ante el Tribunal Oral Federal N.º 2.

Desde las 9 de este miércoles comenzó en Rosario el juicio por delitos ambientales vinculados a las fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino, un proceso que se está llevando adelante en el Tribunal Oral Federal Nº 2 y que marca un precedente en la Justicia argentina. La audiencia, transmitida en vivo por el Poder Judicial de la Nación y por medios de difusión alternativos, se encuentra en pleno desarrollo y mantiene la atención de vecinos, organizaciones sociales y medios de comunicación.

La jornada se abrió con la lectura de la resolución que rechazó los pedidos de suspensión de juicio a prueba presentados por seis de los nueve imputados. La decisión del tribunal fue clave para que el debate se concrete, ya que la querella había advertido que “la contaminación ambiental excede cualquier conflicto individual y no se repara con dinero”. Con ese marco, el proceso avanza hacia la exposición de pruebas y testimonios.

Delitos ambientales Durante la mañana, la Fiscalía planteó que el caso constituye un hecho inédito en la justicia argentina, porque por primera vez se discute en un fuero federal la responsabilidad penal de productores y funcionarios frente a delitos ambientales en zonas urbanas. La defensa, en cambio, cuestionó la competencia de la Justicia Federal, la validez de algunos estudios y pidió que se considere el impacto económico de la actividad agrícola, intentando relativizar la acusación.

Mientras, se aguardan en la sala de Oroño 940 los primeros testimonios de vecinos afectados. También se espera la exposición de planteos y la recepción de pruebas documentales. El juez mantiene el orden en la sala y anticipa que el proceso se extenderá durante varias jornadas, con la expectativa de que se escuchen más de 280 testimonios y se analicen estudios médicos y ambientales que forman parte del expediente.

Expectativa de la comunidad El juicio por las fumigaciones en Pergamino se está consolidando como un hito en materia de justicia ambiental. La expectativa de la comunidad es que la sentencia reconozca el daño causado y abra el camino hacia una mayor protección de la salud y el ambiente frente al modelo agrícola vigente. Embed - TOCF Rosario N°2 - Causa Cortese