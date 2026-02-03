La Capital | Economía | mercado

Mercados: las acciones argentinas en Wall Street caen hasta 32 % y el riesgo país supera los 500 puntos

El clima de negocios se vio impactado luego de que el ministro Caputo confirmara que el gobierno no tiene intenciones de recurrir al mercado internacional de deuda en el corto plazo

3 de febrero 2026 · 19:21hs
Acá y allá. Una jornada para los mercados marcada por el retroceso de los bonos soberanos y un riesgo país.

Las acciones de empresas argentinas sufrieron un duro revés en Wall Street. Durante la rueda de ayer registraron desplomes de hasta el 32 %, en una jornada financiera marcada también por el retroceso de los bonos soberanos y un riesgo país que volvió a ubicarse por encima de los 500 puntos básicos. Los mercados hablaron.

El clima de negocios se vio impactado luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmara que el gobierno no tiene intenciones de recurrir al mercado internacional de deuda en el corto plazo, sumado a declaraciones del presidente Javier Milei sobre su estrategia de venta de activos estatales para cancelar pasivos.

Los papeles de Bioceres Crop caen a un mínimo histórico de u$s1,14, mientras continúan afectados por el impacto que generó en el mercado la pérdida de control de activos de ProFarm Group en Estados Unidos.

En los últimos días, un grupo de acreedores de Bioceres SA avanzó con la ejecución judicial de subsidiarias vinculadas a la unidad tecnológica, luego de un fallo adverso de la Corte de Nueva York que, si bien fue apelado, habilitó restricciones sobre activos dados en garantía y elevó la incertidumbre financiera y societaria del grupo.

En el segmento de renta fija, los bonos Bonares mostraron bajas generalizadas, empujando el índice de riesgo país hasta los 506 puntos básicos.

Los ADRs argentinos anotan caídas generalizadas y pierden hasta 4,6% de la mano de Edenor. En ese contexto de derrumbe, Globant se desploma 12,3 %, mientras que Vista lo hace 6,7 %.

El mercado local

En el plano local, el índice S&P Merval no logró sostener el envión inicial y cerró con una caída del 1,3% en pesos, finalizando en 3.067.662 puntos. Las acciones de Sociedad Comercial del Plata (-3,4 %) y Aluar (-2,3 %) lideraron las pérdidas en el panel porteño, en lo que los analistas interpretan como una toma de ganancias tras el rally de enero.

En el mercado petrolero, los papeles de Vista se ven impactados por la noticia de la eventual salida de Abu Dhabi Investment Council, uno de sus grupos accionistas más importantes y que ingresó en 2019 con u$s55 millones adicionales para controlar el 16,47 % del capital social y el 10,03 % de los títulos opcionales en circulación.

Según trascendió, el fondo inversor vendería, vía Goldman Sachs, un bloque de más de 10 millones de acciones, con un precio de colocación de entre u$s56,30 y u$s60,23.

El monto de los papeles alcanza los u$s625 millones, por lo que la operación implica un descuento de hasta 6,5 %.

Entre los bonos, el panorama bajista, y los Bonares caen en totalidad a excepción, mientras que los bonos Globales anotan retrocesos marginales de hasta 0,2 % liderados por el Global 2046.

A contramano, el Global 2035 sube 0,1 %. Así, el riesgo país se ubica en torno a los 506 puntos básicos.

Caputo señaló que el gobierno no tiene intención de retornar a los mercados internacionales de deuda en el corto plazo, en concordancia con la postura del oficialismo, de emitir deuda bajo ley local, como fue el caso del Bonar 2029N (AN29).

Las joyas de la abuela

Por su parte, el presidente dijo que buscará mantener una "escasez de bonos soberanos", y cancelar deuda a través de ventas de activos del Estado.

En este escenario, en la plaza local el S&P Merval revirtió su apertura alcista y opera en terreno rojo, al ceder 1,3 % en pesos a los 3.067.662,77 puntos.

En tanto, su contraparte en dólares pierde 1,2 % a 2.052,98 puntos. Los monitores registran mayoría de bajas entre las que destacan las de Sociedad Comercial del Plata (-3,4 %) y Aluar (-2,3 %).

