El tiempo en Rosario: miércoles caluroso con algunas chances de tormentas

Pese a las probabilidades de precipitaciones, la temperatura máxima sería de 35º con un leve aumento el jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles en Rosario una temperatura máxima de 35º y algunas chances de tormentas aisladas a la mañana y a la noche, que podrían prolongarse al jueves.

La madrugada del miércoles llega con vientos leves del sudeste, un registro de 24º y cielo parcialmente nublado, con algunas probabilidades de tormentas aisladas en la mañana, ya con las marcas trepando a 29º. Para la tarde anticipan cielo mayormente nublado y una máxima de 35º, que bajaría a 30º en la noche, para cuando hay entre 10 y 40 por ciento de chances de tormentas aisladas.

El jueves habría posibilidades de tormentas aisladas durante toda la jornada, de hasta el 40 por ciento hasta la tarde y de hasta 70 por ciento en la noche. La temperatura estaría entre 36º y 24º.

El viernes estaría mayormente nublado y habría un respiro en los termómetros, con una máxima de 29º y una mínima de 21º.

El sábado empezaría a repuntar la máxima, que tocaría los 31º, mientras que la mínima bajaría a 18º. El cielo estaría despejado.

El domingo estaría parcialmente nublado, con marcas entre 33º y 18º.

Para el lunes se espera una máxima de 35º, una mínima de 20º y cielo mayormente nublado.