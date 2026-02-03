Australia: un chico de 13 años nadó cuatro horas para salvar a su familia

Junto a su madre y sus hermanos navegaban en kayaks y tablas de stand up paddle hasta que la corriente los alejó de la costa. Fueron encontrados a 14 kilómetros de la playa

Un chico de 13 años salvó la vida de su madre y de dos hermanos menores tras nadar durante unas cuatro horas después de que la familia se viera arrastrada en el mar frente a la costa australiana.

Austin Appelbee nadó cuatro kilómetros hasta la orilla para dar la alarma después de que él, su madre Joanne Appelbee (de 47 años), su hermano Beau (de 12) y su hermana Grace (de 8) quedaran a la deriva en el mar cuando navegaban con kayaks y tablas de stand up paddle.

El chico dijo que, a medidas que las corrientes los alejaban de la costa, decidió partió en busca de ayuda en un kayak inflable que empezó a hundirse. Así fue como lo abandonó y también se sacó el chaleco salvavidas, que le molestaba para nadar.

Dijo que intentó concentrarse en pensamientos positivos mientras nadaba durante unas cuatro horas a través de mares agitados hacia la orilla. “Las olas eran enormes y no tenía chaleco salvavidas... Solamente pensaba en seguir nadando", dijo Austin, para añadir: "Finalmente llegué a la orilla, toqué la playa y simplemente me desplomé”. Para ese entonces ya eran las seis de la tarde.

Vacaciones accidentadas en Australia

La familia, de la capital del Estado, Perth, estaba de vacaciones y cerca del mediodía se internó en el mar con kayaks y tablas de stand up paddle alquiladas en su hotel. Pero las condiciones del océano y el viento comenzaron a arrastrarlos al mar, hasta que Austin, advirtiendo que la vida de todos corría peligro, decidió pasar a la acción.

Un helicóptero de búsqueda encontró a la madre y a los dos niños con chalecos salvavidas y aferrados a una tabla de stand up paddle a las 20.30. Se habían alejado 14 kilómetros desde la costa de Quindalup, en el Estado de Australia Occidental, en el sudoeste del país.

“No se puede elogiar lo suficiente las acciones del niño de 13 años. Su determinación y coraje finalmente salvaron las vidas de su madre y sus hermanos”, afirmó el inspector de Policía James Bradley.

Joanne Appelbee dijo que resolvió enviar en busca de ayuda a su hijo mayor porque no podía dejar solos a los tres niños en medio del mar. “Una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar fue decirle a Austin intentara llegar a la orilla y buscar ayuda. Eso podría volverse muy serio muy rápidamente", afirmó.

El verdadero pavor llegó cuando pasaron las horas y cayó el atardecer, todavía sin indicios de que la ayuda estuviera en camino. “Mantuvimos una actitud positiva, estábamos cantando y bromeando. Lo tratábamos como un juego hasta que el sol comenzó a ponerse y fue entonces cuando todo se puso muy agitado, con olas muy grandes”, recordó.

Los tres estaban temblando y Beau había perdido la sensibilidad en las piernas debido al frío cuando fueron rescatados, contó la madre.

“Tengo tres bebés. Los tres lo lograron. Eso era lo único que importaba”, sostuvo.

Los cuatro miembros de la familia pasaron revisiones médicas pero ninguno fue hospitalizado.