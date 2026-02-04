Fuerte viento: un árbol cayó encima de una pareja que iba en moto en Pichincha El accidente sucedió este miércoles en San Lorenzo y Riccheri. Los ocupantes del rodado fueron asistidos por el Sies, pero sufrieron heridas leves 4 de febrero 2026 · 13:11hs

@BombVolRosario Un árbol cayó sobre una moto en la que iban dos personas en San Lorenzo y Riccheri

Las fuertes ráfagas de viento que se registraron en forma sorpresiva este miércoles a media mañana ocasionaron un accidente que afectó a dos personas que viajaban en moto. Sucedió en Riccheri y San Lorenzo, en barrio Pichincha, cuando un árbol de importantes dimensiones se desplomó por la acción del viento y cayó sobre vehículo que justo pasaba por ahí.

Al lugar acudieron los Bomberos Voluntarios de Rosario y personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). Según trascendió, las víctimas fueron sufrieron lesiones pero leves y no se requirió que sean trasladas a un nosocomio.

Este miércoles a media mañana, Rosario y una amplia región se vieron sorprendidas por fuertes ráfagas de viento que levantaron nubes de tierra. El fenómeno de los remolinos marrones se pudo observar en distintos puntos de la ciudad.

Según indicaron desde el área de Protección Civil de la Municipal, el viento llegó a soplar hasta los 70 kilómetros por hora y hasta el mediodía se habían recibido unos 40 reclamos por caída de árboles y ramas en distintas zonas de la ciudad.