Ladrón se defendió a ladrillazos y huyó pero luego fue hallado en un contenedor de residuos

El incidente sucedió este martes por la noche en zona norte cuando un hombre entró a robar a una casa y fue descubierto por el dueño de la vivienda.

4 de febrero 2026 · 08:32hs
Foto: Policía de Santa Fe.

Un ladrón de 33 años ingresó a robar en una vivienda en la zona norte, pero fue descubierto por el propietario del inmueble. Ante eso, el hombre se defendió arrojándole ladrillos a la víctima, que resultó herida en un brazo. Luego, el desconocido huyó del lugar, pero fue detenido por la Policía cuando intentaba ocultarse dentro de un contenedor de residuos.

Según indicaron fuentes policiales, todo sucedió este miércoles, alrededor de las 0.30, en Maciel al 100, en barrio Sarmiento, cuando un ladrón ingresó a una casa tras violentar las rejas del frente. De acuerdo con esa versión, el intruso fue detectado por el propietario de la vivienda, un hombre de 51 años.

Al verse descubierto, el delincuente comenzó a arrojar ladrillos contra el dueño de la casa. Esa acción le causó a la víctima heridas en un brazo. El parte policial indica que el ladrón alcanzó a escapar, pero la Policía ya había sido alertada de lo ocurrido mediante una comunicación a la Central de Emergencias 911, y salió a buscarlo por la zona en base a la descripción que aportaron testigos.

Voceros oficiales señalaron que, tras un operativo montado en la zona, los efectivos policiales lograron localizar al implicado mientras intentaba ocultarse dentro de un contenedor de basura en la zona de Blas Parera y bulevar Rondeau. El ladrón fue identificado como Ramón F., de 33 años, y fue derivado a la seccional 10ª. En el lugar también la policía incautó un parlante que fue sustraído de la vivienda.

