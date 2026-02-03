La Capital | Política | museo

Renunció la directora del Museo Histórico Nacional por el traslado del sable corvo de San Martín

La decisión del gobierno de moverlo al Regimiento de Granaderos desató una fuerte polémica y provocó la salida de María Inés Rodríguez Aguilar

3 de febrero 2026 · 16:19hs
María Inés Rodríguez Aguilar (derecha) en una actividad oficial en 2024.

María Inés Rodríguez Aguilar (derecha) en una actividad oficial en 2024.

La directora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar, presentó este martes su renuncia indeclinable luego de que la Casa Rosada dispusiera el traslado del sable corvo del general José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo.

La medida fue confirmada a través del decreto 81/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, general Carlos Presti.

Polémica por el sable

La norma establece que la histórica pieza dejará el Museo Histórico Nacional para quedar bajo la guarda y custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, con sede en la ciudad de Buenos Aires.

Rodríguez Aguilar confirmó su decisión y sostuvo que el traslado responde a “una interpretación muy original” del proceso de donación del sable.

“Este conflicto no es nuevo en la Nación, ya ocurrió en 1844 cuando San Martín se lo dona a Juan Manuel de Rosas, luego cuando interviene Domingo Sarmiento. Forma parte de los sectarismos extremos de la sociedad”, afirmó.

La ahora exdirectora había asumido al frente del museo, ubicado en el parque Lezama, en agosto de 2025, tras desempeñarse como directora nacional de Museos. Reemplazó a Gabriel Di Megio, quien dejó el puesto en medio de reclamos por la falta de presupuesto.

>>Leer más: Acto de San Lorenzo: Milei pide palco propio para su tropa y Santa Fe busca equilibrar

La renuncia se produce en un contexto de creciente polémica política y cultural. En los últimos días se registraron reacciones en redes sociales y, según denunciaron trabajadores del museo, una irrupción de jóvenes que se identificaron como libertarios y reclamaron airadamente el regreso del sable al regimiento, con consignas vinculadas a gestiones anteriores.

"Banco 100 % la decisión del presidente de devolver la custodia del sable corvo del Padre de la Patria al Regimiento de Granaderos a Caballo. Será un honor que dicha ceremonia se cristalice en el marco del gran acto del 7 de febrero en el Campo de la Gloria de San Lorenzo", sostuvo, a su turno, el intendente de la ciudad anfitriona, Leonardo Raimundo.

Noticias relacionadas
El presidente Javier Milei llegará a San Lorenzo para el acto en conmemoración del combate.

Acto de San Lorenzo: Milei pide palco propio para su tropa y Santa Fe busca equilibrar

Hasta el momento, el sable corvo de San Martín permanecía en el Museo Histórico Nacional, custodiado por Granaderos

El gobierno dispuso el traslado del sable corvo de San Martín: quedará bajo tutela militar

El Congreso empezará a debatir la reforma laboral y Santa Fe toma postura

Reforma laboral: Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda

milei viajara otra vez a estados unidos para encontrarse con trump

Milei viajará otra vez a Estados Unidos para encontrarse con Trump

Ver comentarios

Las más leídas

La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

Asistencia perfecta: otorgan un reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

Asistencia perfecta: otorgan un reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

El unicornio rosarino Bioceres se desplomó en Wall Street

El "unicornio" rosarino Bioceres se desplomó en Wall Street

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Lo último

Tras la polémica por la ropa, textiles de Santa Fe cruzaron a Caputo: Lo dice atrás de un escritorio

Tras la polémica por la ropa, textiles de Santa Fe cruzaron a Caputo: "Lo dice atrás de un escritorio"

Los niños de la Escuela de Verano de Timbúes tuvieron su jornada de campamento

Los niños de la Escuela de Verano de Timbúes tuvieron su jornada de campamento

El Congreso pone bajo la lupa al Indec y a Caputo por el freno al nuevo índice de inflación

El Congreso pone bajo la lupa al Indec y a Caputo por el freno al nuevo índice de inflación

Públicos y gratuitos: Rosario pule su agenda de grandes eventos culturales

A los tradicionales carnavales o el festival De la Patria Mía se suma el concierto de Fito Páez en el Monumento. Fechas y horarios para agendar

Públicos y gratuitos: Rosario pule su agenda de grandes eventos culturales

Por Carina Bazzoni

Pullaro entregó camionetas, le agradeció a Milei y defendió el Plan Bandera: Rosario tiene otro rostro
Política

Pullaro entregó camionetas, le agradeció a Milei y defendió el Plan Bandera: "Rosario tiene otro rostro"

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio
La Ciudad

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Alquileres en barrios privados: cuánto cuestan y cuáles son las zonas más codiciadas
La Ciudad

Alquileres en barrios privados: cuánto cuestan y cuáles son las zonas más codiciadas

Parque Oeste: caen dos sospechosos por el homicidio de un adolescente
POLICIALES

Parque Oeste: caen dos sospechosos por el homicidio de un adolescente

La ministra de Seguridad y Romina Diez confirmaron la continuidad del Plan Bandera en Rosario
Política

La ministra de Seguridad y Romina Diez confirmaron la continuidad del Plan Bandera en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

Asistencia perfecta: otorgan un reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

Asistencia perfecta: otorgan un reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

El unicornio rosarino Bioceres se desplomó en Wall Street

El "unicornio" rosarino Bioceres se desplomó en Wall Street

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo

Perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo

Ovación
Un exCentral figura en la selección argentina se lesionó y se perdería la Finalissima
Ovación

Un exCentral figura en la selección argentina se lesionó y se perdería la Finalissima

Un exCentral figura en la selección argentina se lesionó y se perdería la Finalissima

Un exCentral figura en la selección argentina se lesionó y se perdería la Finalissima

Kempes elogió a Di María pero criticó el título de Central: Inventaron un premio

Kempes elogió a Di María pero criticó el título de Central: "Inventaron un premio"

Central irá a Mar del Plata sin hinchas visitantes: No iban a poder recorrer la ciudad

Central irá a Mar del Plata sin hinchas visitantes: "No iban a poder recorrer la ciudad"

Policiales
Parque Oeste: caen dos sospechosos por el homicidio de un adolescente
POLICIALES

Parque Oeste: caen dos sospechosos por el homicidio de un adolescente

Robos en barrios privados: en pocos días se registraron hechos en Roldán y en Rosario

Robos en barrios privados: en pocos días se registraron hechos en Roldán y en Rosario

Imputaron por lesiones graves al comerciante chino que mandó al hospital a un ladrón

Imputaron por lesiones graves al comerciante chino que mandó al hospital a un ladrón

Buscan a una joven desaparecida en abril de 2025: ofrecen una recompensa de $10 millones

Buscan a una joven desaparecida en abril de 2025: ofrecen una recompensa de $10 millones

La Ciudad
Alquileres en barrios privados: cuánto cuestan y cuáles son las zonas más codiciadas
La Ciudad

Alquileres en barrios privados: cuánto cuestan y cuáles son las zonas más codiciadas

Públicos y gratuitos: Rosario pule su agenda de grandes eventos culturales

Públicos y gratuitos: Rosario pule su agenda de grandes eventos culturales

Vuelven los incendios en las islas: Santa Fe y Entre Ríos monitorean un lugar inaccesible a pie

Vuelven los incendios en las islas: Santa Fe y Entre Ríos monitorean un lugar inaccesible a pie

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Rige alerta meteorológica amarilla por calor extremo en toda la provincia
LA CIUDAD

Rige alerta meteorológica amarilla por calor extremo en toda la provincia

Buscan a una joven desaparecida en abril de 2025: ofrecen una recompensa de $10 millones
Policiales

Buscan a una joven desaparecida en abril de 2025: ofrecen una recompensa de $10 millones

Imputaron como miembro de Los Menores a un joven detenido cuando cruzaba en lancha a la isla
Policiales

Imputaron como miembro de Los Menores a un joven detenido cuando cruzaba en lancha a la isla

El unicornio rosarino Bioceres se desplomó en Wall Street
Economía

El "unicornio" rosarino Bioceres se desplomó en Wall Street

Piden perpetua a un jefe narco por los femicidios de dos hermanas
Policiales

Piden perpetua a un jefe narco por los femicidios de dos hermanas

Perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo
POLICIALES

Perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo

Veliz: Hay que mejorar y tratar de hacernos más fuertes de local

Por Juan Iturrez
Ovación

Veliz: "Hay que mejorar y tratar de hacernos más fuertes de local"

Salcedo y la bronca por la caída de Newells: El árbitro cobró un penal que no existió

Por Hernán Cabrera
Ovación

Salcedo y la bronca por la caída de Newell's: "El árbitro cobró un penal que no existió"

Tablada: acribillado frente a su casa con la junta y una bronca como trasfondo

Por Martín Stoianovich

Policiales

Tablada: acribillado frente a su casa con "la junta y una bronca" como trasfondo

Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato
POLICIALES

Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato

Ex-Central confesó que vive con miedo por las políticas migratorias de EEUU
Ovación

Ex-Central confesó que vive con miedo por las políticas migratorias de EEUU

Discutió con su pareja en Dorrego al 3900, la baleó a ella y al hijo, y huyó
Policiales

Discutió con su pareja en Dorrego al 3900, la baleó a ella y al hijo, y huyó

Luis Caputo: Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo
Economía

Luis Caputo: "Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo"

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura
Policiales

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Debate por la imputabilidad: qué delitos cometen los menores en Santa Fe
Policiales

Debate por la imputabilidad: qué delitos cometen los menores en Santa Fe

La hija de Diosdado Cabello fue nombrada ministra de Turismo en Venezuela
El Mundo

La hija de Diosdado Cabello fue nombrada ministra de Turismo en Venezuela

Tras una restauración, el angelito de una basílica quedó con la cara de Meloni
Información General

Tras una restauración, el "angelito" de una basílica quedó con la cara de Meloni

Roma ya cobra entrada a los turistas para visitar la Fontana de Trevi
Información General

Roma ya cobra entrada a los turistas para visitar la Fontana de Trevi

La marmota Phil predijo que seguirá el frío en Estados Unidos
Información General

La marmota Phil "predijo" que seguirá el frío en Estados Unidos

Reforma laboral: Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda

Por Facundo Borrego
Política

Reforma laboral: Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda