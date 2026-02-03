Renunció la directora del Museo Histórico Nacional por el traslado del sable corvo de San Martín

La decisión del gobierno de moverlo al Regimiento de Granaderos desató una fuerte polémica y provocó la salida de María Inés Rodríguez Aguilar

La directora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar, presentó este martes su renuncia indeclinable luego de que la Casa Rosada dispusiera el traslado del sable corvo del general José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo .

La medida fue confirmada a través del decreto 81/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, general Carlos Presti .

La norma establece que la histórica pieza dejará el Museo Histórico Nacional para quedar bajo la guarda y custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín , con sede en la ciudad de Buenos Aires.

Rodríguez Aguilar confirmó su decisión y sostuvo que el traslado responde a “una interpretación muy original” del proceso de donación del sable .

“Este conflicto no es nuevo en la Nación, ya ocurrió en 1844 cuando San Martín se lo dona a Juan Manuel de Rosas, luego cuando interviene Domingo Sarmiento. Forma parte de los sectarismos extremos de la sociedad”, afirmó.

La ahora exdirectora había asumido al frente del museo, ubicado en el parque Lezama, en agosto de 2025, tras desempeñarse como directora nacional de Museos. Reemplazó a Gabriel Di Megio, quien dejó el puesto en medio de reclamos por la falta de presupuesto.

La renuncia se produce en un contexto de creciente polémica política y cultural. En los últimos días se registraron reacciones en redes sociales y, según denunciaron trabajadores del museo, una irrupción de jóvenes que se identificaron como libertarios y reclamaron airadamente el regreso del sable al regimiento, con consignas vinculadas a gestiones anteriores.

"Banco 100 % la decisión del presidente de devolver la custodia del sable corvo del Padre de la Patria al Regimiento de Granaderos a Caballo. Será un honor que dicha ceremonia se cristalice en el marco del gran acto del 7 de febrero en el Campo de la Gloria de San Lorenzo", sostuvo, a su turno, el intendente de la ciudad anfitriona, Leonardo Raimundo.