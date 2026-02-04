La Capital | Policiales | Pareja

Mató a la pareja de su ex con un cómplice y enfrentan condenas de más de 20 años de prisión

El asesinato de Juan José Pedernera, ocurrido en febrero de 2023 en Villa Gobernador Gálvez, comenzó a abordarse en un juicio oral con dos acusados

4 de febrero 2026 · 12:06hs
Dos hombres de 35 años comenzaron a ser juzgados este martes por un asesinato ocurrido en febrero de 2023 en Villa Gobernador Gálvez. Uno de los acusados era la ex pareja de la novia de la víctima, a quien asesinó a balazos desde una moto. El otro imputado es quien lo llevó en una moto y le dio el arma con el que cometieron el crimen.

El hecho ocurrió el 11 de febrero de 2023 en Cervantes al 300 de Villa Gobernador Gálvez y tuvo como víctima fatal a Juan José Pedernera, de 33 años. El fiscal Alejandro Ferlazzo acusó como autor de los disparos a Germán Roldán, expareja de la mujer que por entonces era novia del hombre asesinado. En tanto que Miguel Ortiz fue sindicado como el conductor de la moto desde la cual cometieron el crimen. La mujer también resultó herida en el hecho, por lo cual la imputación comprende además la tentativa de homicidio calificada por violencia de género.

Roldán también enfrentará una acusación por amenazas reiteradas sobre su ex pareja, por entonces novia de Pedernera, y por desbodencia a órdenes judiciales que le prohibían acercarse a la mujer. La Fiscalía pidió 27 años de prisión para el autor de los disparos y 23 años de cárcel para su cómplice.

Contra la pareja de su ex

La reconstrucción del fiscal Alejandro Ferlazzo se remonta a las 3 del 11 de febrero de 2023, cuando Miguel Ortiz llevó en su moto a Germán Roldán a la casa de Cervantes al 300. Cuando detuvieron la marcha el conductor le pasó un arma de fuego a Roldán, quien comenzó a disparar contra Pedernera, que estaba junto su entonces novia y ex pareja del agresor.

Pedernera resultó herido con impactos de bala en el pecho y la mano y quedó internado en estado de gravedad en el Hospital Provincial. Allí murió un día después del ataque como consecuencia de complicaciones multiorgánicas en la zona abdominal.

Tanto Roldán como Ortiz llegaron al juicio oral, iniciado este martes, imputados por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación de arma de fuego de uso civil. También por la tentativa de homicidio calificada por violencia de género respecto del ataque contra la ex pareja de Roldán y en ese entonces novia de Pedernera. Ferlazzo pidió 27 años de prisión como condena para Roldán y 23 años de cárcel para Ortiz. El tribunal está compuesto por los jueces Carlos Leiva, Fernando Sosa y Eleonora Veron.

Amenazas y violencia de género

El asesinato de Pedernera ocurrió en un contexto de violencia de género de Roldán hacia su ex pareja, que entonces era novia de Pedernera. En ese marco, el fiscal se remontó a episodios ocurridos meses antes del crimen e incluso en los días previos, que incluyeron amenazas en distintas circunstancias.

Una de ellas fue el 3 de noviembre de 2022, cuando Roldán se presentó en la casa de su ex pareja. Para entonces ya mediaba una prohibición de acercamiento, por la cual al imputado también le atribuyen en el juicio el delito de desobediencia de orden judicial en dos ocasiones. En esa oportunidad Roldán apareció en la casa para intimidad a la víctima en varias ocasiones entre las 12 y las 19 de ese día.

Tiempo después, pocos días antes del asesinato de Pedernera, Roldán volvió a la casa de su ex pareja. La amenazó personalmente y un día después le envió mensajes de texto también con intimidaciones.

