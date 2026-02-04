Arrancó la Copa Libertadores 2026: cuándo se sortean los grupos y en qué bombo estará Central

The Strongest y Deportivo Táchira dieron inicio a la fase previa del certamen continental. Cuándo comienza la fase de grupos y los posibles rivales del Canalla

Este martes por la noche comenzó una nueva edición de la Copa Libertadores con la victoria de The Strongest por 2-1 a Deportivo Táchira en La Paz. Este encuentro fue en el marco de la primera ronda previa de la competencia continental, que continuará con los partidos entre 2 de Mayo-Alianza Lima y Juventud de Las Piedras-Universidad Católica de Ecuador.

Los goles del conjunto boliviano fueron anotados por Jaime Arrascaita y Víctor Ábrego, ambos de penal, mientras que para la visita anotó Carlos Calzadilla. El encuentro de vuelta se disputará en Venezuela el próximo martes 10 de febrero, donde el ganador de la serie se medirá ante Deportes Tolima en la próxima etapa.

El equipo argentino que jugará esta instancia previa clasificatoria será Argentinos Juniors, quien enfrentará en la fase 2 a Barcelona de Ecuador. Luego, en caso de avanzar, podría cruzarse con Botafogo o Nacional Potosí en la última ronda para sacar su boleto a la fase de grupos.

Central será uno de los representantes argentinos en las zonas del certamen más prestigioso de Sudamérica. Junto al Canalla, ya se encuentran clasificados Boca, Estudiantes LP, Platense, Independiente Rivadavia y Lanús.

Dónde estará ubicado Central en el sorteo

El sorteo de la fase de grupos está previsto para la semana del 18 de marzo, cuando ya estén todos los equipos participantes definidos.

Rosario Central está ubicado en el puesto número 48 del ranking CONMEBOL. Y es el número 21 respecto de los equipos que están clasificados para jugar la próxima edición de la Copa. Por este motivo, y teniendo en cuenta que en cada “bombo” habrá ocho equipos, los de Arroyito integrarán el de tercer orden.

La misma situación que se había dado en la última Libertadores en la que participaron los auriazules, en 2024. En esa oportunidad, Central compartió grupo con: Peñarol (proveniente del bombo uno), Atlético Mineiro (del bombo dos) y Deportivo Táchira (del bombo cuatro). Y terminó clasificado en el tercer lugar de la zona, lo que le permitió pasa a jugar fases de playoff en la Copa Sudamericana de ese 2024.

Los bombos de la Copa Libertadores

En teoría, el rival más complicado del grupo en el que participará Central de esta Libertadores 2026 saldrá del “bombo” uno. Allí, entre los posibles contrincantes de los auriazules aparecen los brasileños de Flamengo (último campeón), Palmeiras (último finalista) y Fluminense; los uruguayos de Peñarol y Nacional; y los ecuatorianos de Liga de Quito e Independiente del Valle. Boca es el único integrante del “bombo” uno que no podrá enfrentar a Central, ya que el reglamento impide que en esa instancia haya equipos de la misma Liga compartiendo grupo.

Otro de los integrantes de la zona de Rosario Central saldrá del “bombo” dos. Allí, hay que tachar a dos equipos argentinos, Lanús y Estudiantes. Entre los otros seis estará el rival de los de Arroyito. Los candidatos: Libertad y Cerro Porteño de Paraguay; Cruzeiro y Corinthians; Junior de Colombia y Bolívar.

El último componente de la zona auriazul en la Libertadores 2026 llegará desde el “bombo” cuatro, donde hay que tachar a otros dos equipos argentinos: Platense e Independiente Rivadavia. Pero puede aparecer Argentinos Juniors, que jugará la Fase Previa de la Copa. Y cualquiera de los cuatro clasificados desde la Fase Previa puede ser rival de un equipo de la misma Liga. Además de los que se suman desde la Fase Previa, los otros dos potenciales rivales de Central en ese “bombo” son: Universidad Central de Venezuela y Mirasol de Brasil.

En cuanto al resto de los equipos que compartirán “bombo” con Central, que no podrán ser sus rivales en Fase de Grupos, aparecen: Universitario de Perú, Universidad Católica de Chile, Cusco FC de Perú, Independiente Santa Fe de Colombia, Always Ready de Bolivia; Coquimbo Unido de Chile y Deportivo La Guaira de Venezuela.