Allanaron oficinas de Elon Musk en París por imágenes sexualizadas generadas con IA

La investigación también incluye delitos cibernéticos por el uso indebido de algoritmos en la red social X

3 de febrero 2026 · 21:17hs
La fiscalía de París allanó las oficinas de la plataforma de redes sociales X (ex-Twitter), propiedad de Elon Musk, en el marco de una investigación por delitos cibernéticos, que incluye la generación con inteligencia artificial (IA) de imágenes sexuales y de abuso infantil.

El magnate tecnológico sudafricano también fue citado a una audiencia voluntaria en abril, tras una investigación de un año por presunto uso indebido de algoritmos por parte de X y de sus directivos.

Posteriormente, los investigadores ampliaron la pesquisa para incluir denuncias relacionadas con Grok, el chatbot de IA de la plataforma que permitió a los usuarios generar imágenes de contenido sexual sin el consentimiento de las personas involucradas.

La investigación, que según un portavoz de la Comisión Europea está siendo discutida entre Bruselas y París, podría intensificar las tensiones entre Europa y Estados Unidos en torno al poder de las grandes tecnológicas y la libertad de expresión.

“En esta etapa, la conducción de esta investigación forma parte de un enfoque constructivo, con el objetivo final de garantizar que la plataforma X cumpla con la legislación francesa, en la medida en que opera en el territorio nacional”, señaló la fiscalía. Añadió que en la investigación participan la Unidad Nacional de Cibercriminalidad de la Policía francesa y Europol.

Allanamiento y audiencia judicial

Musk fue citado a comparecer de manera voluntaria en una audiencia prevista para el 20 de abril, junto con Linda Yaccarino, exdirectora ejecutiva de X Corp.

Aunque ya se abrieron varias investigaciones contra xAI, esta es la primera vez que el empresario, de 54 años, es citado por fiscales en relación con el escándalo.

La fiscalía indicó además que dejará de utilizar la plataforma X y que a partir de ahora solo emitirá sus comunicados a través de LinkedIn e Instagram.

El magnate quedó en el ojo de la tormenta por las imágenes sexualizadas generadas y editadas con Grok, lo que alertó y movilizó a gobiernos de todo el mundo. Antes de que la empresa actuara, se generaron imágenes sexualmente explícitas de mujeres reales sin su consentimiento. Recién a mediados de enero se “implementaron medidas tecnológicas para impedir que la cuenta de Grok permitiera la edición de imágenes de personas reales con vestimenta reveladora”.

Para activistas y víctimas, sin embargo, la respuesta llegó demasiado tarde como para revertir el daño causado.

