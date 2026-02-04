Aguas Santafesinas analiza suba de tarifa: se viene un aumento para el segundo bimestre

Autoridades de Aguas Santafesinas confirmaron que estudian un incremento en los precios del servicio de agua potable. Qué se sabe hasta ahora

Aguas Santafesinas (Assa) confirmó que el servicio de agua potable tendrá actualizaciones tarifarias a lo largo de 2026 , como parte de un nuevo esquema de cálculo que comenzó a aplicarse el año pasado y que modifica de manera estructural la forma en que se define el valor del servicio en la provincia de Santa Fe.

La presidenta de Aguas Santafesinas , Renata Ghilotti , explicó que el cambio busca corregir un sistema que, durante años, generó un desfinanciamiento crónico de la empresa y obligó a cubrir déficits permanentes.

Según detalló Ghilotti, Assa dejó atrás los mecanismos históricos de actualización para pasar a un modelo basado en el costo real del metro cúbico de agua , lo que permite vincular directamente la tarifa con los gastos que implica producir agua potable y sostener el sistema cloacal.

“Durante 2025 tuvimos un cambio emblemático para Aguas Santafesinas, que es cómo se calcula la tarifa. Dejamos atrás cálculos antiguos que hacían que la empresa se desfinanciara y que estuviéramos siempre corriendo detrás del déficit”, señaló la funcionaria en declaraciones radiales.

Desde la empresa explicaron que el nuevo esquema contempla el monitoreo permanente de los costos operativos, que luego se trasladan al valor final del servicio. Entre ellos se incluyen insumos, energía, mantenimiento de redes y funcionamiento del sistema cloacal.

Cuándo impactará el próximo aumento

Consultada sobre el momento en que se reflejará una nueva suba en las boletas, Ghilotti indicó que podría aplicarse a partir del segundo bimestre, aunque aclaró que aún no están definidos ni los porcentajes ni los montos del ajuste.

Desde ASSA subrayaron que el objetivo central del nuevo esquema tarifario es garantizar la sustentabilidad del servicio, asegurando los recursos necesarios para la producción de agua potable y el mantenimiento de la infraestructura en toda la provincia.