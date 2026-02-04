La Capital | Política | reforma laboral

Reforma laboral: cuándo se trata en el Senado y cuáles son sus puntos principales

Senadores de LLA, el PRO y la UCR ya elevaron un pedido de sesión a Victoria Villarruel. Bullrich asegura que tienen "el 95% de los temas cerrados", pero tienen una discusión pendiente con los gobernadores

4 de febrero 2026 · 14:19hs
El Senado de la Nación tratará la reforma laboral el próximo miércoels 11 de febrero

El Senado de la Nación tratará la reforma laboral el próximo miércoels 11 de febrero

Finalmente, el gobierno nacional confirmó el tratamiento de la reforma laboral en el Senado de la Nación el próximo miércoles 11 de febrero. En ese sentido, Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), y senadores del PRO, la UCR y fuerzas provinciales ya firmaron el pedido de sesión.

Aunque la sesión ya fue convocada, el oficialismo todavía debe renegociar el capítulo fiscal con los gobernadores. La disputa que genera tensión se da por la rebaja del Impuesto a las Ganancias para las sociedades, que impacta en la recaudación de las provincias. “Nosotros tenemos el 95% de los temas cerrados. Hay unos temas que discuten gobernadores, el ministro de Economía (Luis Caputo), el ministro del Interior (Diego Santilli); eso está abierto, pero hemos quedado que el martes a la mañana tiene que estar todo cocinado”, aseguró la senadora

En particular, el pedido de sesión, ya fue firmado por Bullrich y los senadores Martín Goerling (PRO), Eduardo Vischi (UCR), Luis Juez (Frente Cívico), Edith Terenzi (Despierta Chubut), Julieta Corroza (La Neuquinidad), Carlos Arce (Frente Renovador Misionero), Carlos “Camau” Espínola (Unidad Federal-Corrientes) y Beatriz Ávila (Independencia-Tucumán). El último paso es que la solicitud sea autorizada por Victoria Villarruel, presidenta del Senado.

Puntos principales de la reforma laboral

Algunos de los puntos principales son las modificaciones al derecho a huelga, las cuotas solidarias a los sindicatos y la creación de un régimen para los repartidores de aplicaciones móviles, entre otros temas.

En esta nota, un repaso por los principales cambios que traería la reforma laboral del oficialismo.

Indemnizaciones y vacaciones fragmentadas

Uno de los cambios más importantes que traería la reforma laboral es una reducción en el cálculo de las indemnizaciones. Es que en el cálculo indemnizatorio se excluiría del conteo final el aguinaldo, las vacaciones, los premios y todo lo que no integre el salario normal. A su vez, no se toma más el salario más alto como referencia, sino un promedio, en el caso de aquellos sueldos que tengan ítems adicionales. También se habilita el pago de las indemnizaciones en cuotas.

Además, se dispone la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se alimentará del 3% del aporte obligatorio de los empleadores. Ese monto, que dejará de percibir el Estado, será administrado por la Comisión Nacional de Valores, que funcionará bajo la órbita de los ministerios de Economía y Capital Humano. Sobre este aspecto, abogados laboralistas señalan que funcionaría de manera similar que las AFJP de la década de los 90.

Otra de las modificaciones claves que plantea el proyecto es la posibilidad de fragmentación del periodo vacacional por parte del empleador. La licencia paga se podrá “dividir”, pero en periodos no menores a siete días de corrido.

>> Leer más: Reforma laboral: cómo afectaría en las vacaciones de los trabajadores el proyecto que impulsa Milei

En esa línea, el proyecto establece que en el caso de que el empleador imponga las fechas del descanso, deberá informarlo con 45 días de antelación.

Jornada laboral y banco de horas

La iniciativa también introduce el “banco de horas”, una figura que buscaría reemplazar las horas extras y que flexibilizaría la jornada de trabajo. Este sistema de flexibilidad habilita que el trabajador cumpla una jornada laboral más larga en determinados periodos, más no siempre. Este exceso en las horas de trabajo se daría en determinados momentos, como en las épocas del año de mayor producción o demanda.

>> Leer más: Reforma laboral y el "banco de horas": cómo funciona esta figura y cómo podría afectar a los trabajadores

En este sistema, la hora extra dejaría de ser voluntaria para el trabajador porque formaría parte de la jornada laboral normal por integrar el contrato de trabajo. Esto es lo que el oficialismo nombra como “jornada elástica”. En cuanto al pago de las horas adicionales por encima de la jornada legal de trabajo, se podrían compensar con jornadas más reducidas o francos o con un plus por las horas adicionales, pero que serían inferiores al actual recargo del 50 o 100%.

A su vez, en la iniciativa figura la posibilidad de ampliar la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas.

Salarios dinámicos

El proyecto de ley introduce la figura de los "salarios dinámicos", lo que ata la remuneración a la "productividad" del trabajador. Esta modificación podría afectar las negociaciones de paritarias.

También en relación con los salarios, la reforma laboral habilitaría la posibilidad de pagar las remuneraciones mensuales en alimentos, especie o viviendas, además de en pesos o monedas extranjeras.

Derecho a huelga y cuotas solidarias a los sindicatos

Por un lado, amplía la definición de actividades esenciales (salud, educación, transporte), obligando a garantizar entre el 50% y 75% del servicio, restringiendo el derecho a huelga total en estas áreas.

Otro de los puntos clave del proyecto es la eliminación de la cuota solidaria, una contribución obligatoria para los trabajadores no afiliados al sindicato que se establece por convenio colectivo.

Al ser un ingreso clave para los sindicatos, su posible remoción ha generado una fuerte resistencia gremial, ya que impacta de lleno en su esquema de financiamiento operativo.

Creación de un régimen para la economía de plataforma

La iniciativa legal propone crear la figura del "repartidor independiente", promoviendo la "libertad de formas de contrato". Bajo este marco, la relación se define como un contrato de servicio independiente, no laboral, lo cual otorga legitimidad al trabajo informal en el sector.

