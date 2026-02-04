La Capital | Ovación | Newell's

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newell's por la salida de un volante?

Martín Fernández Figueira partió rumbo a España y le dio a la Lepra la chance de incorporar un futbolista más. ¿Qué piensa la dirigencia sobre la posibilidad?

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

4 de febrero 2026 · 10:08hs
Tras no ser tenido en cuenta

CANOB Oficial

Tras no ser tenido en cuenta, Martín Fernández Figueira dejó Newell's.

El mercado de pase de Newell's fue muy movido, tanto en las llegadas como en las salidas. La salida de casi veinte jugadores por diversos motivos (fin de contrato, préstamos o rescisión de común acuerdo) y el ingreso de diez futbolistas al parque Independencia, más el regreso de tres préstamos de otros clubes, hicieron que la nueva dirigencia leprosa tenga que jugar fuerte en su primer libro de pases.

Hace unos días, el último pasajero que dejó el club rojinegro fue el uruguayo Martín Fernández Figueira, quien con la llegada de Rodrigo Herrera, la vuelta de Marcelo Esponda de Aldosivi y la permanencia del juvenil Luca Regiardo lo hicieron buscar nuevos rumbos en su carrera fuera de la institución.

El volante charrúa desembarcó en la segunda división del fútbol español, más precisamente en el Albacete, con un vínculo que lo unirá al club de España hasta diciembre de 2026, a préstamo, sin cargo y con una opción de compra.

Dos beneficios

Esta salida tuvo dos beneficios para la Lepra, el primero es que bajó nuevamente el cupo de extranjeros, dejando solamente a Jherson Mosquera, Saúl Salcedo y Matías Cóccaro en el plantel.

Leer más: ¿Messi a Newell's?: aseguran que hay un proyecto en vista para 2027

El segundo beneficio es que el préstamo al extranjero le dio la chance a la gerencia leprosa encabezada por Roberto Sensini de tener a mano la posibilidad de sumar otro futbolista al plantel que dirigen Favio Orsi y Sergio Gómez.

Qué pasará con el cupo que tiene Newell's

Más allá de esto y por lo que pudo averiguar Ovación, la idea de la dirigencia leprosa es mantener el plantel como está, sobre todo en las adquisiciones, dejando abierta la posibilidad aún de alguna salida, sobre todo en juveniles que no tienen lugar, aunque tampoco hay ofertas concretas.

La dupla manifestó en casi todas las conferencias de prensa, desde que comenzó la Liga Profesional, que mientras haya una alternativa para poder sumar Newell's estará activo en el mercado de pases.

La gerencia del fútbol, por su parte, prevé que el presupuesto para este mercado de pases está cerrado y que, si no aparece una oportunidad que beneficie mucho al club, el plantel está cerrado hasta la ventana de junio.

