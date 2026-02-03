Estados Unidos derribó un dron iraní que se acercó a un portaaviones

Afirmaron que se había acercado "agresivamente” a la embarcación estadounidense en el Mar Arábigo. La acción podría agravar las tensiones entre ambos países

Un avión de la marina estadounidense derribó un dron iraní que se acercaba al portaaviones USS Abraham Lincoln en el Mar Arábigo, indicó el Comando Central, lo que podría agravar las tensiones mientras la administración Trump advierte de posibles acciones militares para obligar a Irán a negociar.

El dron “se acercó agresivamente” al portaaviones con “intenciones poco claras” y “continuó volando hacia el barco a pesar de las medidas de desescalada tomadas por las fuerzas estadounidenses que operan en aguas internacionales”, declaró el portavoz del Comando Central, el capitán Tim Hawkins.

El derribo ocurrió horas después de que fuerzas iraníes hostigaran a un buque mercante con bandera y tripulación de Estados Unidos que navegaba por el estrecho de Ormuz, señaló el Ejército estadounidense.

El dron Shahed-139 fue derribado por un avión de combate F-35C del Lincoln, que, según Hawkins, navegaba a unos 800 kilómetros de la costa sur de Irán. El comunicado militar señaló que ningún soldado estadounidense resultó herido y no hubo equipos dañados.

Horas después, fuerzas de la Guardia Revolucionaria iraní hostigaron al buque mercante Stena Imperative, precisó el Ejército estadounidense.

De acuerdo con el comunicado de Hawkins, dos barcos y un dron iraní Mohajer se acercaron al barco “a alta velocidad y amenazaron con abordar y apoderarse del petrolero”.

El destructor USS McFaul respondió y escoltó al Stena Imperative “con apoyo aéreo defensivo de la Fuerza Aérea”, dice el comunicado.

Las acciones se producen en un momento de alta tensión entre los antiguos adversarios. Comenzaron a aumentar nuevamente mientras el gobierno de Irán pasaba semanas sofocando protestas que comenzaron a finales de diciembre contra la creciente inestabilidad económica antes de ampliarse a un desafío más generalizado a la República Islámica.