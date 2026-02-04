Dos extranjeros y una avioneta que no aparece: crece el misterio entre Chaco y Santa Fe

Una docente del norte provincial denunció que encontró en la escuela a un hombre que pedía auxilio tras estrellar su avioneta en Chaco pero luego desapareció

Una docente de Avellaneda, norte de Santa Fe, denunció este lunes la extraña presencia de un hombre desconocido en la escuela en la que trabaja. La mujer contó que esta persona le dijo que era boliviano, que se había estrellado con su avioneta y luego se marchó al no recibir asistencia. Poco después, a la vera de una ruta en la provincia de Chaco, un hombre de nacionalidad colombiana fue aprehendido tras descubrirse que había ingresado al país de manera ilegal. Se investiga si se trata de la misma persona y si verdaderamente había llegado en una avioneta, de la cual por el momento no hubo novedades.

Todo comenzó el lunes por la mañana cuando una docente de la Escuela Nº 6146 Rastreador Fournier de Avellaneda se contactó con policías de Santa Fe para contar el curioso encuentro con un hombre. Dijo que al llegar al establecimiento se encontró dentro a esta persona que le dijo ser de nacionalidad boliviana y le pidió ayuda al contarle que se había caído con una avioneta en Chaco.

Por la cercanía entre Avellaneda y el límite con la provincia de Chaco, camino habitual recorrido por avionetas ilegales, la policía santafesina contactó a la chaqueña para ponerlos al tanto de la búsqueda que iniciaban. Así fue que horas después, sobre la noche del mismo lunes, fue aprehendido un extranjero que caminaba al costado de una ruta nacional ya a 190 kilómetros al norte de Avellaneda.

Dos extranjeros y una avioneta

El hombre fue detenido en el Puesto Caminero María Sara, kilómetro 983 de la Ruta Nacional Nº 11, territorio de la provincia de Chaco. Los agentes lo identificaron al verlo caminar a la vera de la calzada "con aspecto de mochilero". Entonces se confirmó que es colombiano y que había ingresado al país de manera ilegal.

>>Leer más: Plan de vuelo: cómo fue el último viaje de los pilotos que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Esta persona quedó demorada y por el momento a disposición de Migraciones en tanto existe una infracción por ingreso ilegal al país. Lo curioso es que la policía de Chaco, en contacto con la de Santa Fe, le hizo llegar a la docente que inició la denuncia una foto del hombre colombiano. Pero la mujer aseguró que no se trataba de la misma persona que había visto en la escuela.

Otro misterio que puso en alerta a las autoridades es la supuesta avioneta en la que habría llegado el hombre que buscó refugio en la escuela. En ese sentido, no hubo novedades en los rastrillajes ni en suelo santafesino ni en tierras chaqueñas.