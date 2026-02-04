Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura

El policía permanecía internado en estado crítico desde el lunes. El hecho ocurrió frente a la sede del Cuerpo Guardia de Infantería

El suboficial de la Policía de Santa Fe Oscar “Chimi” Valdez (32) falleció este miércoles en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) , donde permanecía internado desde el lunes al mediodía tras haberse disparado en la cabeza frente a una dependencia policial de la zona oeste de Rosario.

El episodio ocurrió cerca de las 11.30 en la sede del Cuerpo Guardia de Infantería , ubicada en Lagos al 5200, en jurisdicción de la comisaría 21ª. Según pudo reconstruir este diario, Valdez se encontraba con carpeta médica de carácter psiquiátrico y no tenía portación de arma reglamentaria. En ese contexto, habría tomado el arma de una compañera y, ya en la vía pública, se efectuó el disparo.

Personal policial solicitó de inmediato la intervención del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias . El suboficial fue asistido en el lugar y trasladado con vida al Heca, donde quedó internado con pronóstico reservado hasta su fallecimiento, ocurrido en las últimas horas.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Unidad Regional II , con intervención de las autoridades judiciales de turno. La causa había sido caratulada de manera provisoria como herido de arma de fuego y se encontraba en etapa investigativa, a la espera de pericias y declaraciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

Fuentes consultadas indicaron que se analizaba si el agente había mantenido una discusión familiar previa al episodio, aunque ese dato no fue confirmado oficialmente y forma parte de la investigación.

La respuesta del Ministerio de Seguridad

Tras conocerse el caso, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, brindó declaraciones en la sede local de Gobernación y se refirió a las políticas de prevención en salud mental dentro de las fuerzas de seguridad.

Cococcioni precisó que actualmente 560 empleados policiales se encuentran bajo seguimiento psicológico en la provincia y que existen convenios con el Ministerio de Salud para garantizar tratamientos sin copago a través de Iapos. Indicó además que cerca de 460 efectivos reciben tratamiento voluntario y que esos procesos son evaluados para definir la continuidad del estado policial y la portación de armas.

“Tenemos que pensar en el bienestar del funcionario, pero también en la seguridad de la sociedad. Son 25 mil policías que salen a la calle con un arma en la cintura y debemos ser muy rigurosos sobre a quién ponemos en esa situación”, sostuvo.

El ministro remarcó que los episodios de autolesión y suicidio son eventos multicausales y no responden a una sola variable. “Hay aspectos personales, familiares y en algunos casos económicos que pertenecen a la esfera individual. No son causales generales”, señaló, y aclaró que no existen estadísticas oficiales comparables por profesión que permitan establecer si la función policial presenta mayor incidencia que otras actividades.

Cococcioni también hizo referencia al desarraigo como uno de los factores de riesgo históricos dentro de la fuerza, vinculado al reclutamiento en el norte provincial y la asignación de destinos en el sur. En ese marco, explicó que se avanzó en cupos geográficos en los últimos procesos de incorporación para reducir traslados prolongados y el impacto emocional que generan.

Formación, salarios y prevención

En relación con la formación, el funcionario destacó la reinstalación del régimen de internados, que permite detectar situaciones de crisis durante el proceso de instrucción. Señaló que el año pasado casi 100 cadetes fueron desafectados por no estar en condiciones de afrontar la presión del servicio.

Consultado sobre los salarios, Cococcioni afirmó que Santa Fe tiene remuneraciones “respetables” en comparación con otras provincias y que las paritarias ubicaron a la Policía por encima de otros sectores de la administración pública. Aclaró, no obstante, que los problemas económicos detectados en algunos casos responden a situaciones personales y no al esquema salarial general.

Si vos o alguien cercano atraviesa una situación de crisis emocional, en Argentina funciona la línea gratuita 1412 de atención en salud mental, las 24 horas.