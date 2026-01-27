Cuándo arranca la temporada 2026 de la Fórmula 1: pilotos, fechas y circuitos La máxima categoría del automovilismo ya tiene la programación de las carreras confirmada. Este lunes comenzaron las pruebas de pretemporada en Barcelona 27 de enero 2026 · 10:14hs

El Gran Premio de Australia será la primera sede de competencia

Este lunes comenzaron las primeras carreras de pretemporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya y se empieza a palpitar la vuelta de la Fórmula 1. Entre los protagonistas de este primer ensayo estuvo Franco Colapinto, quien mantuvo su mantuvo su butaca en Alpine por segunda temporada consecutiva.

Las pruebas de cara al inicio de la temporada serán en tres etapas. En primer lugar, se continuará hasta el 30 de enero en la ciudad española para luego arribar a Bahrein, donde se realizarán los tests oficiales del 11 al 13 de febrero. Por último, los pilotos tendrán como última instancia para ajustar detalles y adaptarse a los nuevos autos del 18 al 20 de febrero nuevamente en el país de Medio Oriente.

El regreso está programado para el fin de semana del 6 y el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia. Al igual que en este 2025, Melbourne será el primer destino de la F1 con su particular circuito de Albert Park, un trazado semiurbano que será el escenario de la primera carrera de la máxima categoría con esta nueva generación de autos.

Los equipos y pilotos de la Fórmula 1 McLaren : Lando Norris y Oscar Piastri

: Lando Norris y Oscar Piastri Mercedes : George Russell y "Kimi" Antonelli

: George Russell y "Kimi" Antonelli Ferrari : Charles Leclerc y Lewis Hamilton

: Charles Leclerc y Lewis Hamilton Red Bull : Max Verstappen e Isack Hadjar

: Max Verstappen e Isack Hadjar Racing Bulls : Liam Lawson y Arvid Lindblad

: Liam Lawson y Arvid Lindblad Williams : Alexander Albon y Carlos Sainz

: Alexander Albon y Carlos Sainz Aston Martin : Fernando Alonso y Lance Stroll

: Fernando Alonso y Lance Stroll Audi : Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto

: Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto Haas : Esteban Ocon y Oliver Bearman

: Esteban Ocon y Oliver Bearman Alpine : Pierre Gasly y Franco Colapinto

: Pierre Gasly y Franco Colapinto Cadillac: "Checo" Pérez y Valtteri Bottas Cronograma completo para la temporada 2026 de la Fórmula 1 06-08 de marzo: GP Australia, Melbourne

13-15 de marzo: GP de China, Shanghai (con carrera sprint)

27-29 de marzo: GP de Japón, Suzuka

10-12 de abril: GP de Bahréin, Sakhir

17-19 de abril: GP de Arabia Saudita, Jeddah

01-03 mayo: GP de Miami (con carrera sprint)

22-24 de mayo: GP de Canadá, Montreal (con carrera sprint)

05-07 de junio: GP de Mónaco

12-14 de junio: GP de España, Barcelona

26-28 de junio: GP de Austria, Spielberg

03-05 de julio: GP de Reino Unido, Silverstone (con carrera sprint)

17-19 de julio: GP de Bélgica, Spa-Francorchamps

24-26 de julio: GP de Hungría, Budapest

21-23 de agosto: GP de Países Bajos, Zandvoort (con carrera sprint)

04-06 de septiembre: GP de Italia, Monza

11-13 de septiembre: GP de Madrid, Madrid

25-27 de septiembre: GP Azerbaiyán, Bakú

09-11 de octubre: GP de Singapur (con carrera sprint)

23-25 de octubre: GP de Estados Unidos, Austin

30-01 de noviembre: GP de Ciudad de México, Ciudad de México

06-08 de noviembre: GP de Brasil, San Pablo

19-21 de noviembre: GP de Las Vegas, Las Vegas

27-29 de noviembre: GP de Qatar, Lusail

04-06 de diciembre: GP de Abu Dabi, Yas Marina