Cuándo arranca la temporada 2026 de la Fórmula 1: pilotos, fechas y circuitos

La máxima categoría del automovilismo ya tiene la programación de las carreras confirmada. Este lunes comenzaron las pruebas de pretemporada en Barcelona

27 de enero 2026 · 10:14hs
El Gran Premio de Australia será la primera sede de competencia

El Gran Premio de Australia será la primera sede de competencia

Este lunes comenzaron las primeras carreras de pretemporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya y se empieza a palpitar la vuelta de la Fórmula 1. Entre los protagonistas de este primer ensayo estuvo Franco Colapinto, quien mantuvo su mantuvo su butaca en Alpine por segunda temporada consecutiva.

Las pruebas de cara al inicio de la temporada serán en tres etapas. En primer lugar, se continuará hasta el 30 de enero en la ciudad española para luego arribar a Bahrein, donde se realizarán los tests oficiales del 11 al 13 de febrero. Por último, los pilotos tendrán como última instancia para ajustar detalles y adaptarse a los nuevos autos del 18 al 20 de febrero nuevamente en el país de Medio Oriente.

El regreso está programado para el fin de semana del 6 y el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia. Al igual que en este 2025, Melbourne será el primer destino de la F1 con su particular circuito de Albert Park, un trazado semiurbano que será el escenario de la primera carrera de la máxima categoría con esta nueva generación de autos.

>> Leer más: Flavio Briatore palpitó la temporada 2026 de Franco Colapinto: "Es más hombre que el año pasado"

Los equipos y pilotos de la Fórmula 1

  • McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri
  • Mercedes: George Russell y "Kimi" Antonelli
  • Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton
  • Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar
  • Racing Bulls: Liam Lawson y Arvid Lindblad
  • Williams: Alexander Albon y Carlos Sainz
  • Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll
  • Audi: Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto
  • Haas: Esteban Ocon y Oliver Bearman
  • Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto
  • Cadillac: "Checo" Pérez y Valtteri Bottas

Cronograma completo para la temporada 2026 de la Fórmula 1

  • 06-08 de marzo: GP Australia, Melbourne
  • 13-15 de marzo: GP de China, Shanghai (con carrera sprint)
  • 27-29 de marzo: GP de Japón, Suzuka
  • 10-12 de abril: GP de Bahréin, Sakhir
  • 17-19 de abril: GP de Arabia Saudita, Jeddah
  • 01-03 mayo: GP de Miami (con carrera sprint)
  • 22-24 de mayo: GP de Canadá, Montreal (con carrera sprint)
  • 05-07 de junio: GP de Mónaco
  • 12-14 de junio: GP de España, Barcelona
  • 26-28 de junio: GP de Austria, Spielberg
  • 03-05 de julio: GP de Reino Unido, Silverstone (con carrera sprint)
  • 17-19 de julio: GP de Bélgica, Spa-Francorchamps
  • 24-26 de julio: GP de Hungría, Budapest
  • 21-23 de agosto: GP de Países Bajos, Zandvoort (con carrera sprint)
  • 04-06 de septiembre: GP de Italia, Monza
  • 11-13 de septiembre: GP de Madrid, Madrid
  • 25-27 de septiembre: GP Azerbaiyán, Bakú
  • 09-11 de octubre: GP de Singapur (con carrera sprint)
  • 23-25 de octubre: GP de Estados Unidos, Austin
  • 30-01 de noviembre: GP de Ciudad de México, Ciudad de México
  • 06-08 de noviembre: GP de Brasil, San Pablo
  • 19-21 de noviembre: GP de Las Vegas, Las Vegas
  • 27-29 de noviembre: GP de Qatar, Lusail
  • 04-06 de diciembre: GP de Abu Dabi, Yas Marina
