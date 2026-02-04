La Capital | Ovación | Central

Central busca recuperar la felicidad en una ciudad donde supo ser muy feliz

En las primeras ocho visitas a Mar del Plata para enfrentar a Aldosivi Central nunca había perdido, pero cayó en las últimas dos ocasiones.

Carlos Durhand

4 de febrero 2026 · 06:25hs
El último grito de Central en la Feliz. Diego Zabala festeja el tanto del triunfo por 1 a 0 contra Aldosivi en Mar del Plata en la Copa Liga Profesional 2021.

El próximo sábado 7 de febrero, desde las 17, Central visitará a Aldosivi en Mar del Plata. La estadística en la ciudad feliz es muy particular. Ya que luego de empatar el primer partido en 1976, los canallas ganaron siete cotejos en fila siendo visitante del Tiburón, pero perdieron en las últimas dos oportunidades.

Por lo cual el conjunto que dirige Jorge Almirón intentará recuperar la felicidad en esa ciudad, volverse a Rosario con los tres puntos, y así lograr su segundo triunfo en el Apertura.

Nacional 1976

El primer enfrentamiento en Mar del Plata fue el 17 de octubre de 1976 y Aldosivi y Central igualaron 1 a 1. Este partido tuvo la particularidad que el entrenador de Rosario Central fue Alfio “Coco” Basile. El autor del gol canalla fue Raúl Francisco Agüero. Los auriazules formaron con: Ricardo Ferrero; Jorge González, Aurelio Pascuttini, Daniel Killer y Jorge García; Oscar Palavecino, Carlos Aimar, Eduardo Solari (73’ Victor Mancinelli) y Luis Andreuchi; Oscar Palavecino, Raúl Agüero y Miguel Benito (62’ Oscar Agonil).

Nacional B 2010/11

El 11 de diciembre de 2010 los canallas golearon 5 a 0 al Tiburón en el José Minella. Los tantos del conjunto dirigido por Héctor Rivoira fueron obra de Luciano Figueroa (2) (1 penal), Martín Rivero, Sebastián Pena (e/c) y Adrián De León. Central salió a la cancha con: Jorge Broun; Omar Zarif (61’ Roberto Guizasola), Nahuel Valentini, Sergio Rodríguez, Diego Chitzoff; Martín Rivero, Matías Ballini (78’ Milton Zárate), Cristian González y Gastón Federico Carrizo; Jonatan Gómez (69’ Adrián De Léon) y Luciano Figueroa.

Nacional B 2011/12

Antonio Medina y Gonzalo Castillejos anotaron los tantos del triunfo auriazul por 2 a 1 aquel 13 de mayo de 2012 donde los canallas coparon Mar del Plata. El elenco de Juan Antonio Pizzi formó con: Manuel García; Paulo Ferrari, Nahuel Valentini, Matías Lequi (83’ Franco Peppino) y Gerardo Pérez; Santiago Biglieri (61’ Gastón Federico Carrizo), Federico Vismara, Jesús Méndez y Ricardo Gómez; Antonio Medina (69’ Leonardo Monje) y Gonzalo Castillejos.

Nacional B 2012/13

En el segundo año de Central en el Nacional B, el 26 de noviembre de 2012, los de Arroyito se impusieron por 1 a 0 con festejo de Antonio Medina. El director técnico de Central, Miguel Angel Russo, dispuso este equipo: Mauricio Caranta; Paulo Ferrari, Nahuel Valentini, Franco Peppino y Rafael Delgado; Hernán Encina (79’ Alejandro Gagliardi), Nery Dominguez, Jesús Méndez y Diego Lagos (69’Gastón Federico Carrizo); Antonio Medina y Fernando Coniglio (86’ Javier Toledo).

Primera División 2015

Ya en el círculo privilegiado, el 13 de julio de 2015, los canallas volvieron a traerse los tres puntos de la ciudad feliz. Ganaron por 3 a 1 con tantos de Marco Ruben (penal), Franco Cervi y Franco Niell. Ese día Eduardo Coudet puso en cancha a Mauricio Caranta; Pablo Alvarez, Alejandro Donatti, Javier Pinola y Cristian Villagra; Damián Musto, Nery Domínguez (82’ Maximiliano González), Franco Cervi y Leonel Jonás Aguirre Avalo; César Delgado ( 46’ Franco Niell) y Marco Ruben.

Copa Superliga 2019

El 20 de abril de 2019, al equipo de Diego Cocca no le alcanzó con ganar por 2 a 1 para pasar de ronda en esta copa ya que había caído 2 a 0 en la ida en el Gigante de Arroyito. Los canallas jugaron con: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Facundo Almada, Miguel Barbieri, Alfonso Parot; Leonardo Gil (74’ Alan Marinelli), Rodrigo Villagra, Joaquín Pereyra y Jonás Aguirre; Maximiliano Lovera (79’ Oscar Retamal Enriquez) y Claudio Riaño. Los goles de Central los marcaron Leonel Jonás Aguirre Avalo y Miguel Barbieri.

Copa Maradona 2020

Alan Marinelli le dio el triunfo al elenco de Cristian González que triunfó por 1 a 0 el 29 de diciembre de 2020. El Kily jugó con este equipo: Marcelo Miño; Damián Martínez (72’ Facundo Almada), Joaquín Laso, Jonathan Bottinelli y Lautaro Blanco; Rodrigo Villagra, Fabián Rinaudo, Emiliano Vecchio y Luciano Ferreyra (58’ Joel López Pissano); Alan Marinelli (46’ Gino Infantino) (77’ Luca Martínez Dupuy) y Lucas Gamba (77’ Diego Novaretti).

Copa Liga Profesional 2021

El 16 de abril de 2021, Central logró su séptimo triunfo consecutivo en Mar del Plata contra Aldosivi. Fue por 1 a 0 con tanto de Diego Zabala. El Kily González se inclinó por este equipo: Jorge Broun; Fernando Torrent, Nicolás Ferreyra, Joaquín Laso y Gastón Avila; Alan Marinelli (65’ Francesco Lo Celso), Rodrigo Villagra, Emiliano Vecchio y Luciano Ferreyra; Lucas Gamba (73’ Diego Zabala) y Marco Ruben.

Copa Liga Profesional 2022

En la décima fecha de este campeonato, que se disputó el 15 de abril de 2022, los canallas perdieron el invicto en la Perla del Atlántico al caer por 1 a 0. El conjunto de Leonardo Somoza salió a jugar con Gaspar Servio; Damián Martínez, Juan Cruz Komar, Christian Javier Báez y Lautaro Blanco; Walter Montoya (64’ Milton Caraglio), Pedro Ojeda, Gino Infantino (80’ Michael Covea) y Luciano Ferreyra; Lucas Gamba y Alejo Véliz (80’ Franco Frías).

Liga Profesional 2022

La última vez que jugaron fue ese mismo año, el 4 de julio. Otra vez el Tiburón fue quien mostró los dientes y ganó 2 a 1. Cristhian Javier Báez conquistó el tanto del equipo conducido por Carlos Tevez (fue el segundo partido del Apache al frente del equipo de Arroyito) que formó de la siguiente forma: Gaspar Servio; Damián Martínez, Juan Cruz Komar, Christian Javier Báez y Lautaro Blanco; Walter Montoya, Marcelo Benítez (57’ Facundo Buonanotte), Ignacio Malcorra, Michael Covea (46’ Alejo Véliz) y Luciano Ferreyra (46’ Gino Infantino); Franco Frías.

