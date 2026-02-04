La Capital | La Ciudad | edificio

Se cayó la estrella del ex Paseo Star: el emblemático edificio de Sarmiento 778 sigue en alquiler

El desprendimiento ocurrió este miércoles en medio de fuertes vientos. El inmueble, que en algún momento albergó al Teatro Arteón,, tiene escaso movimiento

4 de febrero 2026 · 13:34hs
La estrella del ex Paseo Star. Rumbo incierto en el edificio

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

La estrella del ex Paseo Star. Rumbo incierto en el edificio

La estrella que identificaba al edificio del ex Paseo Star se desprendió este miércoles al mediodía y cayó sobre la vía pública en Rosario, frente al inmueble de Sarmiento 778. El episodio ocurrió en medio de fuertes vientos y no dejó personas heridas, pero volvió a poner el foco sobre el estado del inmueble y su derrotero reciente, marcado por proyectos truncos y un futuro aún incierto.

Trabajaban agentes de Tránsito en la zona, que intentaban comunicarse con las inmobiliarias que tienen a la venta el lugar, para que se hagan cargo de la estrella caída.

El cartel formaba parte de la estética del Paseo Star, el emprendimiento comercial y cultural que funcionó brevemente en el lugar tras la salida del histórico Teatro Arteón. El desplome del elemento ocurrió en horario diurno, en una zona de alto tránsito peatonal, a metros de la peatonal Córdoba.

Tras la salida del teatro, el edificio fue reacondicionado y reabierto en septiembre de 2024 como Paseo Star, un emprendimiento impulsado por Grupo Madero SRL que se presentaba como un “espectáculo de compras”, con integración de locales comerciales, gastronomía, coworking y espectáculos en vivo.

La remodelación abarcó los 1.700 metros cuadrados del inmueble, con una sala para 200 personas y un espacio destinado a eventos. Sin embargo, el proyecto nunca logró consolidarse: apenas cuatro locales llegaron a abrir y la actividad artística fue mínima.

El fallido intento del Paseo Star

En marzo de 2025, una tormenta provocó daños en parte de las instalaciones. La administración informó entonces un “cierre temporal por razones de seguridad”, pero la reapertura nunca ocurrió. Con el correr de las semanas, los inquilinos se retiraron y el paseo cerró definitivamente.

“Nos quedamos esperando novedades porque invertimos mucho como para abandonar todo. Perdimos el mobiliario y las mejoras que hicimos al local”, relató en su momento Hugo Nuesh, responsable del bar de té Chat Tea, que funcionaba en el espacio donde había estado la histórica confitería Paco Tío.

Poco después, los administradores del Paseo Star comenzaron a vender en redes sociales las 250 sillas Tiffany adquiridas para el salón de eventos, una postal que terminó de sellar el abrupto final del emprendimiento.

2024-09-11 paseo comercial star 80499604.jpg

Un edificio que volvió al mercado

El desprendimiento se da en un contexto particular: el inmueble volvió a ofrecerse en alquiler a fines del año pasado por 7.000 dólares mensuales. La propiedad cuenta con una superficie total de 1.700 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, con 17 locales comerciales, una sala para espectáculos con capacidad para 200 personas, espacios de coworking, sala de convenciones y sanitarios habilitados para uso público.

>> Leer más: Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: el emblemático edificio de Sarmiento 778 vuelve a alquilarse

Ubicado en pleno centro rosarino, el edificio se encuentra rodeado de puntos claves de la ciudad como el bar El Cairo, el edificio del diario La Capital y la tradicional tienda La Favorita. La propiedad es ofrecida por la inmobiliaria Banchio, que en su aviso destaca tanto la versatilidad del espacio como su valor histórico dentro del tejido urbano rosarino.

Del escenario al cartel de “se alquila”

El regreso del edificio al mercado inmobiliario vuelve a generar impacto en el ambiente cultural de la ciudad. No se trata de un inmueble más: durante más de cinco décadas fue la sede del Teatro Arteón, fundado en 1968 por el realizador y dramaturgo Néstor Zapata, y convertido en uno de los símbolos de la cultura independiente rosarina.

Por esa sala pasaron generaciones de actores, directores, músicos y realizadores. Ahí se estrenaron obras emblemáticas, ciclos de cine nacional, conciertos de cámara y propuestas alternativas que no encontraban lugar en el circuito comercial.

>> Leer más: Sala Star: abre un nuevo espacio cultural en el casco histórico de Rosario

La actividad del teatro se sostuvo, con distintas etapas y formatos, hasta diciembre de 2023, cuando venció el contrato de locación. Desde entonces, el elenco y la producción del Arteón continúan trabajando sin sede propia, a la espera de que se concrete el compromiso asumido en 2024 por la Universidad Nacional de Rosario y la Municipalidad para relocalizar la sala, un proyecto que hasta el momento no se materializó.

