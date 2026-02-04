La reacción de Marixa Balli a los dichos de Caputo sobre la industria textil: "Es ofensivo"

Luego de bajar las persianas de su local, la empresaria cruzó al ministro de Economía y defendió a los trabajadores del sector.

La industria textil nacional atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente por el avance de las importaciones y una creciente desconexión entre consumo y producción local. En este escenario, varias marcas argentinas se vieron obligadas a cerrar sus locales. Una de ellas fue la de Marixa Balli , dueña de la marca Xurama , quien bajó las persianas de sus locales en el barrio porteño de Flores y admitió que evalúa cambiar de rubro para poder sostener su actividad.

En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó el esquema de protección histórica del sector textil. En diálogo con Radio Mitre, aseguró que nunca compró ropa en la Argentina "porque es un robo". “El sector textil es un caso emblemático de una actividad que fue protegida durante muchísimos años. Siempre se habla de 50.000 familias que viven de esto, pero al mismo tiempo hay 47 millones de argentinos que terminaron pagando la ropa y el calzado hasta diez veces más caros que en el resto del mundo”, sostuvo.

Tras las polémicas declaraciones de Caputo, la dueña de Xurama reaccionó en vivo y respondió de manera contundente desde su situación como empresaria afectada por la crisis del sector.

Qué dijo Marixa Balli

En el el ciclo "A la Barbarossa" retomaron los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la industria textil. Marixa Balli no tardó en responder.

“Ministro, usted trabaja en la política argentina, no puede decir que nunca compró ropa en la Argentina porque es muy cara. Además, tiene la posibilidad de viajar. La gente que vive en la Argentina y no puede viajar, que apenas puede pagar el boleto de colectivo… es ofensivo esto”, lanzó entre risas sarcásticas.

Asimismo, la empresaria remarcó su experiencia personal y su lugar como trabajadora. “Soy una ciudadana realista de lo que laburo y de que me rompo el alma”, expresó.

En ese sentido, Balli reclamó medidas concretas para el sector y apuntó contra la presión impositiva: “Bajen los impuestos y todo va a poder ser mucho más normal. Colaboren con la empresa, no solo con las grandes empresas que son millonarias, también con las mini PyMEs, porque este país se sostiene con los trabajadores”.