Intriga en zona oeste por un auto de alta gama abandonado, abierto y con una peluca dentro

Vecinos advirtieron que una coupé Peugeot RCZ modelo 2013 estaba estacionada con un espejo roto y varias marcas de roce.

Vecinos de Río de Janeiro y Godoy, zona oeste de Rosario, advirtieron sobre la curiosa presencia de un auto de alta gama abandonado y con las llaves puestas . Tenía una ventanilla abierta, un celular y una peluca en una butaca y nadie fue a buscarlo durante horas . Además, el vehículo tenía un espejo roto y varias marcas de roce.

No es común para el vecindario ver estacionado una coupé Peugeot RCZ, auto de alta gama. Pero más les llamó la atención al advertir que tenía una ventanilla abierta y que con el paso de las horas nadie iba a retirarlo.

Este ejemplar era un modelo 2013 color blanco. En su interior, se podía advertir que además de las llaves puestas, había un teléfono, papeles y un par de zapatillas. Pero lo más curioso para quienes se asomaron a espiar fue la presencia de una peluca.

Los vecinos contaron a La Capital que en la zona no hubo luz desde las 17 del martes hasta las 10 del miércoles . Suponen que el vehículo fue abandonado antes del amanecer, cuando el sector permanencia totalmente oscuro. Recién pasado el mediodía de este miércoles alguien se lo llevó aunque nadie supo bien quién fue.

Cerca del mediodía, según contaron los vecinos, un patrullero de la policía había pasado por el lugar donde estaba el auto pero no se realizó ningún operativo. Una hora después avisaron a La Capital que ya se lo habían llevado, pero no supieron decir con precisión quién.

Según pudo averiguar La Capital, el Peugeot RCZ blanco está a nombre de una empresa de publicidad en la vía pública que está radicada en Venado Tuerto. Este auto se fabricó desde 2010 a 2015 y actualmente los modelos usados están valuados en aproximadamente 25 mil dólares.