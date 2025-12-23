"Amigo secreto" de la Fórmula 1: el regalo de Colapinto y las bromas pesadas de los pilotos

Los corredores se tomaron con humor el cierre del año y tuvieron gestos con sus rivales, pero Charles Leclerc sorprendió a todos con su regalo a George Russell

Franco Colapinto recibió un regalo de uno de sus rivales de la Fórmula 1.

La Fórmula 1 sabe tomarse momentos para bromear y aflojar las tensiones de las pistas , en especial con eventos especiales como las fiestas de fin de año. Con el humor que caracteriza a gran parte de los protagonistas, los pilotos participaron del “amigo secreto” y Franco Colapinto debió hacerle un regalo especial a uno de sus rivales .

Esta costumbre lleva algunos años en las redes sociales de la F1, con una instancia donde la rivalidad se transforma en camaradería e ingeniosas burlas. El objetivo de estos presentes es tener un gesto o una broma con quienes se sacan chispas dentro de los circuitos , para mostrar un lado más relajado.

Luego de una temporada caliente, este tipo de actividades resalta la unión entre los corredores y descomprime los conflictos internos con momentos que habilitan las risas. Además, obliga a todos a bajar la velocidad de la competencia para tomarse con humor las diferencias de edades, culturas, idiomas y gustos.

Entre ellos, Colapinto sumó un color especial a la dinámica con su característico carisma y un sello bien argentino que pisa fuerte dentro del paddock. El piloto de Alpine debió sorprender a Oliver Bearman , con quien compite desde hace varios años.

Los regalos de Franco Colapinto

El pilarense fue el encargado de hacerle un regalo al británico de Haas y decidió dejar bien presentes sus raíces. Franco le entregó una remera con el diseño de un “oso enojado” con una camiseta y gorra estampadas con la bandera argentina y el 87 de Bearman, con un juego de palabras relacionado al apellido del inglés.

Bearman Colapinto regalo Navidad La remera de regalo de Franco Colapinto a Oliver Bearman.

“Es un regalo hermoso, Franco, gracias. Lo voy a usar el día de Navidad debajo de mi suéter navideño”, aseguró con entusiasmo el joven de 20 años oriundo de Londres al descubrir el obsequio.

Por su parte, el argentino recibió un juguete Funko Pop del propio Yuki Tsunoda, quien fue el encargado de elegir el regalo, con el mono blanco de Red Bull que utilizaron al comienzo de la temporada en Japón.

Las bromas pesadas entre pilotos

En las redes sociales, uno de los momentos más comentados fue el regalo que recibió Fernando Alonso de manos de Nico Hülkenberg. Al tratarse de dos de los pilotos de mayor experiencia y recorrido en la Fórmula 1, el alemán bromeó con la edad del español y le regaló un bastón. “Lo voy a usar para golpearlo. Muchas gracias, va a ser muy útil. No todavía, pero sí lo será algún día”, afirmó Alonso.

Alonso regalo Navidad Fernando Alonso recibió un bastón de parte de Nico Hülkenberg.

Otro regalo que generó fuerte repercusión fue el que Charles Leclerc le hizo a George Russell, un cruce que siempre da que hablar. El monegasco tuvo un gesto travieso y le obsequió una foto de un sobrepaso suyo sobre el británico este año, por el cual Russell replicó que Leclerc solamente sabe realizar “sobrepasos ilegales” en la pista y, entre risas, decidió no desearle una feliz Navidad.

Russell regalo Navidad Charles Leclerc le regaló un cuadro de su sobrepaso a George Russell.

El propio Leclerc también llamó la atención con el regalo que recibió de parte de uno de sus más grandes amigos: Pierre Gasly. El francés le entregó al piloto de Ferrari un libro titulado “Cómo ser un buen esposo”, el cual incluye una guía supuestamente aprobada por un millón de mujeres. “Pierre ya sabe lo buen novio que soy, pero lo voy a leer igual”, expresó Charles.