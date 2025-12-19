El director de Alpine defendió a Colapinto con una contundente autocrítica

Steve Nielsen, jefe del equipo francés, bancó al argentino y a su compañero Pierre Gasly. Admitió que el auto "no era rápido" para competir

La temporada de Alpine fue para el olvido , aunque para Franco Colapinto fue la oportunidad de mostrarse y recuperar su lugar en la Fórmula 1 . Si bien el argentino no pudo sumar puntos en el año, el director de la escudería francesa lo defendió de las críticas y habló sobre la falta de competitividad del auto.

En medio de un clima tenso en el equipo, tiempo antes de la llegada de Steve Nielsen como director , el pilarense se incorporó como piloto titular a partir de la séptima carrera del año, en Imola, en reemplazo de Jack Doohan.

Colapinto necesitó adaptarse al auto y poco a poco hacerse un lugar en la categoría, pero el monoplaza francés nunca dio buenas respuestas. Por eso, Alpine optó por frenar el desarrollo del A525 y se enfocó de lleno en el 2026, aunque todavía restaba más de media temporada.

La decisión de detener muy temprano los cambios del auto dejó rezagado al equipo, con Gasly y Colapinto luchando por sacarle jugo a las piedras , a punto tal que el francés fue el único que pudo sumar puntos en las últimas 11 carreras y solamente lo logró en Brasil.

Steve Nielsen Alpine Steve Nielsen, director de Alpine, defendió a Colapinto y Gasly.

El director de Alpine defendió a Franco Colapinto

Según consignó el medio especializado Motorsport, Nielsen fue consultado sobre la decisión de cambiar a Doohan por Colapinto, a lo que respondió con contundencia: “Creo que la realidad brutal es que nuestro coche no fue lo suficientemente rápido para sumar puntos”.

“Creo que los dos pilotos que tenemos ahora son mejores que el coche y, en las pocas ocasiones en las que el coche ha sido lo bastante bueno para pelear en esa zona, tuvimos una en Brasil, donde Pierre clasificó razonablemente bien y corrió razonablemente bien, y luego otra en Las Vegas, donde creo que estuvimos bien”, afirmó el británico.

Justificando la labor de ambos corredores, continuó: “Creo que cuando el coche es bueno, los pilotos son perfectamente capaces de ofrecer lo que el coche puede dar, ambos pilotos. Necesitamos hacer un coche mucho mejor en 2026 y entonces veremos si los pilotos son capaces de acompañarlo”.

Relegados al fondo de la Fórmula 1

En tanto, Nielsen confesó que desde Alpine se vieron sorprendidos por el desarrollo que mantuvieron otros equipos sobre sus monoplazas en 2025, lo que llevó a que tanto Colapinto como Gasly se vieran en clara desventaja y relegados a las últimas posiciones.

“Creo que Haas llevó un desarrollo incluso tan tarde como Austin, lo cual nos sorprendió bastante. Así que, por desgracia, la decisión que tomamos de cambiar pronto, aún sabiendo que sería difícil, en realidad ha sido más difícil de lo que pensábamos”, reveló.

Por eso, detalló que su equipo siguió “los desarrollos de los demás lo mejor que pudieron” y que mantuvieron un “seguimiento”, a lo que concluyó: “Somos plenamente conscientes sobre por qué estamos donde estamos. Es doloroso, pero con suerte es por el bien mayor y el año que viene veremos si hemos tomado la decisión correcta”.