Tras la denuncia de La Capital, Vialidad salió a limpiar Circunvalación y mejorar la visibilidad

Cuadrillas enviadas por la Dirección de Vialidad Nacional se ubicaron en las márgenes de la calzada y en las colectoras de la autopista urbana para desmalezar el entorno y mejorar la visual al tránsito.

7 de enero 2026 · 16:23hs
Operarios enviados por el gobierno nacional cortan el pasto en los rulos intercambiadores y en los márgenes de la calzada de avenida Circunvalación

Operarios enviados por el gobierno nacional cortan el pasto en los rulos intercambiadores y en los márgenes de la calzada de avenida Circunvalación, tras las quejas por los altos yuyales.

Luego del informe de La Capital que dio cuenta este miércoles del estado en que se encontraba la ruta nacional A008 con pastizales crecidos, maleza en los canteros centrales y problemas con la iluminación, la Dirección de Vialidad Nacional encomendó cuadrillas para que mejoren la visibilidad y despejen de vegetación los sectores pegados a la calzada de la autopista urbana que rodea Rosario a lo largo de 30 kilómetros. Estas tareas también involucraron los rulos intercambiadores y colectoras.

El mejoramiento se produce en medio de una polémica entre los gobiernos provincial y municipal que reclaman ciclos más recurrentes de mantenimiento a esta ruta nacional, que está dentro de los proyectos de privatización dentro de la Red Federal de Concesiones Viales.

Primero fueron quejas de usuarios, luego hechos de inseguridad en los puentes peatonales, choques múltiples recientes y la queja explícita del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro sobre el estado de la calzada que envuelve como un anillo la ciudad. Luego, sobrevino un pedido de apertura de la feria judicial de verano para que la Justicia Federal haga lugar a un nuevo amparo y así se obligue al gobierno nacional a desmalezar, podar y eliminar zonas a oscuras y en penumbras que detectó un informe de la Municipalidad en cuanto a las falencias de los postes lumínicos a lo largo de la traza.

>>Leer más: Circunvalación sigue con yuyos sobre la calzada, insegura y a oscuras

Este miércoles, la mañana trajo aparejada la presencia de operarios con máquinas bordeadoras y cortadoras de césped para poner a tono Circunvalación y dejarla con mejor visibilidad para los miles de usuarios que a diario transitan por esta estratégica ruta nacional.

Todo ello, mientras se espera que progrese la licitación y adjudicación del tramo "Portuario Norte" dentro de la Red Federal de Concesiones Viales para que la A008 pase a manos privadas junto a un tramo de la autopista a Buenos Aires y de la ruta nacional 33 hasta Trenque Lauquen.

