Donald Trump anunció que Venezuela entregará a EE.UU. entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo

El presidente dijo que esa operación se dio como parte del acuerdo que se estableció tras haber capturado al exmandatario del país caribeño, Nicolás Maduro

El presidente Donald Trump se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas el martes 23 de septiembre de 2025 en Nueva York. (Foto AP/Evan Vucci)

Tras la detención de Nicolás Maduro, Donald Trump anunció el acuerdo con el gobierno de Venezuela por el petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció que el gobierno de Venezuela "entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad", como parte del acuerdo que estableció tras haber capturado al exmandatario del país caribeño, Nicolás Maduro .

A través de un mensaje en la red social Truth Social, Trump expresó: “Me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos".

"Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y yo, como Presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”, afirmó el magnate, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Asimismo, indicó que “He solicitado al Secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. Se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos".

El anuncio de Trump se concretó apenas tres días después de los ataques de las fuerzas estadounidense sobre Caracas, que terminaron con la detención de Maduro y su posterior traslado a Nueva York, donde será juzgado por presuntos delitos vinculados al narcotráfico.

Con quién negoció Donald Trump

El mandatario estadounidense negoció rápidamente con Delcy Rodríguez, exvicepresidenta, quien asumió en reemplazo de Maduro -con su visto bueno- y que además se desempeña como ministra de Hidrocarburos.

Las autoridades venezolanas tenían almacenados millones de barriles de petróleo, pero no podía exportarlos a raíz del bloqueo que el propio Trump había impuesto desde mediados de diciembre del año pasado.