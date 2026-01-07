Un delantero de triple nacionalidad llegó a un acuerdo con Newell's y trae sus goles al Parque

Pieza clave en Independiente del Valle en Ecuador, Michael Hoyos esta viajando a Rosario para sumarse a Newell's

Hoyos está en viaje a Rosario para hacerse la revisión médica y firmar contrato por un año con Newell's.

Parece que será una semana de muchas novedades para Newell's . A la confirmación de este miércoles de Franco García y Nicolás Goitea y a la brevedad de Walter Núñez , la Lepra cerró un nuevo refuerzo para el próximo campeonato. Se trata de Michael Hoyos, atacante que fue goleador del Independiente Del Valle ecuatoriano.

El delantero, nacido en California el 2 de agosto de 1991, y que además de tener la nacionalidad norteamericana, tiene la ecuatoriana y Argentina, algo que beneficia al Rojinegro por el cupo de extranjeros, mide 1,85 y puede jugar por afuera en la ofensiva como por adentro y hasta un poco retrasado.

El futbolista de 34 años arrancó su carrera en Estudiantes de La Plata, donde hizo las inferiores y debutó de la mano de Alejandro Sabella. Después continuó en Grecia defendiendo los colores del OFI Creta. En su vuelta al país, pasó por el ascenso en Sarmiento de Junín, Santamarina de Tandil y Boca Unidos de Corrientes.

El gran salto en Ecuador

Pero su gran salto lo hizo en Ecuador, vistiendo las camisetas de Deportivo Cuenca, Guayaquil City, Barcelona, Liga Deportiva Universitaria y su último paso, Independiente del Valle, donde estuvo tres años y en la última temporada anotó 19 goles en 44 partidos y cuatro asistencias.

Contando las últimas tres temporadas, disputó 120 encuentros, donde anotó en 44 oportunidades, además de ganar tres títulos, la Supercopa de Ecuador, Recopa Sudamericana en 2023 y la LigaPro 2025. El futbolista está en viaje a Rosario para hacerse la revisión médica y firmar contrato por un año.