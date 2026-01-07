La Capital | Ovación | Newell's

Un delantero de triple nacionalidad llegó a un acuerdo con Newell's y trae sus goles al Parque

Pieza clave en Independiente del Valle en Ecuador, Michael Hoyos esta viajando a Rosario para sumarse a Newell's

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

7 de enero 2026 · 14:21hs
Hoyos está en viaje a Rosario para hacerse la revisión médica y firmar contrato por un año con Newells.

Hoyos está en viaje a Rosario para hacerse la revisión médica y firmar contrato por un año con Newell's.

Parece que será una semana de muchas novedades para Newell's. A la confirmación de este miércoles de Franco García y Nicolás Goitea y a la brevedad de Walter Núñez, la Lepra cerró un nuevo refuerzo para el próximo campeonato. Se trata de Michael Hoyos, atacante que fue goleador del Independiente Del Valle ecuatoriano.

El delantero, nacido en California el 2 de agosto de 1991, y que además de tener la nacionalidad norteamericana, tiene la ecuatoriana y Argentina, algo que beneficia al Rojinegro por el cupo de extranjeros, mide 1,85 y puede jugar por afuera en la ofensiva como por adentro y hasta un poco retrasado.

El futbolista de 34 años arrancó su carrera en Estudiantes de La Plata, donde hizo las inferiores y debutó de la mano de Alejandro Sabella. Después continuó en Grecia defendiendo los colores del OFI Creta. En su vuelta al país, pasó por el ascenso en Sarmiento de Junín, Santamarina de Tandil y Boca Unidos de Corrientes.

>> Leer más: Jornada de anuncios en Newell's: los refuerzos que llegan al parque Independencia

El gran salto en Ecuador

Pero su gran salto lo hizo en Ecuador, vistiendo las camisetas de Deportivo Cuenca, Guayaquil City, Barcelona, Liga Deportiva Universitaria y su último paso, Independiente del Valle, donde estuvo tres años y en la última temporada anotó 19 goles en 44 partidos y cuatro asistencias.

Contando las últimas tres temporadas, disputó 120 encuentros, donde anotó en 44 oportunidades, además de ganar tres títulos, la Supercopa de Ecuador, Recopa Sudamericana en 2023 y la LigaPro 2025. El futbolista está en viaje a Rosario para hacerse la revisión médica y firmar contrato por un año.

Noticias relacionadas
Messi brindó detalles sobre su salida de Newells y su tratamiento de hormonas.

La confesión de Messi sobre su salida de Newell's y lo que dijo un excoordinador del club

Newells suma a Franco García y Walter Núñez, que llegan de jugar en San Martín (T) y Montevideo City Torque.

Newell's hará oficial este miércoles la llegada de Franco García y Walter Nuñez

Sergio Gómez da indicaciones durante la práctica de Newells, junto a Jerónimo Gómez Mattar.

El plantel de Newell's permanecerá concentrado a partir del jueves y hasta el sábado

Cristian Lema y Marcos Rojo, en la época en que la pasaba bien en Boca. El ex-Newells ya no jugará en el xeneize.

Un ex-Newell's se fue mal de su último club y borró todos los posteos que lo vinculaban a esos colores

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

Estaba entrenado para subir al Lanín: Petersen habló tras ser dado de alta

"Estaba entrenado para subir al Lanín": Petersen habló tras ser dado de alta

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

La confesión de Messi sobre su salida de Newells y lo que dijo un excoordinador del club

La confesión de Messi sobre su salida de Newell's y lo que dijo un excoordinador del club

Lo último

Netflix: la miniserie argentina que es furor con Carla Peterson y Nancy Dupláa como protagonistas

Netflix: la miniserie argentina que es furor con Carla Peterson y Nancy Dupláa como protagonistas

¿Hay un capítulo final secreto de Stranger Things?: la teoría que sostienen a los fanáticos

¿Hay un capítulo final secreto de Stranger Things?: la teoría que sostienen a los fanáticos

Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera invisible de una disputa

Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera invisible de una disputa

Picada, alcohol y un muerto: apartan del cargo al jefe de la Federal de Rafaela tras un choque

Fue imputado por homicidio culposo agravado tras el siniestro ocurrido en la ruta 6, en Luján. El test de alcoholemia arrojó 0,48 gramos de alcohol en sangre y la Justicia investiga si participaba de una picada ilegal al momento del impacto con un contra un auto en el que viajaba una familia.
Picada, alcohol y un muerto: apartan del cargo al jefe de la Federal de Rafaela tras un choque
Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera invisible de una disputa

Por Martín Stoianovich

Policiales

Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera invisible de una disputa

La lucha de Matías Bottoni suma un capítulo clave: continuará su rehabilitación en Barcelona

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La lucha de Matías Bottoni suma un capítulo clave: continuará su rehabilitación en Barcelona

Descubrimiento mundial: científicos rosarinos revelan el reloj biológico de una superbacteria

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Descubrimiento mundial: científicos rosarinos revelan "el reloj biológico" de una superbacteria

Vacaciones arruinadas en Chile: una estafa dejó a más de 200 familias argentinas sin alojamiento
Información General

Vacaciones arruinadas en Chile: una estafa dejó a más de 200 familias argentinas sin alojamiento

Circunvalación insegura: detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos
POLICIALES

Circunvalación insegura: detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

Estaba entrenado para subir al Lanín: Petersen habló tras ser dado de alta

"Estaba entrenado para subir al Lanín": Petersen habló tras ser dado de alta

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

La confesión de Messi sobre su salida de Newells y lo que dijo un excoordinador del club

La confesión de Messi sobre su salida de Newell's y lo que dijo un excoordinador del club

Tiene un nombre con peso específico y ahora Sportivo Las Parejas se lo vendió a un club de primera

Tiene un nombre con peso específico y ahora Sportivo Las Parejas se lo vendió a un club de primera

Ovación
Día de anuncios en Newells: los tres refuerzos que llegan al parque Independencia
Ovación

Día de anuncios en Newell's: los tres refuerzos que llegan al parque Independencia

Día de anuncios en Newells: los tres refuerzos que llegan al parque Independencia

Día de anuncios en Newell's: los tres refuerzos que llegan al parque Independencia

Ignacio Malcorra firmó con Independiente y regresará a Rosario en unas semanas

Ignacio Malcorra firmó con Independiente y regresará a Rosario en unas semanas

Un hincha entró a la cancha con intenciones de agredir y el árbitro le aplicó un derechazo

Un hincha entró a la cancha con intenciones de agredir y el árbitro le aplicó un derechazo

Policiales
Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera invisible de una disputa

Por Martín Stoianovich

Policiales

Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera invisible de una disputa

Una mujer denunció apremios ilegales y maltrato por parte de policías de la seccional 15 de zona sur

Una mujer denunció apremios ilegales y maltrato por parte de policías de la seccional 15 de zona sur

Circunvalación insegura: detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos

Circunvalación insegura: detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos

Plan Bandera: el gobierno nacional redistribuye agentes tras la caída de los homicidios en Rosario

Plan Bandera: el gobierno nacional redistribuye agentes tras la caída de los homicidios en Rosario

La Ciudad
La lucha de Matías Bottoni suma un capítulo clave: continuará su rehabilitación en Barcelona

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La lucha de Matías Bottoni suma un capítulo clave: continuará su rehabilitación en Barcelona

Descubrimiento mundial: científicos rosarinos revelan el reloj biológico de una superbacteria

Descubrimiento mundial: científicos rosarinos revelan "el reloj biológico" de una superbacteria

Dos años sin Ley de Alquileres en Rosario: Todo se ha complejizado aún más

Dos años sin Ley de Alquileres en Rosario: "Todo se ha complejizado aún más"

Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos municipales

Colocan unas 600 dosis de vacunas por día en las piletas y polideportivos municipales

En un año complicado para el consumo, el Mercado del Patio termina con ocupación plena

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

En un año complicado para el consumo, el Mercado del Patio termina con ocupación plena

Trump: Venezuela entregará a EE.UU. hasta 50 millones de barriles de petróleo
EL MUNDO

Trump: Venezuela entregará a EE.UU. hasta 50 millones de barriles de petróleo

Milei ratificó el apoyo Trump, pero aclaró que no romperá lazos con China
El Mundo

Milei ratificó el apoyo Trump, pero aclaró que no romperá lazos con China

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión
POLICIALES

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión

El tremendo blooper de un ex-Central en su presentación en el fútbol de Ecuador
Ovación

El tremendo blooper de un ex-Central en su presentación en el fútbol de Ecuador

Pagos de Netflix, Shein y viajes al exterior: cómo pedir la devolución del 30% del dólar tarjeta
Información General

Pagos de Netflix, Shein y viajes al exterior: cómo pedir la devolución del 30% del dólar tarjeta

Unificación de subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal
Información General

Unificación de subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal

Otra vez el Ludueña contaminado: denuncian una mancha cloacal en Fisherton
La Ciudad

Otra vez el Ludueña contaminado: denuncian una mancha cloacal en Fisherton

A los 12 promocionaba la marihuana en Facebook; lo condenaron por narcotráfico

Por Claudio Berón

Policiales

A los 12 promocionaba la marihuana en Facebook; lo condenaron por narcotráfico

Pami: qué tienen que tener las recetas electrónicas para que sean válidas
Información General

Pami: qué tienen que tener las recetas electrónicas para que sean válidas

Estaba entrenado para subir al Lanín: Petersen habló tras ser dado de alta
Información General

"Estaba entrenado para subir al Lanín": Petersen habló tras ser dado de alta

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja y una firma mafiosa
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja y "una firma mafiosa"

El arco, un problema para Newells: la lista de arqueros que pasaron los últimos 5 años
OVACIÓN

El arco, un problema para Newell's: la lista de arqueros que pasaron los últimos 5 años

Central y Newells ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina
OVACIÓN

Central y Newell's ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?
La Ciudad

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?

Llegan 50 barcos para rellenar con arena La Florida y agrandar la playa
La Ciudad

Llegan 50 barcos para rellenar con arena La Florida y agrandar la playa

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió: El plan principal era abuso
Policiales

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió: "El plan principal era abuso"

Donald Trump aseguró que se cerrará el centro de torturas El Helicoide
El Mundo

Donald Trump aseguró que se cerrará el centro de torturas El Helicoide

Estados Unidos admitió que el Cártel de los Soles no existe
El Mundo

Estados Unidos admitió que el Cártel de los Soles "no existe"

En el bar suizo de la tragedia hacía cinco años que no se realizaban controles
Información General

En el bar suizo de la tragedia hacía cinco años que no se realizaban controles