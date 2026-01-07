La Capital | Política | Virginia Gallardo

Virginia Gallardo presentó su primer proyecto de ley en Diputados: de qué se trata

La iniciativa busca declarar la Emergencia Hídrica en Corrientes, provincia que está siendo afectada por lluvias históricas e inundaciones

7 de enero 2026 · 11:49hs
Con su hija en brazos y vestida con un vestido blanco y largo

Con su hija en brazos y vestida con un vestido blanco y largo, Virginia Gallardo juró el pasado 10 de diciembre en la Cámara de Diputados

En su debut en la Cámara de Diputados, Virginia Gallardo, exvedette y legisladora por Corrientes del bloque de La Libertad Avanza, presentó su primer proyecto de ley en el Congreso. De sancionarse, la iniciativa tendría un impacto directo en la provincia natal de la mediática.

El proyecto fue presentado en conjunto por Gallardo y Lisandro Almirón, el otro referente libertario de Corrientes. En particular, la propuesta busca la declaración de la Emergencia Hídrica en la provincia, lo que agilizaría el envío de fondos y asistencia ante un temporal.

La iniciativa surge en un contexto de crisis climática en Corrientes. En ese sentido, en el texto legislativo se detalla que en la provincia las precipitaciones “alcanzaron niveles extraordinarios, con acumulados cercanos a los quinientos milímetros en sólo una semana”, cifra que supera ampliamente los promedios históricos y habituales para la región.

De qué trata el primer proyecto de Virginia Gallardo

Tras las lluvias desproporcionadas, en Corrientes colapsaron los sistemas de drenaje y hubo un desborde de cursos de agua, lo que desencadenó inundaciones generalizadas.

Según las cifras del gobierno de Corrientes, alrededor de 495 personas resultaron damnificadas y más de 400 debieron ser evacuadas, muchas de ellas tras perder sus hogares totalmente o de manera parcial.

“La declaración de la Emergencia Hídrica permitirá agilizar mecanismos administrativos, reforzar la asistencia y acompañar la recuperación y reconstrucción en las comunidades afectadas”, se lee en el proyecto de ley de Gallardo y Almirón.

>> Leer más: Cruce entre Virginia Gallardo y una diputada santafesina: "Pensó que venía a un casamiento"

El cruce entre Virginia Gallardo y Florencia Carignano en la jura de Diputados

El pasado 10 de diciembre, en la jura de los 127 nuevos legisladores que cumplirán mandato hasta el año 2029, hubo un fuerte cruce entre la mediática, ahora devenida en diputada, Virginia Gallardo y la diputada santafesina Florencia Carignano.

“Capaz pensó que venía q un casamiento”, escribió Carignano en un posteo en X, en referencia a la vestimenta de Gallardo, un vestido blanco largo con un bordado de flores en el hombro izquierdo, bastante formal para la ocasión. En el recinto, predominaron las camisas, los pantalones sastreros y los blazers, tanto para hombres como para mujeres.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/virchugallardo/status/1996363449861833015?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1996363449861833015%7Ctwgr%5E3a12de0f8d9ea7b12ad721465c6ce8c6db0ec00b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flacapital.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17677967887086992&partner=&hide_thread=false

La exparticipante del reality “Bailando”, que este jueves asumió su banca en Diputados, no se quedó atrás y decidió contestarle a la legisladora santafesina por el mismo canal: “La envidia no es un sentimiento, es un hobby de tiempo completo… y algunas lo practican con tanta dedicación que no les queda energía para ser protagonistas de su propia historia. Tanto título para terminar atacando siempre a mujeres y solo ser recordada por eso TRISTISIMOOOOOOO”, escribió Virginia Gallardo en un posteo de X.

“Virchu, estabas espléndida, tan linda q parecía que ibas a un casamiento. No te enojes, el que se enoja en política, pierde”, le respondió Florencia Carignano, con marcada ironía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/florcarignanook/status/1996371218250035402?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1996371218250035402%7Ctwgr%5E3a12de0f8d9ea7b12ad721465c6ce8c6db0ec00b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flacapital.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17677967887086992&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
La Secretaría de Inteligencia (Side) está a cargo de Cristian Auguadra.

Amparo de dirigentes ligados a la UCR contra el DNU que rediseñó la Side

Cristina Kirchner fue dada de alta y ya se encuentra en su domicilio de San José 1111. 

Cristina Kirchner agradeció la atención del Sanatorio Otamendi tras pasar dos semanas internada

El diputado nacional Esteban Paulón, uno de los impulsores del amparo contra el DNU de empoderamiento de la Side.

Diputados presentaron un amparo contra el DNU que amplía facultades a la Side

Nicolás Maduro fue detenido por las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Nicolás Maduro detenido: Diputados estudia una declaración a favor de la captura

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

Estaba entrenado para subir al Lanín: Petersen habló tras ser dado de alta

"Estaba entrenado para subir al Lanín": Petersen habló tras ser dado de alta

La confesión de Messi sobre su salida de Newells y lo que dijo un excoordinador del club

La confesión de Messi sobre su salida de Newell's y lo que dijo un excoordinador del club

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

Lo último

Despedida final a Brigitte Bardot en Francia: se revelaron las causas de su muerte

Despedida final a Brigitte Bardot en Francia: se revelaron las causas de su muerte

Documental de Stranger Things: cuándo se estrena el detrás de cámaras de la última temporada

Documental de Stranger Things: cuándo se estrena el detrás de cámaras de la última temporada

El intercambio de Yanina Latorre y Wanda Nara sobre Mauro Icardi: Me da lástima la gente poco inteligente

El intercambio de Yanina Latorre y Wanda Nara sobre Mauro Icardi: "Me da lástima la gente poco inteligente"

Circunvalación insegura: detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos

El incidente sucedió a la altura de Avellaneda, donde tres vehículos sufrieron averías en el mismo sector del bulevar

Circunvalación insegura: detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos
Hallaron el cuerpo del chico que había desaparecido en el río en Puerto San Martín
LA REGION

Hallaron el cuerpo del chico que había desaparecido en el río en Puerto San Martín

Plan Bandera: el gobierno nacional redistribuye agentes tras la caída de los homicidios en Rosario
Policiales

Plan Bandera: el gobierno nacional redistribuye agentes tras la caída de los homicidios en Rosario

Asoma la figura del viceintendente en Rosario: ¿qué implicaría?
Política

Asoma la figura del viceintendente en Rosario: ¿qué implicaría?

Circunvalación sigue con yuyos sobre la calzada, insegura y a oscuras

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Circunvalación sigue con yuyos sobre la calzada, insegura y a oscuras

Búnker en Las Flores: derriban una casa que no tenía dueños registrados desde los años 80
POLICIALES

Búnker en Las Flores: derriban una casa que no tenía dueños registrados desde los años 80

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

Estaba entrenado para subir al Lanín: Petersen habló tras ser dado de alta

"Estaba entrenado para subir al Lanín": Petersen habló tras ser dado de alta

La confesión de Messi sobre su salida de Newells y lo que dijo un excoordinador del club

La confesión de Messi sobre su salida de Newell's y lo que dijo un excoordinador del club

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja y una firma mafiosa

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja y "una firma mafiosa"

Ovación
Central ya tiene dos refuerzos adentro: se viene la revisión médica y la firma de contratos
Ovación

Central ya tiene dos refuerzos adentro: se viene la revisión médica y la firma de contratos

Central ya tiene dos refuerzos adentro: se viene la revisión médica y la firma de contratos

Central ya tiene dos refuerzos adentro: se viene la revisión médica y la firma de contratos

Nicole Neumann, pollo con salsa y Newells: los gustos de Lionel Messi a los 13 años que se viralizaron

Nicole Neumann, pollo con salsa y Newell's: los gustos de Lionel Messi a los 13 años que se viralizaron

Jornada de anuncios en Newells: los refuerzos que llegan al parque Independencia

Jornada de anuncios en Newell's: los refuerzos que llegan al parque Independencia

Policiales
Circunvalación insegura: detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos
POLICIALES

Circunvalación insegura: detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos

Plan Bandera: el gobierno nacional redistribuye agentes tras la caída de los homicidios en Rosario

Plan Bandera: el gobierno nacional redistribuye agentes tras la caída de los homicidios en Rosario

Búnker en Las Flores: derriban una casa que no tenía dueños registrados desde los años 80

Búnker en Las Flores: derriban una casa que no tenía dueños registrados desde los años 80

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión

La Ciudad
En un año complicado para el consumo, el Mercado del Patio termina con ocupación plena

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

En un año complicado para el consumo, el Mercado del Patio termina con ocupación plena

Manual de instrucciones para desarticular el futuro de un país

Manual de instrucciones para desarticular el futuro de un país

Circunvalación sigue con yuyos sobre la calzada, insegura y a oscuras

Circunvalación sigue con yuyos sobre la calzada, insegura y a oscuras

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

A los 12 promocionaba la marihuana en Facebook; lo condenaron por narcotráfico

Por Claudio Berón

Policiales

A los 12 promocionaba la marihuana en Facebook; lo condenaron por narcotráfico

Pami: qué tienen que tener las recetas electrónicas para que sean válidas
Información General

Pami: qué tienen que tener las recetas electrónicas para que sean válidas

Estaba entrenado para subir al Lanín: Petersen habló tras ser dado de alta
Información General

"Estaba entrenado para subir al Lanín": Petersen habló tras ser dado de alta

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja y una firma mafiosa
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja y "una firma mafiosa"

El arco, un problema para Newells: la lista de arqueros que pasaron los últimos 5 años
OVACIÓN

El arco, un problema para Newell's: la lista de arqueros que pasaron los últimos 5 años

Central y Newells ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina
OVACIÓN

Central y Newell's ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?
La Ciudad

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?

Llegan 50 barcos para rellenar con arena La Florida y agrandar la playa
La Ciudad

Llegan 50 barcos para rellenar con arena La Florida y agrandar la playa

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió: El plan principal era abuso
Policiales

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió: "El plan principal era abuso"

Donald Trump aseguró que se cerrará el centro de torturas El Helicoide
El Mundo

Donald Trump aseguró que se cerrará el centro de torturas El Helicoide

Estados Unidos admitió que el Cártel de los Soles no existe
El Mundo

Estados Unidos admitió que el Cártel de los Soles "no existe"

En el bar suizo de la tragedia hacía cinco años que no se realizaban controles
Información General

En el bar suizo de la tragedia hacía cinco años que no se realizaban controles

El chatbot Grok enfrenta críticas por las imágenes con IA sexualizadas
Información General

El chatbot Grok enfrenta críticas por las imágenes con IA sexualizadas

El Banco Central acelera la compra de dólares y el Tesoro los vende
Economía

El Banco Central acelera la compra de dólares y el Tesoro los vende

Javkin exoneró a los cuatro empleados que robaron medicamentos en el Heca
La Ciudad

Javkin exoneró a los cuatro empleados que robaron medicamentos en el Heca

Reyes Magos: el ticket promedio se desplomó 41,9 % en términos reales
Economía

Reyes Magos: el ticket promedio se desplomó 41,9 % en términos reales

Reforma laboral: un dolor de cabeza para gobernadores al margen del empleo
Economía

Reforma laboral: un dolor de cabeza para gobernadores al margen del empleo

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video
Policiales

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Fentanilo contaminado: la titular de Anmat renunció a ocho meses de las denuncias
Información general

Fentanilo contaminado: la titular de Anmat renunció a ocho meses de las denuncias