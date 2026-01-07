Virginia Gallardo presentó su primer proyecto de ley en Diputados: de qué se trata

La iniciativa busca declarar la Emergencia Hídrica en Corrientes, provincia que está siendo afectada por lluvias históricas e inundaciones

Con su hija en brazos y vestida con un vestido blanco y largo, Virginia Gallardo juró el pasado 10 de diciembre en la Cámara de Diputados

En su debut en la Cámara de Diputados , Virginia Gallardo, exvedette y legisladora por Corrientes del bloque de La Libertad Avanza, presentó su primer proyecto de ley en el Congreso. De sancionarse, la iniciativa tendría un impacto directo en la provincia natal de la mediática.

El proyecto fue presentado en conjunto por Gallardo y Lisandro Almirón, el otro referente libertario de Corrientes. En particular, la propuesta busca la declaración de la Emergencia Hídrica en la provincia, lo que agilizaría el envío de fondos y asistencia ante un temporal.

La iniciativa surge en un contexto de crisis climática en Corrientes. En ese sentido, en el texto legislativo se detalla que en la provincia las precipitaciones “alcanzaron niveles extraordinarios, con acumulados cercanos a los quinientos milímetros en sólo una semana” , cifra que supera ampliamente los promedios históricos y habituales para la región.

Tras las lluvias desproporcionadas, en Corrientes colapsaron los sistemas de drenaje y hubo un desborde de cursos de agua , lo que desencadenó inundaciones generalizadas.

Según las cifras del gobierno de Corrientes, alrededor de 495 personas resultaron damnificadas y más de 400 debieron ser evacuadas, muchas de ellas tras perder sus hogares totalmente o de manera parcial.

“La declaración de la Emergencia Hídrica permitirá agilizar mecanismos administrativos, reforzar la asistencia y acompañar la recuperación y reconstrucción en las comunidades afectadas”, se lee en el proyecto de ley de Gallardo y Almirón.

El cruce entre Virginia Gallardo y Florencia Carignano en la jura de Diputados

El pasado 10 de diciembre, en la jura de los 127 nuevos legisladores que cumplirán mandato hasta el año 2029, hubo un fuerte cruce entre la mediática, ahora devenida en diputada, Virginia Gallardo y la diputada santafesina Florencia Carignano.

“Capaz pensó que venía q un casamiento”, escribió Carignano en un posteo en X, en referencia a la vestimenta de Gallardo, un vestido blanco largo con un bordado de flores en el hombro izquierdo, bastante formal para la ocasión. En el recinto, predominaron las camisas, los pantalones sastreros y los blazers, tanto para hombres como para mujeres.

La envidia no es un sentimiento, es un hobby de tiempo completo… y algunas lo practican con tanta dedicación que no les queda energía para ser protagonistas de su propia historia. Tanto título para terminar atacando siempre a mujeres y solo ser recordada por eso … — virginia gallardo (@virchugallardo) December 3, 2025

La exparticipante del reality “Bailando”, que este jueves asumió su banca en Diputados, no se quedó atrás y decidió contestarle a la legisladora santafesina por el mismo canal: “La envidia no es un sentimiento, es un hobby de tiempo completo… y algunas lo practican con tanta dedicación que no les queda energía para ser protagonistas de su propia historia. Tanto título para terminar atacando siempre a mujeres y solo ser recordada por eso TRISTISIMOOOOOOO”, escribió Virginia Gallardo en un posteo de X.

“Virchu, estabas espléndida, tan linda q parecía que ibas a un casamiento. No te enojes, el que se enoja en política, pierde”, le respondió Florencia Carignano, con marcada ironía.