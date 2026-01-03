Corina Machado tras la detención de Nicolás Maduro: "Vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa"

La principal opositora del presidente venezolano emitió un comunicado luego de la intervención militar de Estados Unidos en su país

Estados Unidos bombardeó Venezuela y detuvo a Nicolás Maduro , presidente de la república y acusado por formar parte de una banda narcoterrorista. Las repercusiones no tardaron en llegar y había expectativas por el mensaje de María Corina Machado , reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz y principal opositora al gobierno chavista.

Machado, que publicó el mensaje en dos formatos (uno escrito y otro audiovisual), destacó que los venezolanos afrontan “la hora de la libertad” y remarcó que Nicolás Maduro enfrenta “la Justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y ciudadanos de otras naciones”.

La dirigente nacida en Caracas contó que Maduro rechazó una salida del gobierno “negociada” y festejó que “el gobierno de Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley”.

Con la detención del sucesor de Hugo Chávez, “llegó la hora de que la soberanía popular y nacional rija en nuestro país”, afirmó Machado. A continuación, agregó: “Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestro de hijos de vuelta a casa”.

Machado pidió por Urrutia en la presidencia

La disputa de María Corina Machado con Nicolás Maduro tuvo su punto cumbre en 2024, cuando ella fue proscripta para participar como candidata a presidenta y su lugar lo tomó Edmundo González Urrutia. “Hemos luchado por años, lo entregamos todo y ha valido la pena”, añadió en el comunicado.

Acto seguido, apuntó que “lo que tenía que pasar está pasando” y “es la hora de los ciudadanos” que “arriesgamos todo” y “elegimos a Edmundo González Urrutia” como presidente de Venezuela, “quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comándate en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”.

>> Leer más: Donald Trump contó que siguió la captura de Maduro como un show televisivo

“Estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la transición democrática”, planteó Machado y adelantó que convocará a una marcha en las próximas horas en Venezuela.

También dio indicaciones para los venezolanos en el exterior y pidió que haya una manifestación “activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo, comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela”.

Cómo vivió Donald Trump la captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que siguió "en directo" la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, comparando el operativo militar con "un show televisivo".

Durante una entrevista concedida a la emisora Fox, el líder republicano brindó detalles sobre la supervisión de la maniobra desde la Casa Blanca y aseguró: "La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos".

En una operación militar relámpago que comenzó en las primeras horas del sábado 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses lanzaron una ofensiva aérea sobre puntos estratégicos de Venezuela, resultando en la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El ataque comenzó aproximadamente a las 2 de la madrugada con bombardeos simultáneos en cuatro estados clave: Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira. Entre los objetivos alcanzados se encuentran instalaciones militares y logísticas de alto perfil: el aeropuerto militar La Carlota (al este de Caracas), Fuerte Tiuna (sede del Ministerio de la Defensa), el Cuartel de la Montaña (donde descansan los restos de Hugo Chávez), el Puerto de La Guaira y el aeropuerto de Higuerote.