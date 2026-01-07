La Capital | Tablada

Un ataque a balazos en barrio Tablada terminó con un hombre internado en estado grave

Un joven de 18 años fue detenido como principal sospechoso tras la denuncia en Biedma y Esmeralda, donde la semana anterior asesinaron a un adolescente

7 de enero 2026 · 08:04hs
Dylan C. fue detenido por el intento de homicidio en Tablada.

Foto: Policía de Santa Fe.

Dylan C. fue detenido por el intento de homicidio en Tablada.

Un hombre de 36 años quedó internado este martes a la noche por una balacera en el barrio Tablada. La policía confirmó que la víctima sufrió lesiones graves y arrestó a cuatro personas en la zona sur rosarina, incluyendo a uno de los presuntos agresores.

El ataque se registró poco antes de las 22 y el operativo se extendió hasta el sector de Villa Manuelita busca de los agresores. Mientras tanto, el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) trasladó al paciente hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) para brindarle asistencia.

Inicialmente, las fuerzas de seguridad provinciales demoraron a un joven de 18 años en el cruce de Spiro y Tafí. Los primeros testigos señalaron que Dylan C. fue uno de los delincuentes que protagonizó la balacera, de modo que lo aprehendieron en el transcurso de la primera media hora del procedimiento.

¿Qué se sabe de la balacera en el barrio Tablada?

El hombre baleado cayó alrededor de las 21.50 frente a una casa ubicada sobre calle Biedma. Un grupo de personas pidió ayuda cuando la policía llegó al lugar durante un patrullaje de rutina. En ese momento, los agentes constataron una herida en el abdomen y un proyectil le había atravesado el hombro derecho.

Moto Biedma Esmeralda
El Comando Radioeléctrico secuestró una motocicleta Honda Wave negra el martes 6 de enero de 2026 tras una balacera con un herido grave en Biedma y Esmeralda.

El Comando Radioeléctrico secuestró una motocicleta Honda Wave negra el martes 6 de enero de 2026 tras una balacera con un herido grave en Biedma y Esmeralda.

Luego del traslado al Heca, los encargados del operativo constataron que los disparos habían dañado el parabrisas de un Citroën C4, así como la fachada de la vivienda. En total se secuestraron cuatro vainas servidas de proyectiles calibre 9 milímetros como rastro del ataque.

>> Leer más: Tablada, mucho más que una zona estigmatizada por la violencia

De acuerdo a la versión preliminar, cuatro delincuentes pasaron en dos motocicletas por la zona y agredieron a la víctima. Más tarde, la Policía de Acción Táctica (PAT) dio con el primer detenido a partir de los primeros reportes y testimonios.

Mientras tanto, el Comando Radioeléctrico también se sumó al operativo y secuestró una Honda Wave negra en la zona. Tres personas más quedaron demoradas en la comisaría 15ª. Al cabo del procedimiento, los agentes no hallaron armas de fuego u otra evidencia vinculada al caso.

Un crimen en la misma cuadra

Hace una semana, el mismo cruce de calles del barrio Tablada fue escenario del último crimen de 2025 en el departamento Rosario. Allí acribillaron a balazos por la tarde a Valentino Yandel Ramírez, un chico de 16 años que falleció poco después del traslado al Hospital Roque Sáenz Peña.

El adolescente murió el martes 31 de diciembre. En el transcurso de la jornada, la policía demoró a tres personas y secuestró un automóvil como parte de las medidas para esclarecer el homicidio. La causa se actualizó el último domingo, cuando un joven de 18 años también fue detenido por el asesinato durante un operativo en el barrio Municipal.

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: cuándo llegarían las lluvias a la ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegarían las lluvias a la ciudad

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?

Estaba entrenado para subir al Lanín: Petersen habló tras ser dado de alta

"Estaba entrenado para subir al Lanín": Petersen habló tras ser dado de alta

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Lo último

Pami: qué tienen que tener las recetas electrónicas para que sean válidas

Pami: qué tienen que tener las recetas electrónicas para que sean válidas

Pagos de Netflix, Shein y viajes al exterior: cómo pedir la devolución del 30% del dólar tarjeta

Pagos de Netflix, Shein y viajes al exterior: cómo pedir la devolución del 30% del dólar tarjeta

Un ataque a balazos en barrio Tablada terminó con un hombre internado en estado grave

Un ataque a balazos en barrio Tablada terminó con un hombre internado en estado grave

Un ataque a balazos en barrio Tablada terminó con un hombre internado en estado grave

Un joven de 18 años fue detenido como principal sospechoso tras la denuncia en Biedma y Esmeralda, donde la semana anterior asesinaron a un adolescente
Un ataque a balazos en barrio Tablada terminó con un hombre internado en estado grave
Circunvalación sigue con yuyos sobre la calzada, insegura y a oscuras

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Circunvalación sigue con yuyos sobre la calzada, insegura y a oscuras

En un año complicado para el consumo, el Mercado del Patio termina con ocupación plena

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

En un año complicado para el consumo, el Mercado del Patio termina con ocupación plena

Desesperada búsqueda en el río: un chico  desapareció en Puerto General San Martín
Policiales

Desesperada búsqueda en el río: un chico  desapareció en Puerto General San Martín

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión
POLICIALES

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión

Trump: Venezuela entregará a EE.UU. hasta 50 millones de barriles de petróleo
EL MUNDO

Trump: Venezuela entregará a EE.UU. hasta 50 millones de barriles de petróleo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: cuándo llegarían las lluvias a la ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegarían las lluvias a la ciudad

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?

Estaba entrenado para subir al Lanín: Petersen habló tras ser dado de alta

"Estaba entrenado para subir al Lanín": Petersen habló tras ser dado de alta

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Rosario autónoma: primera actuación del municipio en un baldío abandonado

Rosario autónoma: primera actuación del municipio en un baldío abandonado

Ovación
Central se encuentra a la espera que un cacique sea uno de sus conductores y cruce la cordillera

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central se encuentra a la espera que un cacique sea uno de sus conductores y cruce la cordillera

Central se encuentra a la espera que un cacique sea uno de sus conductores y cruce la cordillera

Central se encuentra a la espera que un cacique sea uno de sus conductores y cruce la cordillera

Newells hará oficial este miércoles la llegada de Franco García y Walter Nuñez

Newell's hará oficial este miércoles la llegada de Franco García y Walter Nuñez

El plantel de Newells permanecerá concentrado a partir del jueves y hasta el sábado

El plantel de Newell's permanecerá concentrado a partir del jueves y hasta el sábado

Policiales
Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión
POLICIALES

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión

Desesperada búsqueda en el río: un chico  desapareció en Puerto General San Martín

Desesperada búsqueda en el río: un chico  desapareció en Puerto General San Martín

A los 12 promocionaba la marihuana en Facebook; lo condenaron por narcotráfico

A los 12 promocionaba la marihuana en Facebook; lo condenaron por narcotráfico

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja y una firma mafiosa

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja y "una firma mafiosa"

La Ciudad
En un año complicado para el consumo, el Mercado del Patio termina con ocupación plena

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

En un año complicado para el consumo, el Mercado del Patio termina con ocupación plena

Manual de instrucciones para desarticular el futuro de un país

Manual de instrucciones para desarticular el futuro de un país

Circunvalación sigue con yuyos sobre la calzada, insegura y a oscuras

Circunvalación sigue con yuyos sobre la calzada, insegura y a oscuras

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

Donald Trump aseguró que se cerrará el centro de torturas El Helicoide
El Mundo

Donald Trump aseguró que se cerrará el centro de torturas El Helicoide

Estados Unidos admitió que el Cártel de los Soles no existe
El Mundo

Estados Unidos admitió que el Cártel de los Soles "no existe"

En el bar suizo de la tragedia hacía cinco años que no se realizaban controles
Información General

En el bar suizo de la tragedia hacía cinco años que no se realizaban controles

El chatbot Grok enfrenta críticas por las imágenes con IA sexualizadas
Información General

El chatbot Grok enfrenta críticas por las imágenes con IA sexualizadas

El Banco Central acelera la compra de dólares y el Tesoro los vende
Economía

El Banco Central acelera la compra de dólares y el Tesoro los vende

Los precios recibieron el año nuevo con una tendencia alcista
Economía

Los precios recibieron el año nuevo con una tendencia alcista

Javkin exoneró a los cuatro empleados que robaron medicamentos en el Heca
La Ciudad

Javkin exoneró a los cuatro empleados que robaron medicamentos en el Heca

Reyes Magos: el ticket promedio se desplomó 41,9 % en términos reales
Economía

Reyes Magos: el ticket promedio se desplomó 41,9 % en términos reales

Reforma laboral: un dolor de cabeza para gobernadores al margen del empleo
Economía

Reforma laboral: un dolor de cabeza para gobernadores al margen del empleo

Condenan a Dalmacio Sapo Saravia por narcomenudeo en Villa Banana
Policiales

Condenan a Dalmacio "Sapo" Saravia por narcomenudeo en Villa Banana

Los Reyes Magos entregaron juguetes a chicos internados en hospitales públicos
LA CIUDAD

Los Reyes Magos entregaron juguetes a chicos internados en hospitales públicos

Rosario autónoma: primera actuación del municipio en un baldío abandonado
LA CIUDAD

Rosario autónoma: primera actuación del municipio en un baldío abandonado

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video
Policiales

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Salud mental: Santa Fe y 10 provincias piden coordinación a Nación
La Ciudad

Salud mental: Santa Fe y 10 provincias piden coordinación a Nación

Fentanilo contaminado: la titular de Anmat renunció a ocho meses de las denuncias
Información general

Fentanilo contaminado: la titular de Anmat renunció a ocho meses de las denuncias

Choque múltiple en avenida Circunvalación y Presidente Perón con dos heridos
LA CIUDAD

Choque múltiple en avenida Circunvalación y Presidente Perón con dos heridos

Piden la extradición de Maduro para que sea juzgado en Argentina
El Mundo

Piden la extradición de Maduro para que sea juzgado en Argentina