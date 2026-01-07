Un ataque a balazos en barrio Tablada terminó con un hombre internado en estado grave

Un joven de 18 años fue detenido como principal sospechoso tras la denuncia en Biedma y Esmeralda, donde la semana anterior asesinaron a un adolescente

Un hombre de 36 años quedó internado este martes a la noche por una balacera en el barrio Tablada . La policía confirmó que la víctima sufrió lesiones graves y arrestó a cuatro personas en la zona sur rosarina, incluyendo a uno de los presuntos agresores.

El ataque se registró poco antes de las 22 y el operativo se extendió hasta el sector de Villa Manuelita busca de los agresores. Mientras tanto, el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) trasladó al paciente hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) para brindarle asistencia.

Inicialmente, las fuerzas de seguridad provinciales demoraron a un joven de 18 años en el cruce de Spiro y Tafí . Los primeros testigos señalaron que Dylan C. fue uno de los delincuentes que protagonizó la balacera, de modo que lo aprehendieron en el transcurso de la primera media hora del procedimiento.

El hombre baleado cayó alrededor de las 21.50 frente a una casa ubicada sobre calle Biedma. Un grupo de personas pidió ayuda cuando la policía llegó al lugar durante un patrullaje de rutina. En ese momento, los agentes constataron una herida en el abdomen y un proyectil le había atravesado el hombro derecho .

Moto Biedma Esmeralda El Comando Radioeléctrico secuestró una motocicleta Honda Wave negra el martes 6 de enero de 2026 tras una balacera con un herido grave en Biedma y Esmeralda. Foto: Policía de Santa Fe.

Luego del traslado al Heca, los encargados del operativo constataron que los disparos habían dañado el parabrisas de un Citroën C4, así como la fachada de la vivienda. En total se secuestraron cuatro vainas servidas de proyectiles calibre 9 milímetros como rastro del ataque.

De acuerdo a la versión preliminar, cuatro delincuentes pasaron en dos motocicletas por la zona y agredieron a la víctima. Más tarde, la Policía de Acción Táctica (PAT) dio con el primer detenido a partir de los primeros reportes y testimonios.

Mientras tanto, el Comando Radioeléctrico también se sumó al operativo y secuestró una Honda Wave negra en la zona. Tres personas más quedaron demoradas en la comisaría 15ª. Al cabo del procedimiento, los agentes no hallaron armas de fuego u otra evidencia vinculada al caso.

Un crimen en la misma cuadra

Hace una semana, el mismo cruce de calles del barrio Tablada fue escenario del último crimen de 2025 en el departamento Rosario. Allí acribillaron a balazos por la tarde a Valentino Yandel Ramírez, un chico de 16 años que falleció poco después del traslado al Hospital Roque Sáenz Peña.

El adolescente murió el martes 31 de diciembre. En el transcurso de la jornada, la policía demoró a tres personas y secuestró un automóvil como parte de las medidas para esclarecer el homicidio. La causa se actualizó el último domingo, cuando un joven de 18 años también fue detenido por el asesinato durante un operativo en el barrio Municipal.