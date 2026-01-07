La Capital | Política | Milei

Javier Milei viajará a Córdoba para participar del Festival de Jesús María

El presidente visitará la provincia el viernes 16 de enero y presenciará la fiesta popular. Es la segunda vez en poco más de un mes que viaja Córdoba

7 de enero 2026 · 14:06hs
Luego del Tour de la Gratitud

Luego del "Tour de la Gratitud", Milei vuelve a Córdoba

El presidente Javier Milei comenzará el año viajando a la provincia de Córdoba. El libertario llegará al territorio gobernado por Martín Llaryora para participar del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026, u no de los eventos populares más importantes de la Argentina.

Como el festival cordobés comienza este jueves 8 de enero, el presidente planeaba participar de la apertura del evento. No obstante, por cuestiones de agenda, el mandatario finalmente realizará su visita a la fiesta popular el viernes 16 de enero, según confirmó el diario La Voz del Interior. Días atrás, Milei ya había expresado a través de redes sociales que planeaba realizar un viaje a Córdoba.

La fecha en la que el presidente visitará el Festival de Jesús María, el Chaqueño Palavecino está anunciado como artista principal, por lo que se espera una gran afluencia de público.

>> Leer más: Javier Milei empieza el año viajando a dos provincias: ¿visitará Santa Fe?

Milei en Córdoba

Sería la segunda vez en poco más de un mes que el presidente visita Córdoba: ya lo hizo el 10 de diciembre pasado en el marco del "Tour de la gratitud", una serie de visitas al territorio para agradecerle a los votantes el respaldo en los pasados comicios de octubre.

En cuanto al festival de doma y folklore, se trata de su 60ª edición, donde se reunirá a figuras consagradas del folklore, el cuarteto, la cumbia y la música popular, junto a nuevas generaciones de artistas. Comienza el 8 de enero y se extiende hasta el 18 del mismo mes.

>> Leer más: La grilla del Festival de Jesús María 2026: día por día, artistas y fechas

La agenda de Milei en las provincias

Javier Milei ya compartió su agenda federal para los primeros días del año. En ese sentido, el presidente afirmó a través de sus redes sociales que sus próximos destinos son las provincias de Córdoba y el interior de la provincia de Buenos Aires.

El anuncio fue mediante un posteo de la red social X, ex Twitter. “1) Córdoba 2) PBA”, expresó Milei, luego de que un seguidor le consulte cuál será la próxima provincia que el mandatario visitará.

Por el momento, solo se conoce las fechas y detalles de su viaje a Córdoba, pero todavía resta saber cuándo viajará al interior de la provincia de Buenos Aires.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2006789934406054156?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2006789934406054156%7Ctwgr%5E146a414a6290f2888f501d4e810f76720e9cbc58%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lacapital.com.ar%2Fpolitica%2Fjavier-milei-empieza-el-ano-viajando-dos-provincias-visitara-santa-fe-n10237933.html&partner=&hide_thread=false

Por el momento, y a pesar del peso político y electoral de la provincia de Santa Fe, el presidente no pisará la bota. La última vez que el presidente estuvo en tierra santafesina fue el pasado 23 de octubre, cuando encabezó un multitudinario acto en las escalinatas del parque de España en la ciudad de Rosario.

Noticias relacionadas
En la Casa Rosada consideran que Davos representa una plataforma global para la difusión de las ideas libertarias. 

Milei en Davos: respaldo a Trump y defensa del mundo occidental

Nicolás Maduro fue detenido por las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Nicolás Maduro detenido: Diputados estudia una declaración a favor de la captura

Milei reafirmó su apoyo a Trump, pero remarcó que no romperá con China

Año nuevo, tensiones políticas nuevas

Venezolanos visitan la Casa Rosada en Buenos Aires.

Argentina restringirá las migraciones desde Venezuela por la captura de Maduro

