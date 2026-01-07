Javier Milei viajará a Córdoba para participar del Festival de Jesús María

El presidente visitará la provincia el viernes 16 de enero y presenciará la fiesta popular. Es la segunda vez en poco más de un mes que viaja Córdoba

Como el festival cordobés comienza este jueves 8 de enero, el presidente planeaba participar de la apertura del evento. No obstante, por cuestiones de agenda, el mandatario finalmente realizará su visita a la fiesta popular el viernes 16 de enero, según confirmó el diario La Voz del Interior. Días atrás, Milei ya había expresado a través de redes sociales que planeaba realizar un viaje a Córdoba.

La fecha en la que el presidente visitará el Festival de Jesús María, el Chaqueño Palavecino está anunciado como artista principal, por lo que se espera una gran afluencia de público.

Milei en Córdoba

Sería la segunda vez en poco más de un mes que el presidente visita Córdoba: ya lo hizo el 10 de diciembre pasado en el marco del "Tour de la gratitud", una serie de visitas al territorio para agradecerle a los votantes el respaldo en los pasados comicios de octubre.

En cuanto al festival de doma y folklore, se trata de su 60ª edición, donde se reunirá a figuras consagradas del folklore, el cuarteto, la cumbia y la música popular, junto a nuevas generaciones de artistas. Comienza el 8 de enero y se extiende hasta el 18 del mismo mes.

>> Leer más: La grilla del Festival de Jesús María 2026: día por día, artistas y fechas

La agenda de Milei en las provincias

Javier Milei ya compartió su agenda federal para los primeros días del año. En ese sentido, el presidente afirmó a través de sus redes sociales que sus próximos destinos son las provincias de Córdoba y el interior de la provincia de Buenos Aires.

El anuncio fue mediante un posteo de la red social X, ex Twitter. “1) Córdoba 2) PBA”, expresó Milei, luego de que un seguidor le consulte cuál será la próxima provincia que el mandatario visitará.

Por el momento, solo se conoce las fechas y detalles de su viaje a Córdoba, pero todavía resta saber cuándo viajará al interior de la provincia de Buenos Aires.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2006789934406054156?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2006789934406054156%7Ctwgr%5E146a414a6290f2888f501d4e810f76720e9cbc58%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lacapital.com.ar%2Fpolitica%2Fjavier-milei-empieza-el-ano-viajando-dos-provincias-visitara-santa-fe-n10237933.html&partner=&hide_thread=false 1) CÓRDOBA

2) PBA — Javier Milei (@JMilei) January 1, 2026

Por el momento, y a pesar del peso político y electoral de la provincia de Santa Fe, el presidente no pisará la bota. La última vez que el presidente estuvo en tierra santafesina fue el pasado 23 de octubre, cuando encabezó un multitudinario acto en las escalinatas del parque de España en la ciudad de Rosario.