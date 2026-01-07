La Capital | Ovación | selección argentina

Un crack de la selección argentina fue declarado transferible por el club al que llegó hace solo seis meses

La inesperada noticia tiene fuerte impacto para el equipo argentino, a seis meses del comienzo del Mundial

7 de enero 2026 · 17:34hs
Thiago Almada

Thiago Almada, con la camiseta de la selección argentina. Jugó y salió campeón en Qatar y es número puesto para el Mundial 2026.

El club Atlético de Madrid tomó una decisión que impactó de lleno en el seno de la selección argentina campeona del mundo, que este año defenderá el título que consiguió en 2022 en Qatar: declaró transferible al volante ofensivo Thiago Almada, integrante y crack del equipo.

El ex-Vélez llegó al Colchonero a mediados de 2025 a cambio de una cifra millonaria, proveniente del Lyon de Francis: 22 millones de euros por la mitad del pase.

Sin embargo, Almada nunca se consolidó en el equipo de Diego Simeone y su participación fue limitada: jugó apenas 571 minutos oficiales, poco más de seis partidos completos.

Según la prensa española, el presidente de Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, declaró que Almada es transferible y le abrió así la puerta de salida en el mercado de pases de enero.

Es que, tal como quedó en evidencia, Simeone no lo considera y el volante ofensivo argentino perdió continuidad desde que llegó a Madrid.

Ya hay equipos interesados en Thiago Almada

Una vez conocida la noticia, varios clubes ya se mostraron interesados en Almada, entre ellos Gremio de Porto Alegre y alguno más de la Premier League inglesa. Sin embargo, el club madrileño ya expresó que quien quiera llevárselo tendrá que comprar la mitad de la ficha que le pertenece, razón por la cual tendrá que poner una cifra millonaria: 20 millones de euros, como mínimo.

La inesperada decisión de Atlético de Madrid impactó en la selección argentina, ya que Almada es uno de los futbolistas preferidos de Lionel Scaloni y un número puesto en la nómina de los que irán a Estados Unidos, México y Canadá a buscar el bicampeonato.

De hecho, Almada fue uno de los jugadores más determinantes de la selección argentina en el último tramo de las eliminatorias sudamericanas. Le hizo goles a Uruguay y Colombia, jugó un gran partido contra Brasil y le dio asistencias a Julián Álvarez y Lionel Messi.

