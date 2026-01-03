El gobierno nacional celebró "la captura del dictador" Nicolás Maduro en Venezuela

La Oficina del Presidente de Argentina destacó la intervención militar de Estados Unidos sobre Venezuela y la captura del presidente venezolano.

La administración de Javier Milei destacó la intervención militar de Estados Unidos sobre Venezuela , que tenía como objetivo la captura de Nicolás Maduro , acusado de narcoterrorismo, al que calificó como “dictador”. El gobierno nacional enumeró una lista de acusaciones contra el presidente venezolano y pidió por la seguridad de Nahuel Gallo, gendarme detenido en diciembre de 2024.

Este sábado, pasado el mediodía, la Oficina del Presidente de la República Argentina emitió un comunicado donde celebró “la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos de América ”.

En el texto, que lleva la firma de Javier Milei, se apunta al “régimen socialista” de Nicolás Maduro como “el mayor enemigo de la libertad en el continente, cumpliendo hasta hoy un rol similar al que tenía Cuba en los años setenta exportando el comunismo y el terrorismo a toda la región” .

El gobierno nacional señaló que Nicolás Maduro encabezó “interferencias electorales en Argentina, México, Colombia y Bolivia , empleado estrategias de infiltración en varios países del continente vía ataques de migración masiva, desarrollando alianzas con distintas ONGs progresistas para impulsar la izquierda radical en el mundo , fortaleció vínculos con Irán y Hezbolá , dio apoyo logístico a Hamás y a la guerrilla en Colombia y todo lo financió con ingresos del narcotráfico que derivan del Cartel de los Soles , organización que fue declarada como grupo terrorista por este gobierno el pasado 26 de agosto”.

Acto seguido, Milei expresó su apoyo para que las autoridades electas por el pueblo venezolano en 2024 asuman la presidencia. En julio de 2024 se celebraron las últimas elecciones presidenciales en Venezuela bajo un manto de dudas y denuncias de fraude. Según la Comisión Nacional Electoral de Venezuela, Maduro ganó con casi 52% de los votos, mientras que la oposición planteó la victoria de Edmundo González Urrutia con el 67 por ciento. “Apoyamos a González Urrutia para que pueda finalmente ejercer su mandato constitucional”, suscribió el comunicado y destacó “el liderazgo de María Corina Machado en defensa de la democracia y la libertada”.

Por otro lado, la Oficina del Presidente “confía que estos acontecimientos representen un avance contra el narcoterrorismo que afecta a la región y, al mismo tiempo, abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos” para darle fin a la “opresión ejercida durante años por el régimen autoritario de Maduro”.

Sobre el final, el gobierno argentino reafirmó su compromiso para el regreso de Nahuel Gallo, gendarme detenido cuando intentó ingresar a Venezuela: “Todavía está en una situación de detención arbitraria y desaparición forzada”, afirmó y puso sobre el gobierno de Venezuela la responsabilidad por la integridad física del argentino.

Trump, tras la captura de Maduro: "Vamos a manejar el país"

Luego del arresto de Nicolás Maduro y su esposa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó cuáles son los próximos pasos a seguir después de la captura de su par venezolano en Caracas. "Nosotros vamos a manejar el país", aseguró este sábado.

Tal como indicó previamente en una entrevista televisiva, el jefe de Estado norteamericano se mostró conforme con el resultado de la operación militar iniciada la noche anterior. En este sentido, aclaró: "Estamos preparados para una segunda ola mucho más grande, pero probablemente no tengamos que hacerlo".

"Vamos a manejar el país hasta que podamos hacer una transición apropiada", sostuvo el funcionario durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. A continuación, expresó: "Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo de Venezuela".

Javier Milei: "Viva la libertad, carajo"

El presidente Javier Milei celebró en redes sociales la noticia sobre la captura del venezolano Nicolás Maduro, con un mensaje contundente: “LA LIBERTAD AVANZA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”.

La reacción del jefe de Estado argentino se inscribe en una postura pública de fuerte confrontación con el gobierno venezolano. Días antes, Milei había calificado al régimen de Maduro como una “dictadura atroz e inhumana” y sostuvo que Venezuela atraviesa una crisis política, social y humanitaria devastadora como consecuencia del socialismo.

En declaraciones previas, el presidente argentino también había afirmado que el mundo sería “un lugar mejor sin el comunismo venezolano” y acusó al gobierno de Caracas de utilizar recursos estatales para expandir su influencia ideológica y desestabilizar la región.