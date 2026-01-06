La Capital | El Mundo | Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela

Lo hizo en un acto ante la Asamblea Nacional, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos

6 de enero 2026 · 08:35hs
Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela.

Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró este lunes como presidenta de este país ante la Asamblea Nacional de ese país. Lo hizo luego de que el Tribunal Supremo la designara como mandataria interina tras la captura de Nicolás Maduro, quien ahora se encuentra detenido en los Estados Unidos.

“Vengo con dolor, por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano, luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria”, aseguró Rodríguez en la ceremonia.

La jura estuvo encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en el Salón del Tríptico del Palacio Federal Legislativo, en Caracas.

La jura de Delcy Rodríguez

La número dos de Maduro sostuvo que el líder chavista y su esposa, Cilia Flores, ambos detenidos en Estados Unidos, son “héroes”.

"Juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal de honor histórico que le corresponde como nación libre, soberana e independiente", enfatizó.

Además, en su mensaje al país, pidió unidad nacional "en estas horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación".

El sábado por la madrugada el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió con sus amenazas contra Venezuela, capturando a su presidente y a su esposa en Caracas, en una dramática operación nocturna. Ahora lanzó advertencias contra cinco países que están en la órbita de Washington: Dinamarca, Colombia, Irán, México y Cuba.

Noticias relacionadas
trump advierte a delcy rodriguez: si no hace lo correcto, va a pagar un precio mas alto que maduro

Trump advierte a Delcy Rodríguez: "Si no hace lo correcto, va a pagar un precio más alto que Maduro"

Delcy Rodríguez encabeza una reunión con altos mandos militares y políticos tras la captura de Maduro.

El desaire de Donald Trump a Corina Machado y su respaldo a la chavista Delcy Rodríguez

El presidente colombiano, Gustavo Petro.

Petro convocó a marchar en defensa de Colombia tras las amenazas de Trump

tras la captura de maduro, trump lanza advertencias contra cinco paises

Tras la captura de Maduro, Trump lanza advertencias contra cinco países

Ver comentarios

Las más leídas

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

La esposa de Malcorra rompió el silencio: Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado

La esposa de Malcorra rompió el silencio: "Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado"

El futbolista que se acerca a Newells le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

El futbolista que se acerca a Newell's le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

Tengo miedo, la declaración como testigo del adolescente asesinado en Parque Oeste

"Tengo miedo", la declaración como testigo del adolescente asesinado en Parque Oeste

Lo último

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Diputados presentaron un amparo contra el DNU que amplía facultades a la Side

Diputados presentaron un amparo contra el DNU que amplía facultades a la Side

Newells se metió en la pelea por un delantero extranjero que fue goleador del fútbol argentino

Newell's se metió en la pelea por un delantero extranjero que fue goleador del fútbol argentino

Choque múltiple en avenida Circunvalación y Presidente Perón con dos personas heridas

Sucedió en el carril que va hacia el sur de la ciudad. En el siniestro vial participaron cuatro vehículos. Uno de los conductores quedó atrapado y fue rescatado por bomberos
Choque múltiple en avenida Circunvalación y Presidente Perón con dos personas heridas
Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video
Policiales

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Dueño del Ciudad de Rosario: Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Dueño del "Ciudad de Rosario": "Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos"

Ataque en Villa Gobernador Gálvez: internaron a un joven por un disparo en la cabeza
Policiales

Ataque en Villa Gobernador Gálvez: internaron a un joven por un disparo en la cabeza

Diputados presentaron un amparo contra el DNU que amplía facultades a la Side
POLITICA

Diputados presentaron un amparo contra el DNU que amplía facultades a la Side

Un baleado en zona norte: la Policía halló en el lugar rastros de venta de drogas
POLICIALES

Un baleado en zona norte: la Policía halló en el lugar rastros de venta de drogas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

La esposa de Malcorra rompió el silencio: Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado

La esposa de Malcorra rompió el silencio: "Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado"

El futbolista que se acerca a Newells le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

El futbolista que se acerca a Newell's le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

Tengo miedo, la declaración como testigo del adolescente asesinado en Parque Oeste

"Tengo miedo", la declaración como testigo del adolescente asesinado en Parque Oeste

Malcorra se despidió de Central: Me voy con todos los clásicos ganados

Malcorra se despidió de Central: "Me voy con todos los clásicos ganados"

Ovación
Es defensor, jugó con Messi y vuelve al pueblo para ser dirigido por su padre

Por Luis Castro
Ovación

Es defensor, jugó con Messi y vuelve al pueblo para ser dirigido por su padre

Es defensor, jugó con Messi y vuelve al pueblo para ser dirigido por su padre

Es defensor, jugó con Messi y vuelve al pueblo para ser dirigido por su padre

Los Messi ponen en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC

Los Messi ponen en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC

El Dakar cumplió una durísima etapa pero con sonrisas argentinas

El Dakar cumplió una durísima etapa pero con sonrisas argentinas

Policiales
Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video
Policiales

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Nicolás Wiñazki fue víctima de un robo: lo asaltaron en una casa en obra

Nicolás Wiñazki fue víctima de un robo: lo asaltaron en una casa en obra

Ataque en Villa Gobernador Gálvez: internaron a un joven por un disparo en la cabeza

Ataque en Villa Gobernador Gálvez: internaron a un joven por un disparo en la cabeza

Un baleado en zona norte: la Policía halló en el lugar rastros de venta de drogas

Un baleado en zona norte: la Policía halló en el lugar rastros de venta de drogas

La Ciudad
Choque múltiple en avenida Circunvalación y Presidente Perón con dos personas heridas
LA CIUDAD

Choque múltiple en avenida Circunvalación y Presidente Perón con dos personas heridas

Primeros Exportadores ya ayudó a que 50 empresas rosarinas vendan en el exterior

Primeros Exportadores ya ayudó a que 50 empresas rosarinas vendan en el exterior

Dueño del Ciudad de Rosario: Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos

Dueño del "Ciudad de Rosario": "Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos"

El tiempo en Rosario: martes con sol que podría terminar con tormentas aisladas

El tiempo en Rosario: martes con sol que podría terminar con tormentas aisladas

Festival caliente en Deán Funes: Los 4 de Córdoba cruzaron al locutor en vivo
Zoom

Festival caliente en Deán Funes: Los 4 de Córdoba cruzaron al locutor en vivo

Los Messi ponen en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC
Ovación

Los Messi ponen en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC

Messi recibió una de las medallas de la celebración del Tricentenario de Rosario
La Ciudad

Messi recibió una de las medallas de la celebración del Tricentenario de Rosario

Ruta 11 inundada de materia fecal: cortaron el tránsito entre Pinamar y Ostende
Información General

Ruta 11 inundada de materia fecal: cortaron el tránsito entre Pinamar y Ostende

El Dakar cumplió una durísima etapa pero con sonrisas argentinas
Ovación

El Dakar cumplió una durísima etapa pero con sonrisas argentinas

Boca jugará un amistoso con Millonarios para homenajear a Miguel Ángel Russo
Ovación

Boca jugará un amistoso con Millonarios para homenajear a Miguel Ángel Russo

Condenaron a diez personas que afirmaron que la esposa de Macron era transgénero
Información General

Condenaron a diez personas que afirmaron que la esposa de Macron era transgénero

Murió la sobreviviente del Holocausto Eva Schloss, hermanastra de Ana Frank
Información General

Murió la sobreviviente del Holocausto Eva Schloss, hermanastra de Ana Frank

En Berreta, preguntaron si vendían lechones y robaron todo lo que pudieron
Policiales

En Berreta, preguntaron si vendían lechones y robaron todo lo que pudieron

¿Qué es el lipedema y cómo se trata este problema que afecta a las mujeres?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

¿Qué es el lipedema y cómo se trata este problema que afecta a las mujeres?

El gobierno intervino en la plaza cambiaria y el BCRA compró dólares
Economía

El gobierno intervino en la plaza cambiaria y el BCRA compró dólares

El índice de actividad de Santa Fe creció 4,4 % en octubre
Economía

El índice de actividad de Santa Fe creció 4,4 % en octubre

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas carísimas
La Ciudad

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas "carísimas"

La familia proteccionista consiguió electrodomésticos tras el incendio
La Ciudad

La familia proteccionista consiguió electrodomésticos tras el incendio

Gripe H3N2K: ¿cuál es la situación en Santa Fe en el comienzo del año?
La Ciudad

Gripe H3N2K: ¿cuál es la situación en Santa Fe en el comienzo del año?

Recategorización del monotributo 2026: fechas clave y cómo tramitarlo
Economía

Recategorización del monotributo 2026: fechas clave y cómo tramitarlo

Inteligencia: Pichetto se bajó del colectivo con bandera roja de Provincias Unidas

Por Facundo Borrego
Política

Inteligencia: Pichetto se bajó del "colectivo con bandera roja" de Provincias Unidas

Sequía: prorrogan la declaración de emergencia en el norte provincial
ECONOMIA

Sequía: prorrogan la declaración de emergencia en el norte provincial

Un accidente que reavivó las denuncias por el estado crítico de la ruta 136
Información General

Un accidente que reavivó las denuncias por el estado crítico de la ruta 136