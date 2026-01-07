La Capital | Policiales | Policía Federal

La Policía Federal fue contra una banda barrial que recibía drogas por medio de encomiendas

En dos allanamientos la Policía Federal encontró más de 600 mil pesos y drogas de todo tipo. Las recibían por medio de encomiendas

7 de enero 2026 · 18:26hs
Elementos secuestrados en los allanamientos 

Elementos secuestrados en los allanamientos 

Efectivos de la Policía Federal (DFI) detuvieron a dos personas por comercialización de estupefacientes tras dos allanamientos en domicilios de zona sur. Allí se secuestraron cientos de dosis de cocaína y marihuana fraccionadas para su distribución; una balanza de precisión; una escopeta y dos revólveres, uno calibre 22 y otro 32, junto a municiones calibre 22 y 32. Además de ocho teléfonos celulares, un automóvil, aproximadamente 682.600 pesos, una máquina de contar billetes y otros elementos.

Los detenidos junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley de Drogas.

El operativo fue una nueva instancia de una causa iniciada por la División Antidrogas Rosario de la Policía Federal a fines de octubre de 2025. A partir del análisis del contenido de teléfonos celulares secuestrados en causas anteriores de logró procesar información y avanzar sobre una rama de distribuidores y vendedores de drogas.

Datos

Al analizar los datos encontrados en celulares ya secuestrados se determinó la participación de un hombre que tenía vínculo con una organización dedicada al tráfico de estupefacientes enviando desde el norte del pías hacia Rosario estupefacientes por medio de encomiendas.

De esta manera, los efectivos federales iniciaron diversas tareas de inteligencia para establecer el paradero del buscado. Intervino en la investigación la Unidad Fiscal de Rosario Área de Transición, a cargo del Dr. Claudio Kishimoto.

Con las pruebas obtenidas, el Juzgado Federal N°3 de Rosario a cargo del juez Carlos Vera Barros se ordenaron dos allanamientos y se prosigue con las investigaciones para determinar si la organización tiene ramificaciones en otras ciudades.

Noticias relacionadas
picada, alcohol y un muerto: apartan del cargo al jefe de la federal de rafaela tras un choque

Picada, alcohol y un muerto: apartan del cargo al jefe de la Federal de Rafaela tras un choque

El poliladrón efectuó el robo después de Nochebuena

Condenaron a un poliladron en Santa Fe por robarse las cubiertas de un patrullero para pagar una deuda

Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera invisible de una disputa

Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera de una disputa

La seccional 15ª, donde Alejandra estuvo 12 horas demorada.

Una mujer denunció apremios ilegales y maltrato por parte de policías de la seccional 15 de zona sur

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newells

Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newell's

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

La confesión de Messi sobre su salida de Newells y lo que dijo un excoordinador del club

La confesión de Messi sobre su salida de Newell's y lo que dijo un excoordinador del club

Lo último

Encontraron una bebé recién nacida en un cesto de basura en el Gran Buenos Aires

Encontraron una bebé recién nacida en un cesto de basura en el Gran Buenos Aires

La Policía Federal fue contra una banda barrial que recibía drogas por medio de encomiendas

La Policía Federal fue contra una banda barrial que recibía drogas por medio de encomiendas

Un ladrón estaba siendo imputado y un periodista lo reconoció por otro robo: cómo se dio cuenta

Un ladrón estaba siendo imputado y un periodista lo reconoció por otro robo: cómo se dio cuenta

Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera de una disputa

En Villa Manuelita y alrededores vinculan la balacera de este martes, que dejó a un hombre herido, con el crimen de un adolescente el último día de 2025
Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera de una disputa

Por Martín Stoianovich

Picada, alcohol y un muerto: apartan del cargo al jefe de la Federal de Rafaela tras un choque
La Región

Picada, alcohol y un muerto: apartan del cargo al jefe de la Federal de Rafaela tras un choque

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela
La Región

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

La lucha de Matías Bottoni suma un capítulo clave: continuará su rehabilitación en Barcelona

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La lucha de Matías Bottoni suma un capítulo clave: continuará su rehabilitación en Barcelona

Una mujer denunció apremios ilegales y maltrato por parte de policías de la seccional 15 de zona sur
Policiales

Una mujer denunció apremios ilegales y maltrato por parte de policías de la seccional 15 de zona sur

Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newell's

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newells

Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newell's

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

La confesión de Messi sobre su salida de Newells y lo que dijo un excoordinador del club

La confesión de Messi sobre su salida de Newell's y lo que dijo un excoordinador del club

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

Ovación
Un crack de la selección argentina fue declarado transferible por el club al que llegó hace solo seis meses
OVACIÓN

Un crack de la selección argentina fue declarado transferible por el club al que llegó hace solo seis meses

Un crack de la selección argentina fue declarado transferible por el club al que llegó hace solo seis meses

Un crack de la selección argentina fue declarado transferible por el club al que llegó hace solo seis meses

Messi pudo no ser Messi: la salud como mercancía, políticos cholulos y el poder de los sueños

Messi pudo no ser Messi: la salud como mercancía, políticos "cholulos" y el poder de los sueños

Cómo juega el delantero que llega a Newells con un notable antecedente como goleador

Cómo juega el delantero que llega a Newell's con un notable antecedente como goleador

Policiales
La Policía Federal fue contra una banda barrial que recibía drogas por medio de encomiendas
Policiales

La Policía Federal fue contra una banda barrial que recibía drogas por medio de encomiendas

Condenaron a un poliladron en Santa Fe por robarse las cubiertas de un patrullero para pagar una deuda

Condenaron a un poliladron en Santa Fe por robarse las cubiertas de un patrullero para pagar una deuda

Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera de una disputa

Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera de una disputa

Una mujer denunció apremios ilegales y maltrato por parte de policías de la seccional 15 de zona sur

Una mujer denunció apremios ilegales y maltrato por parte de policías de la seccional 15 de zona sur

La Ciudad
El tren Rosario–Buenos Aires cambia su cabecera porteña y ahora tardará más que en 1899
La Ciudad

El tren Rosario–Buenos Aires cambia su cabecera porteña y ahora tardará más que en 1899

Créditos Nido: más de 45 mil santafesinos participan del nuevo sorteo por 300 nuevos préstamos hipotecarios

Créditos Nido: más de 45 mil santafesinos participan del nuevo sorteo por 300 nuevos préstamos hipotecarios

Tras la denuncia de La Capital, Vialidad salió a limpiar Circunvalación y mejorar la visibilidad

Tras la denuncia de La Capital, Vialidad salió a limpiar Circunvalación y mejorar la visibilidad

La lucha de Matías Bottoni suma un capítulo clave: continuará su rehabilitación en Barcelona

La lucha de Matías Bottoni suma un capítulo clave: continuará su rehabilitación en Barcelona

Un hincha entró a la cancha con intenciones de agredir y el árbitro le aplicó un derechazo
Ovación

Un hincha entró a la cancha con intenciones de agredir y el árbitro le aplicó un derechazo

Búnker en Las Flores: derriban una casa que no tenía dueños registrados desde los años 80
POLICIALES

Búnker en Las Flores: derriban una casa que no tenía dueños registrados desde los años 80

Un ataque a balazos en barrio Tablada terminó con un internado en estado grave
Policiales

Un ataque a balazos en barrio Tablada terminó con un internado en estado grave

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

Virginia Gallardo presentó su primer proyecto de ley en Diputados: de qué se trata
Política

Virginia Gallardo presentó su primer proyecto de ley en Diputados: de qué se trata

En un año complicado para el consumo, el Mercado del Patio termina con ocupación plena

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

En un año complicado para el consumo, el Mercado del Patio termina con ocupación plena

Trump: Venezuela entregará a EE.UU. hasta 50 millones de barriles de petróleo
EL MUNDO

Trump: Venezuela entregará a EE.UU. hasta 50 millones de barriles de petróleo

Milei ratificó el apoyo Trump, pero aclaró que no romperá lazos con China
El Mundo

Milei ratificó el apoyo Trump, pero aclaró que no romperá lazos con China

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión
POLICIALES

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión

El tremendo blooper de un ex-Central en su presentación en el fútbol de Ecuador
Ovación

El tremendo blooper de un ex-Central en su presentación en el fútbol de Ecuador

Pagos de Netflix, Shein y viajes al exterior: cómo pedir la devolución del 30% del dólar tarjeta
Información General

Pagos de Netflix, Shein y viajes al exterior: cómo pedir la devolución del 30% del dólar tarjeta

Unificación de subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal
Información General

Unificación de subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal

Otra vez el Ludueña contaminado: denuncian una mancha cloacal en Fisherton
La Ciudad

Otra vez el Ludueña contaminado: denuncian una mancha cloacal en Fisherton

A los 12 promocionaba la marihuana en Facebook; lo condenaron por narcotráfico

Por Claudio Berón

Policiales

A los 12 promocionaba la marihuana en Facebook; lo condenaron por narcotráfico

Pami: qué tienen que tener las recetas electrónicas para que sean válidas
Información General

Pami: qué tienen que tener las recetas electrónicas para que sean válidas

Estaba entrenado para subir al Lanín: Petersen habló tras ser dado de alta
Información General

"Estaba entrenado para subir al Lanín": Petersen habló tras ser dado de alta

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja y una firma mafiosa
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja y "una firma mafiosa"

El arco, un problema para Newells: la lista de arqueros que pasaron los últimos 5 años
OVACIÓN

El arco, un problema para Newell's: la lista de arqueros que pasaron los últimos 5 años

Central y Newells ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina
OVACIÓN

Central y Newell's ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?
La Ciudad

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?