La Policía Federal fue contra una banda barrial que recibía drogas por medio de encomiendas En dos allanamientos la Policía Federal encontró más de 600 mil pesos y drogas de todo tipo. Las recibían por medio de encomiendas 7 de enero 2026 · 18:26hs

Elementos secuestrados en los allanamientos

Efectivos de la Policía Federal (DFI) detuvieron a dos personas por comercialización de estupefacientes tras dos allanamientos en domicilios de zona sur. Allí se secuestraron cientos de dosis de cocaína y marihuana fraccionadas para su distribución; una balanza de precisión; una escopeta y dos revólveres, uno calibre 22 y otro 32, junto a municiones calibre 22 y 32. Además de ocho teléfonos celulares, un automóvil, aproximadamente 682.600 pesos, una máquina de contar billetes y otros elementos.

Los detenidos junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley de Drogas.

El operativo fue una nueva instancia de una causa iniciada por la División Antidrogas Rosario de la Policía Federal a fines de octubre de 2025. A partir del análisis del contenido de teléfonos celulares secuestrados en causas anteriores de logró procesar información y avanzar sobre una rama de distribuidores y vendedores de drogas.

Datos Al analizar los datos encontrados en celulares ya secuestrados se determinó la participación de un hombre que tenía vínculo con una organización dedicada al tráfico de estupefacientes enviando desde el norte del pías hacia Rosario estupefacientes por medio de encomiendas.

De esta manera, los efectivos federales iniciaron diversas tareas de inteligencia para establecer el paradero del buscado. Intervino en la investigación la Unidad Fiscal de Rosario Área de Transición, a cargo del Dr. Claudio Kishimoto. Con las pruebas obtenidas, el Juzgado Federal N°3 de Rosario a cargo del juez Carlos Vera Barros se ordenaron dos allanamientos y se prosigue con las investigaciones para determinar si la organización tiene ramificaciones en otras ciudades.