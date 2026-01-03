Trump, tras la captura de Maduro en Venezuela: "Nosotros vamos a manejar el país"

"No podemos arriesgarnos a que tome el control alguien que no quiera el bien del pueblo", dijo el presidente de Estados Unidos

Luego del arresto de Nicolás Maduro y su esposa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , adelantó cuáles son los próximos pasos a seguir después de la captura de su par venezolano en Caracas. "Nosotros vamos a manejar el país" , aseguró este sábado.

Tal como indicó previamente en una entrevista televisiva, el jefe de Estado norteamericano se mostró conforme con el resultado de la operación militar iniciada la noche anterior. En este sentido, aclaró: "Estamos preparados para una segunda ola mucho más grande, pero probablemente no tengamos que hacerlo" .

"Vamos a manejar el país hasta que podamos hacer una transición apropiada" , sostuvo el funcionario durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. A continuación, expresó: "Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo de Venezuela".

Trump no sólo se refirió a la necesidad de asumir un rol tutelar en cuanto al régimen político en el país caribeño. También se refirió al principal activo económico en el territorio: " El negocio petrolero ha sido un fracaso total durante un largo período de tiempo. No sacaban nada en comparación con lo que podrían haber sacado".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WhiteHouse/status/2007491873586250190&partner=&hide_thread=false President Trump Holds a Press Conference, Jan. 3, 2026 https://t.co/5ykCqSNuNa — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

"Vamos a traer nuestras grandes compañías para gastar miles de millones de dólares", sostuvo el presidente estadounidense. Así anunció que impulsará inversiones en infraestructura con el fin de "empezar a hacer dinero para el país" sudamericano.

El jefe del Estado norteamericano consideró que la captura de Maduro es un paso más para asegurar su dominio en el hemisferio occidental. En este sentido, señaló: "Con nuestra nueva estrategia de seguridad nacional, no seremos cuestionados nunca más".

"Haremos a la gente de Venezuela, rica, libre y segura", prometió Trump durante la rueda de prensa posterior al ataque en Caracas, desde donde trasladaron a su par sudamericano y a su esposa Cilia Flores para ser imputados. Respecto del plan de transición, añadió: "No podemos arriesgarnos a que tome el control alguien que no quiera el bien del pueblo".