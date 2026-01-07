La Capital | Policiales | poliladron

Condenaron a un poliladron en Santa Fe por robarse las cubiertas de un patrullero para pagar una deuda

Un subinspector de San Justo se llevó las cuatro ruedas de su vehículo oficial y las entregó en forma de pago para saldar una deuda de 400 mil pesos

7 de enero 2026 · 16:17hs
El poliladrón efectuó el robo después de Nochebuena

Un policía de Santa Fe fue condenado por robarse las cubiertas del patrullero que manejaba a diario. El hombre, de 40 años, utilizó las gomas para saldar una deuda que había contraído. Al verse acorralado por la investigación, amenazó al acreedor. El poliladron no podrá volver a ser agente de seguridad en la provincia y deberá pagar una irrisoria multa.

El subinspector José Nicolás López fue encontrado culpable del robo de las cuatro cubiertas de un patrullero de la Comisaría 1ª de la Unidad Regional XVI en San Justo. El hombre concretó el robo entre el miércoles 24 y el viernes 26 de diciembre, indicó el fiscal Ezequiel Hernández, que aclaró que “a raíz de su cargo público, le correspondía la custodia del vehículo”.

López tomó las cuatro ruedas, las cargó y se las llevó para saldar una deuda de alrededor de 400.000 mil pesos. El policía entregó las autopartes, pero a los pocos días se constató la faltante de las cubiertas.

Investigación, amenazas y detención

Al tonar el faltante de las cuatro cubiertas del patrullero se inició la investigación penal, que incluyó testimonios, registros del GPS del móvil policial, las cámaras de seguridad y otras evidencias que condujeron a López como principal sospechoso.

>> Leer más: Cómo se gestó el fraude con combustible en Jefatura: Había que generar dinero y subirlo

No obstante, López seguía atentamente las tareas de sus colegas de la división judicial de San Justo e intentó entorpecer la investigación, señaló Hernández. El oficial ahora condenado llegó a amenazar al comprador de las cubiertas, es decir, el cobrador de la deuda, para que las ocultara y no lo delatara. Nada de esto sucedió y el agente cayó.

Finalmente, el lunes, el subinspector fue detenido en San Juntos y enfrentó el proceso judicial como autor de los delitos de peculado y estelionato, ambos agravados por haber sido cometidos con ánimo de lucro.

Condena para el poliladron

José López, junto con sus abogados defensores, reconocieron los delitos y aceptaron la condena a tres años de prisión condicional, inhabilitación absoluta perpetua y una multa de 90 mil pesos, que es el monto máximo previsto por la ley penal para estos casos señaló la Fiscalía Regional Nº 1 de Santa Fe.

La sentencia fue dispuesta por el juez Pablo Ruiz Staiger, en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló este miércoles en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El fiscal Ezequiel Hernández estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA ante el magistrado. En tal sentido, valoró “la celeridad con la que se logró la condena, ya que los delitos fueron cometidos hace sólo dos semanas”.

A su vez, el funcionario del MPA informó que “el magistrado ordenó una serie de normas de conducta para el condenado, entre las que está la prohibición de acercamiento y de contacto por cualquier medio con los testigos, lo cual era fundamental para resguardarlos”. Además, puntualizó que “se le prohibió tener y portar armas de fuego por tres años”.

