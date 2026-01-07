La Capital | El Mundo | Milei

Milei ratificó el apoyo Trump, pero aclaró que no romperá lazos con China

El libertario elogió a su par estadounidense por "rediseñar el orden mundial" y afirmó estar "geopolíticamente alineado" con Estados Unidos

7 de enero 2026 · 09:20hs
Milei reafirmó su apoyo a Trump

Milei reafirmó su apoyo a Trump, pero remarcó que no romperá con China

El presidente Javier Milei reafirmó su apoyo a la gestión de Donald Trump y elogió al estadounidense por "rediseñar el orden mundial", pero aclaró que Argentina no cortará ningún lazo comercial con China. "De hecho, Estados Unidos también tiene lazos comerciales con China”, explicó el líder de La Libertad Avanza.

Sobre la posición de Argentina en el tablero mundial, Milei expresó estar "profundamente alineado geopolíticamente" con la gestión de Donald Trump, en conversación con el streaming Neura.

Por otro lado, el libertario cuestionó a quienes a los sectores que afirman que “Estados Unidos se quiere apropiar del petróleo”: "Es una estupidez", dijo el presidente. "Lo que determina la riqueza es el respeto a la propiedad privada, la vida y las instituciones”, sumó Javier Milei.

>> Leer más: Donald Trump anunció que Venezuela entregará a EE.UU. entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo

Argentina no romperá lazos con China

“Hay un reordenamiento y está claro que algunos jugadores están mejores posicionados que otros. Nosotros tomamos una postura clara desde antes de ser electos", siguió Milei, y agregó, sobre una promesa electoral de su espacios: "Fue parte de nuestra plataforma electoral nuestra alianza geopolítica, siempre hablé de esto”.

No obstante, el presidente separó las alianzas políticas con las cuestiones comerciales: "Siempre hablé de alianza geopolítica porque en paralelo está la cuestión comercial”.

Yo no voy a romper los lazos comerciales con China", aseguró Milei, y enfatizó: "De hecho, Estados Unidos tiene lazos comerciales con China”.

El próximo discurso de Milei en Davos, una "defensa de occidente"

El presidente Javier Milei trabaja en el discurso que pronunciará próximamente en el Foro Económico de Davos (Suiza), que contendrá un férreo respaldo al accionar de su par de Estados Unidos, Donald Trump, en Venezuela y la defensa del mundo occidental.

El primer mandatario, escoltado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, viajará a Suiza para dar el presente en el foro que se celebra del 19 al 23 de enero bajo el lema “Un espíritu de diálogo”.

En ese sentido, Milei insistirá en respaldar la familia, las tradiciones, el libre comercio y el sistema capitalista. “El presidente expondrá la necesidad de que el mundo occidental recupere el sentido común”, deslizaron en la Casa Rosada.

