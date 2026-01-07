La Capital | El Mundo | Jair Bolsonaro

Bolsonaro se cayó de la cama y salió de prisión para someterse a estudios médicos

Las pruebas revelaron “un leve engrosamiento de los tejidos blandos en las regiones frontal y temporal derecha"

7 de enero 2026 · 20:01hs
Bolsonaro se cayó de la cama y salió de prisión para someterse a estudios médicos

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro recibió permiso este miércoles para salir brevemente de prisión, donde cumple una condena de 27 años por un intento de golpe de Estado, y someterse a exámenes médicos en un hospital de Brasilia después de que se cayó de la cama.

Bolsonaro, de 70 años, fue escoltado por agentes desde la sede de la Policía Federal en Brasilia hasta el hospital DF Star, al que llegó alrededor del mediodía para realizarse tres pruebas cerebrales.

>> Leer más: Otra vez fue operado Jair Bolsonaro, ahora por una doble hernia

La esposa de Bolsonaro, Michelle, indicó que el exmandatario se sometió a los análisis y regresó a la prisión. El hospital DF Star publicó luego un comunicado en el que señaló que los resultados de las pruebas revelaron “un leve engrosamiento de los tejidos blandos en las regiones frontal y temporal derecha” debido al trauma, pero que no se necesitaba de tratamiento adicional.

Bolsonaro se cayó de la cama mientras dormía en su celda la noche del lunes. Su esposa y su hijo Carlos habían afirmado en redes sociales que el exmandatario necesitaba atención médica y expresaron su frustración porque no fue enviado al hospital inmediatamente después del accidente.

En su decisión de autorizar el traslado al hospital el miércoles, el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. mencionó un informe de salud realizado por la Policía Federal el martes. Según el informe, Bolsonaro reportó un traumatismo leve en la cabeza. Al ser examinado, se encontró que estaba consciente y lúcido, con un corte superficial en el rostro.

De Moraes autorizó la tomografía, el escaneo cerebral y la prueba de ondas cerebrales que solicitaron los abogados de Bolsonaro. Añadió que su traslado al hospital debía realizarse de manera “discreta” y que la Policía era responsable de la seguridad de Bolsonaro y de su regreso a la prisión.

Bolsonaro había salido previamente del hospital y devuelto a prisión el jueves pasado, una semana después de someterse a una cirugía de doble hernia.

Bolsonaro ha sido hospitalizado en varias ocasiones desde que fue apuñalado durante un evento de campaña previo a las elecciones presidenciales de 2018. Antes de fin de año fue intervenido quirúrgicamente por una doble hernia.

El expresidente y varios de sus aliados fueron condenados en septiembre por un panel de jueces del Supremo Tribunal por intentar derrocar el sistema democrático de Brasil tras su derrota electoral en 2022.

El complot incluía planes para asesinar al presidente Luis Inácio Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y a De Moraes. También había un plan para fomentar una insurrección a principios de 2023.

Bolsonaro también fue condenado por cargos que incluyen liderar una organización criminal armada e intentar la abolición violenta del estado de derecho democrático.

Noticias relacionadas
donald trump aseguro que se cerrara el centro de torturas el helicoide

Donald Trump aseguró que se cerrará el centro de torturas El Helicoide

eeuu impuso fianzas de hasta u$s 15.000 para visas a ciudadanos de 38 paises

EEUU impuso fianzas de hasta u$s 15.000 para visas a ciudadanos de 38 países

Se difundió un particular mensaje del gobierno de Estados Unidos, a tan solo días de la captura de Nicolás Maduro

El polémico mensaje de Estados Unidos: "Este hemisferio es nuestro"

Nicolás Maduro detenido junto a agentes de la DEA en Nueva York.

Piden la extradición de Maduro para que sea juzgado en Argentina

Ver comentarios

Las más leídas

Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newells

Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newell's

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

La confesión de Messi sobre su salida de Newells y lo que dijo un excoordinador del club

La confesión de Messi sobre su salida de Newell's y lo que dijo un excoordinador del club

Lo último

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton

Bolsonaro se cayó de la cama y salió de prisión para someterse a estudios médicos

Bolsonaro se cayó de la cama y salió de prisión para someterse a estudios médicos

Siete años después, imputaron al acusado de un crimen ligado a Los Monos

Siete años después, imputaron al acusado de un crimen ligado a Los Monos

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton

La víctima tenía unos 30 años y vecinos afirmaron que no llevaba casco. El accidente se produjo poco después de las 17 en Donado y Morrison

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton
El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899
La Ciudad

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera de una disputa

Por Martín Stoianovich

Policiales

Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera de una disputa

Picada, alcohol y un muerto: apartan del cargo al jefe de la Federal de Rafaela
La Región

Picada, alcohol y un muerto: apartan del cargo al jefe de la Federal de Rafaela

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela
La Región

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

Matías Bottoni continuará con su rehabilitación en Barcelona

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Matías Bottoni continuará con su rehabilitación en Barcelona

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newells

Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newell's

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

La confesión de Messi sobre su salida de Newells y lo que dijo un excoordinador del club

La confesión de Messi sobre su salida de Newell's y lo que dijo un excoordinador del club

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

Ovación
Un crack de la selección argentina fue declarado transferible por el club al que llegó hace solo seis meses
OVACIÓN

Un crack de la selección argentina fue declarado transferible por el club al que llegó hace solo seis meses

Un crack de la selección argentina fue declarado transferible por el club al que llegó hace solo seis meses

Un crack de la selección argentina fue declarado transferible por el club al que llegó hace solo seis meses

Messi pudo no ser Messi: la salud como mercancía, políticos cholulos y el poder de los sueños

Messi pudo no ser Messi: la salud como mercancía, políticos "cholulos" y el poder de los sueños

Cómo juega el delantero que llega a Newells con un notable antecedente como goleador

Cómo juega el delantero que llega a Newell's con un notable antecedente como goleador

Policiales
Siete años después, imputaron al acusado de un crimen ligado a Los Monos
Policiales

Siete años después, imputaron al acusado de un crimen ligado a Los Monos

La Policía Federal fue contra una banda barrial que recibía drogas por medio de encomiendas

La Policía Federal fue contra una banda barrial que recibía drogas por medio de encomiendas

Un ladrón estaba siendo imputado y un periodista lo reconoció por otro robo

Un ladrón estaba siendo imputado y un periodista lo reconoció por otro robo

Condenaron a un poliladron en Santa Fe por robar las cubiertas de un patrullero

Condenaron a un poliladron en Santa Fe por robar las cubiertas de un patrullero

La Ciudad
Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton
La Ciudad

Una motociclista murió tras chocar con una camioneta en Fisherton

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

El tren Rosario-Buenos Aires cambia su cabecera porteña y tardará más que en 1899

Créditos Nido: más de 45 mil santafesinos participan del nuevo sorteo

Créditos Nido: más de 45 mil santafesinos participan del nuevo sorteo

Tras la denuncia de La Capital, Vialidad salió a limpiar Circunvalación

Tras la denuncia de La Capital, Vialidad salió a limpiar Circunvalación

Nación redistribuye agentes tras la caída de los homicidios en Rosario
Policiales

Nación redistribuye agentes tras la caída de los homicidios en Rosario

Dos años sin ley de alquileres en Rosario: Todo se ha complejizado aún más
La Ciudad

Dos años sin ley de alquileres en Rosario: "Todo se ha complejizado aún más"

Javier Milei viajará a Córdoba para participar del Festival de Jesús María
Política

Javier Milei viajará a Córdoba para participar del Festival de Jesús María

Un hincha entró a la cancha con intenciones de agredir y el árbitro lo golpeó
Ovación

Un hincha entró a la cancha con intenciones de agredir y el árbitro lo golpeó

Búnker en Las Flores: derriban una casa que no tenía dueños registrados desde los años 80
POLICIALES

Búnker en Las Flores: derriban una casa que no tenía dueños registrados desde los años 80

Un ataque a balazos en barrio Tablada terminó con un internado en estado grave
Policiales

Un ataque a balazos en barrio Tablada terminó con un internado en estado grave

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

Virginia Gallardo presentó su primer proyecto de ley en Diputados: de qué se trata
Política

Virginia Gallardo presentó su primer proyecto de ley en Diputados: de qué se trata

En un año complicado para el consumo, el Mercado del Patio termina con ocupación plena

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

En un año complicado para el consumo, el Mercado del Patio termina con ocupación plena

Trump: Venezuela entregará a EE.UU. hasta 50 millones de barriles de petróleo
EL MUNDO

Trump: Venezuela entregará a EE.UU. hasta 50 millones de barriles de petróleo

Milei ratificó el apoyo Trump, pero aclaró que no romperá lazos con China
El Mundo

Milei ratificó el apoyo Trump, pero aclaró que no romperá lazos con China

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión
POLICIALES

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión

El tremendo blooper de un ex-Central en su presentación en el fútbol de Ecuador
Ovación

El tremendo blooper de un ex-Central en su presentación en el fútbol de Ecuador

Pagos de Netflix, Shein y viajes al exterior: cómo pedir la devolución del 30% del dólar tarjeta
Información General

Pagos de Netflix, Shein y viajes al exterior: cómo pedir la devolución del 30% del dólar tarjeta

Unificación de subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal
Información General

Unificación de subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal

Otra vez el Ludueña contaminado: denuncian una mancha cloacal en Fisherton
La Ciudad

Otra vez el Ludueña contaminado: denuncian una mancha cloacal en Fisherton

A los 12 promocionaba la marihuana en Facebook; lo condenaron por narcotráfico

Por Claudio Berón

Policiales

A los 12 promocionaba la marihuana en Facebook; lo condenaron por narcotráfico

Pami: qué tienen que tener las recetas electrónicas para que sean válidas
Información General

Pami: qué tienen que tener las recetas electrónicas para que sean válidas

Estaba entrenado para subir al Lanín: Petersen habló tras ser dado de alta
Información General

"Estaba entrenado para subir al Lanín": Petersen habló tras ser dado de alta

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja y una firma mafiosa
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja y "una firma mafiosa"