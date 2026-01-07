La Capital | La Región | jefe

Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

En el material audiovisual se puede ver como el jefe policial se cruza de carril a gran velocidad y embiste al auto donde iba la mujer que falleció

7 de enero 2026 · 16:12hs
El choque ocurrió el 3 de enero en la ruta 6

El choque ocurrió el 3 de enero en la ruta 6, a la altura de Luján. El jefe de la Policía Federal de Rafaela fue pasado a disponibilidad mientras avanza la causa judicial.

Un video del momento del choque fatal ocurrido el pasado 3 de enero en la ruta provincial 6, en la provincia de Buenos Aires, se incorporó en las últimas horas a la causa judicial que investiga al jefe de la Policía Federal Argentina en Rafaela, Maximiliano Gastón Montepeloso, imputado por homicidio culposo agravado. Las imágenes registran la secuencia del impacto frontal que terminó con la muerte de Vanesa Yanina Soledad Escalante, de 36 años,

El material audiovisual, que ya es analizado por peritos judiciales, muestra el desplazamiento de los vehículos involucrados instantes durante el siniestro ocurrido a la altura del Polo Club La Cañada, en jurisdicción de Luján. La grabación muestra que se cruzó de carril en la ruta 6 y se suma a testimonios y pericias técnicas que buscan determinar la mecánica del hecho y las eventuales responsabilidades penales.

video policia

La causa judicial y la situación del jefe policial

Montepeloso fue imputado por la fiscal Mariana Suárez, titular de la UFI N.º 9 del Departamento Judicial de Mercedes, por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y negligente de un vehículo automotor, además de lesiones culposas respecto de las otras personas que viajaban en el auto embestido.

Si bien la Fiscalía había solicitado su detención, el juez de Garantías Luis Marcelo Giacoia ordenó su libertad, por lo que el imputado continúa el proceso en libertad, aunque con la causa abierta y nuevas medidas probatorias en curso.

>> Leer más: Picada, alcohol y una mujer muerta: apartan del cargo al jefe de la Federal de Rafaela tras un choque fatal

En paralelo al avance judicial, el Ministerio de Seguridad de la Nación resolvió pasarlo a disponibilidad, apartándolo de la jefatura de la División Unidad Operativa Federal de Rafaela, cargo que ejercía desde abril de 2024 y que había asumido formalmente como jefe a comienzos de este año.

Alcohol al volante y una hipótesis bajo análisis

Uno de los elementos que agravan la situación procesal del jefe policial es el resultado positivo del test de alcoholemia, que arrojó 0,48 gramos de alcohol por litro de sangre. En la provincia de Buenos Aires rige la normativa de Alcohol Cero al Volante, por lo que cualquier registro positivo constituye una infracción grave y un agravante penal, más aún tratándose de un funcionario público.

Además, la Fiscalía analiza testimonios que dan cuenta de maniobras imprudentes y circulación a alta velocidad antes del choque. En ese marco, el video incorporado a la causa podría resultar clave para confirmar o descartar la hipótesis de una presunta picada ilegal, una línea de investigación que aún no fue probada judicialmente.

El impacto social y lo que viene

El siniestro vial provocó una fuerte conmoción en General Rodríguez y en la región. En el vehículo embestido viajaba una familia: la víctima fatal murió en el lugar, mientras que su esposo y su hija resultaron con lesiones y debieron ser rescatados por los bomberos tras quedar atrapados entre los restos del auto.

>> Leer más: Plan Bandera: el gobierno redistribuye agentes federales tras la caída de los homicidios en Rosario

Mientras se aguardan los resultados de las pericias accidentológicas y el análisis completo del material fílmico, la causa continúa su curso en la Fiscalía de Mercedes. No se descartan nuevas imputaciones ni cambios en la situación procesal del jefe policial, a medida que avance la investigación.

Noticias relacionadas
Reconquista se erigió en la primera ciudad del país en poner en marcha el calendario de festivales folclóricos 2026

Reconquista: el Festival del Jaaukanigás abrió la temporada del folclore nacional

Efectivos de Prefectura Naval realizan la búsqueda en la zona de Bajada Bella Vista en Puerto San Martín

Hallaron el cuerpo del chico que había desaparecido en el río en Puerto San Martín

Villa Constitución. El intendente villense Jorge Berti participo del acto junto a otras autoridades

Villa Constitución licitó la nueva sede del Comando Radioeléctrico

Granadero Baigorria. Las Colonias de Verano serán gratuitas a raíz de un acuerdo del intendente Maglia y la provincia.

Granadero Baigorria: Maglia garantiza la gratuidad de las Colonias de Verano

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

Estaba entrenado para subir al Lanín: Petersen habló tras ser dado de alta

"Estaba entrenado para subir al Lanín": Petersen habló tras ser dado de alta

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

La confesión de Messi sobre su salida de Newells y lo que dijo un excoordinador del club

La confesión de Messi sobre su salida de Newell's y lo que dijo un excoordinador del club

Lo último

Créditos Nido: más de 45 mil santafesinos participan del nuevo sorteo por 300 nuevos préstamos hipotecarios

Créditos Nido: más de 45 mil santafesinos participan del nuevo sorteo por 300 nuevos préstamos hipotecarios

Tras la denuncia de La Capital, Vialidad salió a limpiar Circunvalación y mejorar la visibilidad

Tras la denuncia de La Capital, Vialidad salió a limpiar Circunvalación y mejorar la visibilidad

Condenaron a un poliladron en Santa Fe por robarse las cubiertas de un patrullero para pagar una deuda

Condenaron a un poliladron en Santa Fe por robarse las cubiertas de un patrullero para pagar una deuda

Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera de una disputa

En Villa Manuelita y alrededores vinculan la balacera de este martes, que dejó a un hombre herido, con el crimen de un adolescente el último día de 2025
Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera de una disputa

Por Martín Stoianovich

La lucha de Matías Bottoni suma un capítulo clave: continuará su rehabilitación en Barcelona

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La lucha de Matías Bottoni suma un capítulo clave: continuará su rehabilitación en Barcelona

Descubrimiento mundial: científicos rosarinos revelan el reloj biológico de una superbacteria

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Descubrimiento mundial: científicos rosarinos revelan "el reloj biológico" de una superbacteria

Condenaron a un poliladron en Santa Fe por robarse las cubiertas de un patrullero para pagar una deuda
Policiales

Condenaron a un poliladron en Santa Fe por robarse las cubiertas de un patrullero para pagar una deuda

Una mujer denunció apremios ilegales y maltrato por parte de policías de la seccional 15 de zona sur
Policiales

Una mujer denunció apremios ilegales y maltrato por parte de policías de la seccional 15 de zona sur

Tras la denuncia de La Capital, Vialidad salió a limpiar Circunvalación y mejorar la visibilidad
La Ciudad

Tras la denuncia de La Capital, Vialidad salió a limpiar Circunvalación y mejorar la visibilidad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

Estaba entrenado para subir al Lanín: Petersen habló tras ser dado de alta

"Estaba entrenado para subir al Lanín": Petersen habló tras ser dado de alta

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

Santi López fue campeón con Central, no se consolidó y jugará la Sudamericana con otro club

La confesión de Messi sobre su salida de Newells y lo que dijo un excoordinador del club

La confesión de Messi sobre su salida de Newell's y lo que dijo un excoordinador del club

Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newells

Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newell's

Ovación
Michael Hoyos llega a Newells: cómo juega el delantero que en 2025 hizo 19 goles en 43 partidos
OVACIÓN

Michael Hoyos llega a Newell's: cómo juega el delantero que en 2025 hizo 19 goles en 43 partidos

Michael Hoyos llega a Newells: cómo juega el delantero que en 2025 hizo 19 goles en 43 partidos

Michael Hoyos llega a Newell's: cómo juega el delantero que en 2025 hizo 19 goles en 43 partidos

Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newells

Un delantero de triple nacionalidad trae sus goles a Newell's

Día de anuncios en Newells: los tres refuerzos que llegan al parque Independencia

Día de anuncios en Newell's: los tres refuerzos que llegan al parque Independencia

Policiales
Condenaron a un poliladron en Santa Fe por robarse las cubiertas de un patrullero para pagar una deuda
Policiales

Condenaron a un poliladron en Santa Fe por robarse las cubiertas de un patrullero para pagar una deuda

Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera de una disputa

Violencia en Tablada: pibes armados y la avenida Grandoli como frontera de una disputa

Una mujer denunció apremios ilegales y maltrato por parte de policías de la seccional 15 de zona sur

Una mujer denunció apremios ilegales y maltrato por parte de policías de la seccional 15 de zona sur

Circunvalación insegura: detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos

Circunvalación insegura: detienen a un grupo de jóvenes por arrojar piedras a los autos

La Ciudad
Créditos Nido: más de 45 mil santafesinos participan del nuevo sorteo por 300 nuevos préstamos hipotecarios
La Ciudad

Créditos Nido: más de 45 mil santafesinos participan del nuevo sorteo por 300 nuevos préstamos hipotecarios

Tras la denuncia de La Capital, Vialidad salió a limpiar Circunvalación y mejorar la visibilidad

Tras la denuncia de La Capital, Vialidad salió a limpiar Circunvalación y mejorar la visibilidad

La lucha de Matías Bottoni suma un capítulo clave: continuará su rehabilitación en Barcelona

La lucha de Matías Bottoni suma un capítulo clave: continuará su rehabilitación en Barcelona

Descubrimiento mundial: científicos rosarinos revelan el reloj biológico de una superbacteria

Descubrimiento mundial: científicos rosarinos revelan "el reloj biológico" de una superbacteria

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

Virginia Gallardo presentó su primer proyecto de ley en Diputados: de qué se trata
Política

Virginia Gallardo presentó su primer proyecto de ley en Diputados: de qué se trata

En un año complicado para el consumo, el Mercado del Patio termina con ocupación plena

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

En un año complicado para el consumo, el Mercado del Patio termina con ocupación plena

Trump: Venezuela entregará a EE.UU. hasta 50 millones de barriles de petróleo
EL MUNDO

Trump: Venezuela entregará a EE.UU. hasta 50 millones de barriles de petróleo

Milei ratificó el apoyo Trump, pero aclaró que no romperá lazos con China
El Mundo

Milei ratificó el apoyo Trump, pero aclaró que no romperá lazos con China

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión
POLICIALES

Operativo de entrega controlada: detuvieron a una pareja acusada de extorsión

El tremendo blooper de un ex-Central en su presentación en el fútbol de Ecuador
Ovación

El tremendo blooper de un ex-Central en su presentación en el fútbol de Ecuador

Pagos de Netflix, Shein y viajes al exterior: cómo pedir la devolución del 30% del dólar tarjeta
Información General

Pagos de Netflix, Shein y viajes al exterior: cómo pedir la devolución del 30% del dólar tarjeta

Unificación de subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal
Información General

Unificación de subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal

Otra vez el Ludueña contaminado: denuncian una mancha cloacal en Fisherton
La Ciudad

Otra vez el Ludueña contaminado: denuncian una mancha cloacal en Fisherton

A los 12 promocionaba la marihuana en Facebook; lo condenaron por narcotráfico

Por Claudio Berón

Policiales

A los 12 promocionaba la marihuana en Facebook; lo condenaron por narcotráfico

Pami: qué tienen que tener las recetas electrónicas para que sean válidas
Información General

Pami: qué tienen que tener las recetas electrónicas para que sean válidas

Estaba entrenado para subir al Lanín: Petersen habló tras ser dado de alta
Información General

"Estaba entrenado para subir al Lanín": Petersen habló tras ser dado de alta

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja y una firma mafiosa
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja y "una firma mafiosa"

El arco, un problema para Newells: la lista de arqueros que pasaron los últimos 5 años
OVACIÓN

El arco, un problema para Newell's: la lista de arqueros que pasaron los últimos 5 años

Central y Newells ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina
OVACIÓN

Central y Newell's ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?
La Ciudad

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?

Llegan 50 barcos para rellenar con arena La Florida y agrandar la playa
La Ciudad

Llegan 50 barcos para rellenar con arena La Florida y agrandar la playa

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió: El plan principal era abuso
Policiales

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió: "El plan principal era abuso"

Donald Trump aseguró que se cerrará el centro de torturas El Helicoide
El Mundo

Donald Trump aseguró que se cerrará el centro de torturas El Helicoide