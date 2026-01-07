Un impactante video del choque complica al jefe de la Policía Federal de Rafaela

En el material audiovisual se puede ver como el jefe policial se cruza de carril a gran velocidad y embiste al auto donde iba la mujer que falleció

El choque ocurrió el 3 de enero en la ruta 6, a la altura de Luján. El jefe de la Policía Federal de Rafaela fue pasado a disponibilidad mientras avanza la causa judicial.

Un video del momento del choque fatal ocurrido el pasado 3 de enero en la ruta provincial 6, en la provincia de Buenos Aires, se incorporó en las últimas horas a la causa judicial que investiga al jefe de la Policía Federal Argentina en Rafaela , Maximiliano Gastón Montepeloso , imputado por homicidio culposo agravado . Las imágenes registran la secuencia del impacto frontal que terminó con la muerte de Vanesa Yanina Soledad Escalante , de 36 años,

El material audiovisual, que ya es analizado por peritos judiciales, muestra el desplazamiento de los vehículos involucrados instantes durante el siniestro ocurrido a la altura del Polo Club La Cañada, en jurisdicción de Luján . La grabación muestra que se cruzó de carril en la ruta 6 y se suma a testimonios y pericias técnicas que buscan determinar la mecánica del hecho y las eventuales responsabilidades penales.

Montepeloso fue imputado por la fiscal Mariana Suárez , titular de la UFI N.º 9 del Departamento Judicial de Mercedes , por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y negligente de un vehículo automotor, además de lesiones culposas respecto de las otras personas que viajaban en el auto embestido.

Si bien la Fiscalía había solicitado su detención, el juez de Garantías Luis Marcelo Giacoia ordenó su libertad, por lo que el imputado continúa el proceso en libertad , aunque con la causa abierta y nuevas medidas probatorias en curso.

>> Leer más: Picada, alcohol y una mujer muerta: apartan del cargo al jefe de la Federal de Rafaela tras un choque fatal

En paralelo al avance judicial, el Ministerio de Seguridad de la Nación resolvió pasarlo a disponibilidad, apartándolo de la jefatura de la División Unidad Operativa Federal de Rafaela, cargo que ejercía desde abril de 2024 y que había asumido formalmente como jefe a comienzos de este año.

Alcohol al volante y una hipótesis bajo análisis

Uno de los elementos que agravan la situación procesal del jefe policial es el resultado positivo del test de alcoholemia, que arrojó 0,48 gramos de alcohol por litro de sangre. En la provincia de Buenos Aires rige la normativa de Alcohol Cero al Volante, por lo que cualquier registro positivo constituye una infracción grave y un agravante penal, más aún tratándose de un funcionario público.

Además, la Fiscalía analiza testimonios que dan cuenta de maniobras imprudentes y circulación a alta velocidad antes del choque. En ese marco, el video incorporado a la causa podría resultar clave para confirmar o descartar la hipótesis de una presunta picada ilegal, una línea de investigación que aún no fue probada judicialmente.

El impacto social y lo que viene

El siniestro vial provocó una fuerte conmoción en General Rodríguez y en la región. En el vehículo embestido viajaba una familia: la víctima fatal murió en el lugar, mientras que su esposo y su hija resultaron con lesiones y debieron ser rescatados por los bomberos tras quedar atrapados entre los restos del auto.

>> Leer más: Plan Bandera: el gobierno redistribuye agentes federales tras la caída de los homicidios en Rosario

Mientras se aguardan los resultados de las pericias accidentológicas y el análisis completo del material fílmico, la causa continúa su curso en la Fiscalía de Mercedes. No se descartan nuevas imputaciones ni cambios en la situación procesal del jefe policial, a medida que avance la investigación.