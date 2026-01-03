La Capital | El Mundo | Maduro

Maduro será juzgado en Estados Unidos: de qué lo acusan al líder venezolano

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, difundió en su cuenta personal de X, la acusación que pesa sobre el presidente de Venezuela.

3 de enero 2026 · 11:33hs
Pam Bondi detalló las causas que pesan sobre Nicolás Maduro.

Pam Bondi detalló las causas que pesan sobre Nicolás Maduro.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, difundió en su cuenta personal de X, la acusación que pesa sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, capturado esta madrugada por el gobierno de Estados Unidos.

"Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses. En nombre de todo el Departamento de Justicia de EE. UU., quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense. y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales", publicó Bondi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AGPamBondi/status/2007428087143686611&partner=&hide_thread=false

Nicolás Maduro y el Cartel de los Soles

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales contra Maduro en marzo de 2020. Entre las principales imputaciones figuran: conspiración para el narcotráfico internacional, narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en territorio estadounidense y asociación con organizaciones armadas (entre ellas las Farc) con fines criminales.

Según la acusación, Maduro habría integrado la conducción del llamado Cartel de los Soles, una presunta red conformada por altos funcionarios venezolanos involucrados en el tráfico de drogas.

La causa es considerada una de las acciones judiciales más relevantes iniciadas por Estados Unidos contra un jefe de Estado en ejercicio. Su avance podría tener consecuencias políticas, institucionales y diplomáticas tanto en Venezuela como en el resto de América Latina.

En las próximas horas, Washington deberá definir los pasos judiciales, el cronograma de audiencias y el régimen de detención, mientras la comunidad internacional sigue de cerca la evolución de un caso sin precedentes recientes.

Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, indicó que el venezolano afrontará "un juicio por cargos penales en los Estados Unidos", luego de ser capturado y trasladado fuera de Venezuela, la madrugada de este sábado. Además, señaló que ahora que el líder venezolano ha sido capturado no se esperan nuevas acciones militares en el país, según afirmó el senador republicano Mike Lee, tras una conversación con Rubio.

ataque

Ataque sobre Caracas

En una operación militar relámpago que comenzó en las primeras horas del sábado 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses lanzaron una ofensiva aérea sobre puntos estratégicos de Venezuela, resultando en la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El ataque comenzó aproximadamente a las 2 de la madrugada con bombardeos simultáneos en cuatro estados clave: Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira. Entre los objetivos alcanzados se encuentran instalaciones militares y logísticas de alto perfil: el aeropuerto militar La Carlota (al este de Caracas), Fuerte Tiuna (sede del Ministerio de la Defensa), el Cuartel de la Montaña (donde descansan los restos de Hugo Chávez), el Puerto de La Guaira y el aeropuerto de Higuerote.

Noticias relacionadas
Catherine Fulop y Ricardo Montaner celebraron la captura de Maduro.

Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro

El operativo se produjo durante la madrugada en Venezuela.

Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro

Venezuela. Donald Trump anunció la captura de Nicolás Maduro.

Tras un ataque a Venezuela, Donald Trump anunció que Estados Unidos capturó a Maduro

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, fue detenido este sábado por Estados Unidos

La detención de Maduro por parte de Estados Unidos repercutió en la política de Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

Central avanza en la repatriación de un jugador que rechazó a otro club para venir a Arroyito

Central avanza en la repatriación de un jugador que rechazó a otro club para venir a Arroyito

Jugadores libres: Central espera por un peso pesado y hay otros nombres de jerarquía

Jugadores libres: Central espera por un peso pesado y hay otros nombres de jerarquía

Ignacio Malcorra no aceptó la propuesta de Central: ¿capítulo cerrado?

Ignacio Malcorra no aceptó la propuesta de Central: ¿capítulo cerrado?

El tiempo en Rosario: el calor da tregua y llega un sábado con temperatura agradable

El tiempo en Rosario: el calor da tregua y llega un sábado con temperatura agradable

Lo último

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newells

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newell's

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino en el prólogo

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino en el prólogo

La detención de Maduro por parte de Estados Unidos repercutió en la política de Santa Fe

Referentes de distintos sectores se expresaron ante el bombardeo y detención del líder venezolano. Posturas, llamados de paz y chicanas entre santafesinos
La detención de Maduro por parte de Estados Unidos repercutió en la política de Santa Fe
Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido
El Mundo

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido

Maduro será juzgado en Estados Unidos: de qué lo acusan al líder venezolano
El Mundo

Maduro será juzgado en Estados Unidos: de qué lo acusan al líder venezolano

Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro
El Mundo

Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino en el prólogo
Ovación

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino en el prólogo

Donald Trump contó que siguió la captura de Maduro como un show televisivo
El Mundo

Donald Trump contó que siguió la captura de Maduro como un "show televisivo"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central avanza en la repatriación de un jugador que rechazó a otro club para venir a Arroyito

Central avanza en la repatriación de un jugador que rechazó a otro club para venir a Arroyito

Jugadores libres: Central espera por un peso pesado y hay otros nombres de jerarquía

Jugadores libres: Central espera por un peso pesado y hay otros nombres de jerarquía

Ignacio Malcorra no aceptó la propuesta de Central: ¿capítulo cerrado?

Ignacio Malcorra no aceptó la propuesta de Central: ¿capítulo cerrado?

El tiempo en Rosario: el calor da tregua y llega un sábado con temperatura agradable

El tiempo en Rosario: el calor da tregua y llega un sábado con temperatura agradable

Malcorra quedó libre en Central y el club espera que responda la propuesta para firmar un nuevo contrato

Malcorra quedó libre en Central y el club espera que responda la propuesta para firmar un nuevo contrato

Ovación
El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino en el prólogo
Ovación

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino en el prólogo

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino en el prólogo

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino en el prólogo

El momento del año de Franco Colapinto en el 2025, con la presencia de La Capital en Interlagos

El momento del año de Franco Colapinto en el 2025, con la presencia de La Capital en Interlagos

Ignacio Malcorra no aceptó la propuesta de Central: ¿capítulo cerrado?

Ignacio Malcorra no aceptó la propuesta de Central: ¿capítulo cerrado?

Policiales
Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad
Policiales

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio

Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años

Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años

La Ciudad
Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso
La Ciudad

Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas

Tras un diciembre de calor extremo, la EPE se prepara para resistir el pico de demanda de febrero

Tras un diciembre de calor extremo, la EPE se prepara para resistir el pico de demanda de febrero

El tiempo en Rosario: el calor da tregua y llega un sábado con temperatura agradable

El tiempo en Rosario: el calor da tregua y llega un sábado con temperatura agradable

La faceta musical de la familia Messi: se viralizó un video que Leo compartió de su sobrina cantando
Zoom

La faceta musical de la familia Messi: se viralizó un video que Leo compartió de su sobrina cantando

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados
Policiales

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados

Daban la vida por sus animales: piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste
La Ciudad

"Daban la vida por sus animales": piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 
La Ciudad

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 

Provincias Unidas con los tapones de punta contra el DNU de la nueva Side
Política

Provincias Unidas con los tapones de punta contra el DNU de la nueva Side

Alarma en barrio Abasto por la caída de un enorme panal de avispas sobre la calle
LA CIUDAD

Alarma en barrio Abasto por la caída de un enorme panal de avispas sobre la calle

Motociclista murió en un choque contra un ómnibus en la zona sudoeste
LA CIUDAD

Motociclista murió en un choque contra un ómnibus en la zona sudoeste

Balacera en La Guardia: hirieron a dos jóvenes y demoraron a siete personas
Policiales

Balacera en La Guardia: hirieron a dos jóvenes y demoraron a siete personas

Unificación de subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal
Información General

Unificación de subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal

Temporada de otitis, ¿para qué sirve el alcohol boricado?
Salud

Temporada de otitis, ¿para qué sirve el alcohol boricado?

Una nueva Side: habilitaron a los agentes de inteligencia a detener personas
Política

Una nueva Side: habilitaron a los agentes de inteligencia a detener personas

El gobierno confirmó el aumento para funcionarios y promulgó el presupuesto
Política

El gobierno confirmó el aumento para funcionarios y promulgó el presupuesto

Supermercados: el consumo por las fiestas estuvo apenas encima de 2024

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Supermercados: el consumo por las fiestas estuvo apenas encima de 2024

Un turista argentino recibió una golpiza tras discutir el precio de un choclo en Brasil
Información General

Un turista argentino recibió una golpiza tras discutir el precio de un choclo en Brasil

Horóscopo Chino 2026: signo por signo, las predicciones de Ludovica Squirru para cada animal
Información General

Horóscopo Chino 2026: signo por signo, las predicciones de Ludovica Squirru para cada animal

Estacionamiento medido: desde este viernes rigen nuevas tarifas en Rosario
La Ciudad

Estacionamiento medido: desde este viernes rigen nuevas tarifas en Rosario

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista
La Ciudad

Aeropuerto de Rosario: todos los destinos a los que se puede viajar tras la reapertura de la pista

Newells inició el año con la urgencia de ir cerrando acuerdos para el plantel de Orsi-Gómez
Ovación

Newell's inició el año con la urgencia de ir cerrando acuerdos para el plantel de Orsi-Gómez

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo
Policiales

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo