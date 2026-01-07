La Capital | La Ciudad | tren

El tren Rosario–Buenos Aires cambia su cabecera porteña y ahora tardará más que en 1899

Desde este sábado, por obras en la infraestructura ferroviaria, las formaciones dejarán de llegar a Retiro y finalizarán su recorrido en la estación Colegiales. El tiempo total de viaje superará las siete horas.

7 de enero 2026 · 17:55hs
El tren Rosario–Buenos Aires cambia de destino

El tren Rosario–Buenos Aires cambia de destino

El tren Rosario–Buenos Aires modificará desde este sábado 10 de enero su histórica cabecera porteña. Por obras en la infraestructura ferroviaria, las formaciones dejarán de llegar a Retiro y finalizarán su recorrido en la estación Colegiales, un cambio que no solo altera el punto de arribo y partida, sino que extiende la duración del viaje a siete horas y 17 minutos. El dato, que sorprende por su contraste con el pasado, reaviva una discusión recurrente: hoy el servicio es más lento que en 1899, cuando el expreso unía Rosario y Buenos Aires en poco siete horas y tres minutos.

La confirmación llegó esta semana por parte de Trenes Argentinos, que habilitó además la venta de pasajes entre Rosario y Buenos Aires hasta el 31 de enero. Hasta este viernes 9, todo seguirá como de costumbre: salida y llegada a Retiro, con los tiempos habituales. El cambio se hará sentir recién a partir del sábado.

Desde ese día, el tren tendrá como cabecera porteña la estación Colegiales, ubicada sobre la avenida Federico Lacroze. No se trata solo de un cambio de nombre en el cartel de destino. El recorrido se extenderá y el tiempo total de viaje pasará de seis horas y media a poco más de siete horas, una diferencia que suma cansancio y obliga a reorganizar conexiones para quienes usan el tren como alternativa al micro o al auto.

>> Leer más: Movilización en Rosario en defensa del tren: reclaman por los servicios suspendidos

Nuevos horarios, nueva rutina

Con el nuevo esquema, los horarios quedarán de la siguiente manera. El tren 277 partirá desde Colegiales a las 19.47 y llegará a Rosario Norte a las 3.04 del día siguiente. En sentido inverso, el tren 278 saldrá de Rosario a las 4 de la madrugada y arribará a Colegiales a las 11.17. Para muchos pasajeros, el cambio implicará madrugadas más largas o llegadas más tarde de lo previsto.

horarios trenes

Una vez en Colegiales, el viaje todavía no termina. La cuenta rosarina Amigos del Riel recordó las alternativas para llegar al centro porteño: la línea D de subte, desde la estación Olleros, a unas cuatro cuadras, o el colectivo 152, que conecta con Retiro, el Bajo y La Boca desde el Metrobús de avenida Cabildo. Son combinaciones posibles, aunque suman tiempo y trasbordos a un trayecto que ya se estiró.

Un contraste con el pasado

El cambio reavivó, además, una comparación histórica que no pasó desapercibida. Según recordó Amigos del Riel, en 1899 el Ferrocarril Buenos Aires–Rosario hacía el recorrido Retiro–Rosario Norte en 7 horas y 3 minutos, con su Expreso y combinación a Tucumán. Es decir, más rápido que hoy, 126 años después. El dato funciona como curiosidad, pero también como síntoma de una discusión recurrente sobre el lugar del tren en el transporte argentino.

Por ahora, no hay fecha oficial para el regreso a Retiro, ni para la reactivación de los servicios hacia el norte del país. Hasta nuevo aviso, los pasajeros deberán acostumbrarse a un viaje más largo y a un destino final distinto, mientras las obras avanzan y el tren sigue corriendo, aunque un poco más lento que en el pasado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmigosdelRiel/status/2008679114874777892&partner=&hide_thread=false

Operarios enviados por el gobierno nacional cortan el pasto en los rulos intercambiadores y en los márgenes de la calzada de avenida Circunvalación, tras las quejas por los altos yuyales.

Tras la denuncia de La Capital, Vialidad salió a limpiar Circunvalación y mejorar la visibilidad

Matías Bottoni en su casa de San Jerónimo Sud

La lucha de Matías Bottoni suma un capítulo clave: continuará su rehabilitación en Barcelona

Alejandra Mussi, en el centro, lidera el equipo de científicos que logró un nuevo éxito para la ciencia rosarina 

Descubrimiento mundial: científicos rosarinos revelan "el reloj biológico" de una superbacteria

La ley de alquileres quedó sin efecto por un DNU.

Dos años sin Ley de Alquileres en Rosario: "Todo se ha complejizado aún más"

