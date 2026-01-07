Encontraron una bebé recién nacida en un cesto de basura en el Gran Buenos Aires

Es una nena prematura, con aproximadamente 36 semanas de gestación y en buen estado de salud

Una bebé recién nacida fue hallada en un cesto de basura en la localidad bonaerense de San Martín, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). La pequeña se encuentra estable y se encuentra en terapia intensiva de neonatología, ya que nació de 36 semanas y el cordón umbilical fue cortado de manera artesanal.

Según el parte policial, la beba fue encontrada desnuda en avenida Riobamba al 2300, y la trasladaron de manera inmediata en un móvil policial al Hospital Municipal Dr. Diego Thompson, donde la asistió la doctora Melina Pasarelli.

>> Leer más: Cuáles fueron los nombres más elegidos para los bebés santafesinos en 2025

La profesional indicó que se trata de una recién nacida prematura, con aproximadamente 36 semanas de gestación, con un peso de 1,890 kg y clínicamente estable.

La médica estimó que nació cerca de las cinco de la madrugada, en un parto natural y domiciliario, donde se seccionó el cordón umbilical de forma artesanal.

El personal médico nombró a la beba como Verónica, en reconocimiento a la teniente 1° Ayala Verónica, que fue quien halló a la menor tras una alerta, en la madrugada de este miércoles.

El caso quedó en manos de la UFI N° 03 del Departamento Judicial San Martín, bajo la carátula de abandono de persona y se realizará el relevamiento de cámaras de seguridad del sector.