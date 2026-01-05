Donald Trump: "Cuba está lista para caer, no tienen más ingresos sin el petróleo de Venezuela"

El presidente estadounidense puso en duda la continuidad del gobierno liderado por Miguel Díaz-Canel: "No sé si van a resistir"

Una vez más, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , dejó una nueva declaración que enciende las alarmas de la región. "Cuba está lista para caer", aseguró el mandatario a bordo del Air Force One y en conversación con los periodistas presentes.

“Cuba parece que está lista para caer. No sé si van a resistir. No tienen más ingresos . Toda su entrada de dinero venía de Venezuela, del petróleo venezolano. Ya no reciben nada de eso ”, aseveró el jefe de Estado norteamericano.

Una vez más, el presidente enfatizó: "Literalmente Cuba está lista para caer", y señaló que la situación "haría felices a muchos cubanoamericanos excelentes”.

Consultado en una breve rueda de prensa sobre una posible intervención militar de Estados Unidos en Cuba, Trump aclaró: “No pienso que debamos tomar ninguna acción. Parece que se está cayendo por su cuenta".

Además, en esa misma conversación, el presidente norteamericano confirmó que “muchos cubanos murieron” durante el operativo militar en Caracas que terminó con la captura de Nicolás Maduro. "Desafortunadamente, hay muchos muertos en el otro lado”, agregó el presidente estadounidense.

Aunque todavía no se conoce el número oficial de víctimas de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, se confirmó la muerte de 32 soldados cubanos en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones, según afirmaron en un comunicado oficial de la Presidencia de Cuba.

¿Por qué murieron tantos soldados cubanos en Venezuela?

Luego de la noticia de la muerte de más de tres decenas de guardias extranjeros en la operación militar en Caracas, muchos se preguntaron: ¿por qué murieron tantos soldados cubanos en Venezuela?

Según el comunicado de la Presidencia de Cuba, los combatientes estaban cumpliendo con su servicio "en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior".

La isla y el país bolivariano tienen lazos históricos y, durante años, Cuba ha enviado a miles de sus ciudadanos a Venezuela a cambio de petróleo. Muchos de ellos son profesores y médicos, pero también hay agentes de inteligencia y guardias de seguridad.

Entonces, muchos militares originarios de Cuba cumplen sus funciones en el Ejército de Venezuela. Ahora bien, algunos de estos soldados cubanos formaban parte del equipo de guardaespaldas de Nicolás Maduro.

A partir de una investigación del New York Times publicada en diciembre pasado se conoció que, ante la creciente presión militar estadounidense, Maduro amplió este plantel de seguridad personal y colocó más más agentes de contrainteligencia cubanos en el Ejército de Venezuela. La idea, en esencia, era protegerse de un golpe de Estado.