Marcelo Tinelli quedó al descubierto tras la confesión de una novia clandestina

Marcelo Tinelli quedó al descubierto luego de que una ex novia clandestina revelara detalles de su relación.

Siempre se dijo pero nunca se confirmó. Ninguna de las partes dio algún indicio en su momento, aunque los rumores surcaban el ambiente. No obstante no eran pocos los que daban fe del fuerte vínculo afectivo que por entonces unía a Marcelo Tinelli y Marixa Balli . Pero ahora la historia asomó en la superficie con muchos detalles porque fue la propia protagonista quien confesó que fue novia clandestina del conductor durante un larguísimo período.

“Lo peor que me pasó fue ser novia de Tinelli”, dijo Marixa sin medias tintas. Y añadió una advertencia sensible: “No hay que estar con poderosos, porque te arruinan la carrera”.

Cuando sus compañeras de programa quisieron saber si Tinelli había incidido en que su carrera no continuara de manera exitosa, Balli dijo: “La vida te la arruinan varios, no uno solo. Me equivoqué”.

Y explicó: “A veces hay gente muy celosa y te va cortando trabajos la misma persona con la que salís, no quiere que progreses. Por celos. A veces hay que hacer la vida de una y no engancharse con personas que son complicadas, que no te van a servir para tu carrera”.

epa.jpg Tinelli y Marixa Balli, un amor secreto de mucho tiempo.

Cuando la consultaron sobre los motivos que los llevaron a tener una relación secreta, la bailarina contestó: “Bueno, momentos diferentes. En ese momento estaba buena la situación, era divertida. Le tengo mucho cariño”.

En todo este plan de confesiones picantes, brotó Marina Calabró, conocedora de primera mano del romance, para contar: “Sé la historia entera y me muerdo por la confianza a Marixa. Fueron muchos años de relación, no fueron seis meses o un año”.