Cande Tinelli, Marcelo y Guillermina Valdés: escándalo, frases cruzadas y polémica familiar

Rápidamente, Nazarena Vélez repreguntó, filosa: "¿Sentís que le hizo mal a tu papá?". Y Cande no vaciló en la respuesta: "Yo creo que un poco sí. Mi viejo es muy alegre y dejó de hacer muchas cosas en su relación por ella, pero como que le fue cortando las cosas... sentía que no lo apoyaba tanto. Que no le gustaba el programa... Creo que fue jurado para estar medio ahí controlándolo. Ella desconfiaba de todas. Él no estaba suelto en el programa", sentenció la hija de Marcelo y Soledad Aquino.