Un doble terremoto de magnitud 7,5 provocó graves daños en Venezuela

Ocurrió en la tarde de este miércoles en la región central del país. Hasta el momento no se habían reportado víctimas

Un terremoto de magnitud 7,2 seguido por otro que registró una intensidad de 7,5 impactó en la tarde de este miércoles la región central de Venezuela, unos 300 kilómetros al este de Caracas, en el Estado de Carabobo, y se sintió prácticamente en todo el país. Numerosos edificios y viviendas resultaron seriamente dañados y algunos colapsaron, aunque los reportes iniciales no señalaban heridos graves o fallecimientos. Periodistas locales remarcaron que es una de las peores tragedias en el país en las últimas décadas y geólogos precisaron que fue el movimiento telúrico más potente de los últimos cien años en Venezuela.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró “emergencia nacional” pero no dio cifras de heridos o muertes.

Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), a las 18.05 hora local (las 19.05 en Argentina) hubo un sismo de 7,2 y, casi 40 segundos después, un temblor de magnitud 7,5, a 23 kilómetros de Yumare y a una profundidad de 10 kilómetros. El organismo también estimó que, debido a la intensidad del temblor en zonas altamente pobladas, habría un alto número de fallecidos.

Los videos que rápidamente se difundieron por redes sociales mostraron a numerosos habitantes de Caracas que salieron a la calle para resguardarse de los fuertes temblores telúricos. Las imágenes mostraron edificios y construcciones dañadas.

BREAKING: Structures have collapsed in Caracas, Venezuela after a powerful earthquake. pic.twitter.com/m38hjENRoT — Scope Report (@ScopeReport_) June 24, 2026

Me han pasado este vídeo del Aeropuerto de Maiquetia. dios mío… pic.twitter.com/sSH0yboQVP — Said Rahal (@srahalh) June 24, 2026

Hubo reportes de cortes de electricidad, de internet y del servicio telefónico en distintas zonas de la capital venezolana.

Más allá de los daños materiales, hasta el momento no se habían anunciado víctimas graves o fatales.

A powerful 7.1-magnitude earthquake just struck Altamira, Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/wFsX2GwrHs — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 24, 2026

El temblor se sintió en Colombia, mientras Estados Unidos emitió un alerta de tsunami para Puerto Rico, las Islas Vírgenes y otras zonas del Caribe, pero fue cancelado poco después.

Los residentes de la capital salieron de los edificios que se sacudían y permanecieron en el exterior, muchos visiblemente conmocionados al ver paredes enteras derrumbadas, dejando los muebles a la vista desde la calle. También se observaron columnas de polvo en dos barrios normalmente concurridos de Caracas. El techo del aeropuerto de Maiquetía se hundió y todos los vuelos fueron cancelados.

Testigos afirmaron que el Hotel Eduard’s, en la localidad de La Guaira, se desplomó completamente, al igual que varios otros edificios de esa zona.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, indicó que el sismo se sintió en varios Estados y dijo que en el barrio caraqueño de Altamira se registraron situaciones “alarmantes” con viviendas y edificios derrumbados. Instó a la población a permanecer al aire libre, ya que las réplicas podrían causar más daños a algunas estructuras.

Los dos sismos registrados este miércoles alcanzaron magnitudes que los sitúan entre los más fuertes registrados en Venezuela en más de un siglo. Para encontrar uno más potente hay que ir hasta el 29 de octubre de 1900, cuando ocurrió el terremoto de San Narciso, con una magnitud estimada entre 7,6 y 8,0.

En las últimas horas se registraron poderosos terremotos en Kuji, Japón (de magnitud 6,9); Redwood Valley, California (5,6), Panguna, Papúa Nueva Guinea (5,1), Catuday, Filipinas (5,0), El Palmarcito, México (4,9) y Fry, Grecia (4,9), entre otros, incluyendo un sismo de magnitud 4,5 en El Hoyo, en la provincia argentina de Chubut.