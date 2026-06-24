La Capital | Información General | Terremoto

Un doble terremoto de magnitud 7,5 provocó graves daños en Venezuela

Ocurrió en la tarde de este miércoles en la región central del país. Hasta el momento no se habían reportado víctimas

24 de junio 2026 · 21:02hs
Google Seguir a La Capital en Google
Un doble terremoto de magnitud 7,5 provocó graves daños en Venezuela

Un terremoto de magnitud 7,2 seguido por otro que registró una intensidad de 7,5 impactó en la tarde de este miércoles la región central de Venezuela, unos 300 kilómetros al este de Caracas, en el Estado de Carabobo, y se sintió prácticamente en todo el país. Numerosos edificios y viviendas resultaron seriamente dañados y algunos colapsaron, aunque los reportes iniciales no señalaban heridos graves o fallecimientos. Periodistas locales remarcaron que es una de las peores tragedias en el país en las últimas décadas y geólogos precisaron que fue el movimiento telúrico más potente de los últimos cien años en Venezuela.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró “emergencia nacional” pero no dio cifras de heridos o muertes.

Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), a las 18.05 hora local (las 19.05 en Argentina) hubo un sismo de 7,2 y, casi 40 segundos después, un temblor de magnitud 7,5, a 23 kilómetros de Yumare y a una profundidad de 10 kilómetros. El organismo también estimó que, debido a la intensidad del temblor en zonas altamente pobladas, habría un alto número de fallecidos.

Los videos que rápidamente se difundieron por redes sociales mostraron a numerosos habitantes de Caracas que salieron a la calle para resguardarse de los fuertes temblores telúricos. Las imágenes mostraron edificios y construcciones dañadas.

Hubo reportes de cortes de electricidad, de internet y del servicio telefónico en distintas zonas de la capital venezolana.

Más allá de los daños materiales, hasta el momento no se habían anunciado víctimas graves o fatales.

El temblor se sintió en Colombia, mientras Estados Unidos emitió un alerta de tsunami para Puerto Rico, las Islas Vírgenes y otras zonas del Caribe, pero fue cancelado poco después.

Los residentes de la capital salieron de los edificios que se sacudían y permanecieron en el exterior, muchos visiblemente conmocionados al ver paredes enteras derrumbadas, dejando los muebles a la vista desde la calle. También se observaron columnas de polvo en dos barrios normalmente concurridos de Caracas. El techo del aeropuerto de Maiquetía se hundió y todos los vuelos fueron cancelados.

Testigos afirmaron que el Hotel Eduard’s, en la localidad de La Guaira, se desplomó completamente, al igual que varios otros edificios de esa zona.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, indicó que el sismo se sintió en varios Estados y dijo que en el barrio caraqueño de Altamira se registraron situaciones “alarmantes” con viviendas y edificios derrumbados. Instó a la población a permanecer al aire libre, ya que las réplicas podrían causar más daños a algunas estructuras.

Los dos sismos registrados este miércoles alcanzaron magnitudes que los sitúan entre los más fuertes registrados en Venezuela en más de un siglo. Para encontrar uno más potente hay que ir hasta el 29 de octubre de 1900, cuando ocurrió el terremoto de San Narciso, con una magnitud estimada entre 7,6 y 8,0.

En las últimas horas se registraron poderosos terremotos en Kuji, Japón (de magnitud 6,9); Redwood Valley, California (5,6), Panguna, Papúa Nueva Guinea (5,1), Catuday, Filipinas (5,0), El Palmarcito, México (4,9) y Fry, Grecia (4,9), entre otros, incluyendo un sismo de magnitud 4,5 en El Hoyo, en la provincia argentina de Chubut.

El mapa muestra los terremotos más poderosos registrados en las 24 horas anteriores al sismo venezolano. El tamaño de cada círculo representa la intensidad.

El mapa muestra los terremotos más poderosos registrados en las 24 horas anteriores al sismo venezolano. El tamaño de cada círculo representa la intensidad.

Noticias relacionadas
La turista española fue detenida en Brasil.

Brasil detuvo a una española acusada de racismo: "Sólo hay monos afuera"

Cada 24 de junio se conmemora un día especial en la historia por diversos acontecimientos

¿Por qué el 24 de junio es considerado "el día más argentino del año"?

Los parisinos encontraron refugio en el canal Saint-Martin.

La ola de calor en Europa castigó a Francia con temperaturas récord

el sueno de trump de un estanque perfecto se convirtio en pesadilla

El sueño de Trump de un estanque perfecto se convirtió en pesadilla

Ver comentarios

Las más leídas

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un motel de Rosario

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un motel de Rosario

Wanda Nara ofreció a Icardi a un club de Argentina: ¿qué respuesta recibió?

Wanda Nara ofreció a Icardi a un club de Argentina: ¿qué respuesta recibió?

De Rosario a Miami: jugó en Newells, entrena al arquero de Curazao y elogió a Dibu Martínez

De Rosario a Miami: jugó en Newell's, entrena al arquero de Curazao y elogió a Dibu Martínez

Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido

Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido

Lo último

Copa Santa Fe: Central Córdoba y Leones FC ganaron sus encuentros y están en octavos

Copa Santa Fe: Central Córdoba y Leones FC ganaron sus encuentros y están en octavos

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones

Brasil puso las cosas en orden, venció a Escocia y se clasificó en el puesto más alto

Brasil puso las cosas en orden, venció a Escocia y se clasificó en el puesto más alto

Polémica en el Concejo por la propuesta de eliminar las tres semanas del receso de invierno

El bloque de La Libertad Avanza pide que en julio sigan las sesiones ordinarias en el Palacio Vasallo. Qué opina la oposición

Polémica en el Concejo por la propuesta de eliminar las tres semanas del receso de invierno
Un doble terremoto de magnitud 7,5 provocó graves daños en Venezuela
Información general

Un doble terremoto de magnitud 7,5 provocó graves daños en Venezuela

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un motel de Rosario
Policiales

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un motel de Rosario

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones
Información General

El Quini 6 tuvo un solo ganador en La Segunda, que se llevó $1.300 millones

Causa Herrera: van a juicio 129 estafas por casi 10 millones de dólares
Policiales

Causa Herrera: van a juicio 129 estafas por casi 10 millones de dólares

Informe clave en el caso Giovani Mvogo Eteme, con resultados no concluyentes

Por Matías Petisce
La Ciudad

Informe clave en el caso Giovani Mvogo Eteme, con resultados "no concluyentes"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un motel de Rosario

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un motel de Rosario

Wanda Nara ofreció a Icardi a un club de Argentina: ¿qué respuesta recibió?

Wanda Nara ofreció a Icardi a un club de Argentina: ¿qué respuesta recibió?

De Rosario a Miami: jugó en Newells, entrena al arquero de Curazao y elogió a Dibu Martínez

De Rosario a Miami: jugó en Newell's, entrena al arquero de Curazao y elogió a Dibu Martínez

Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido

Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido

Menos cordones amarillos: quieren ganar espacio para los autos

Menos cordones amarillos: quieren ganar espacio para los autos

Ovación
Brasil puso las cosas en orden, venció a Escocia y se clasificó en el puesto más alto
Mundial 2026

Brasil puso las cosas en orden, venció a Escocia y se clasificó en el puesto más alto

Brasil puso las cosas en orden, venció a Escocia y se clasificó en el puesto más alto

Brasil puso las cosas en orden, venció a Escocia y se clasificó en el puesto más alto

Newells: la reserva tiene todo listo para el duro cruce de playoffs con Vélez

Newell's: la reserva tiene todo listo para el duro cruce de playoffs con Vélez

Suiza se hizo fuerte ante Canadá y se quedó con el primer puesto del Grupo B

Suiza se hizo fuerte ante Canadá y se quedó con el primer puesto del Grupo B

Policiales
Piden 14 años para ruralista de Diamante acusado de organizar vuelos narco
Policiales

Piden 14 años para ruralista de Diamante acusado de organizar vuelos narco

Violento asalto: lo apuñalaron en la espalda para robarle las zapatillas

Violento asalto: lo apuñalaron en la espalda para robarle las zapatillas

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un motel de Rosario

Insólito hallazgo bajo la cama de una habitación en un motel de Rosario

Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido

Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido

La Ciudad
Polémica en el Concejo por la propuesta de eliminar las tres semanas del receso de invierno
La Ciudad

Polémica en el Concejo por la propuesta de eliminar las tres semanas del receso de invierno

Informe clave en el caso Giovani Mvogo Eteme, con resultados no concluyentes

Informe clave en el caso Giovani Mvogo Eteme, con resultados "no concluyentes"

Llega a Rosario una nueva edición de la Maratón Internacional de la Bandera

Llega a Rosario una nueva edición de la Maratón Internacional de la Bandera

Un festejo con aura: Rosario celebró los 39 años de Lionel Messi en todas las canchas

Un festejo con aura: Rosario celebró los 39 años de Lionel Messi en todas las canchas

Sexto desembarco de Milei en España desde que asumió como presidente
Política

Sexto desembarco de Milei en España desde que asumió como presidente

La Cámara de Aceiteros insta a que trabajadores pidan aceptar la propuesta salarial
Economía

La Cámara de Aceiteros insta a que trabajadores pidan aceptar la propuesta salarial

Avanza el único oferente para la ART de empleados públicos de Santa Fe
La Ciudad

Avanza el único oferente para la "ART" de empleados públicos de Santa Fe

Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido
Policiales

Denunciaron que les sacaba fotos a chicos de un club de fútbol y terminó detenido

Violento asalto: lo apuñalaron en la espalda para robarle las zapatillas
Policiales

Violento asalto: lo apuñalaron en la espalda para robarle las zapatillas

La gripe concentra casi nueve de cada diez casos respiratorios en Santa Fe
La Ciudad

La gripe concentra casi nueve de cada diez casos respiratorios en Santa Fe

Menos cordones amarillos: quieren ganar espacio para los autos
La Ciudad

Menos cordones amarillos: quieren ganar espacio para los autos

Cuidacoches: en el Senado insistirán con la prohibición total de la actividad
La ciudad

Cuidacoches: en el Senado insistirán con la prohibición total de la actividad

¿Por qué el 24 de junio es considerado el día más argentino del año?
Información General

¿Por qué el 24 de junio es considerado "el día más argentino del año"?

Cortaron la ruta nacional A012 este miércoles por un choque de camiones
La Región

Cortaron la ruta nacional A012 este miércoles por un choque de camiones

Pedaleó 6 mil kilómetros para llegar al Mundial y no pudo entrar a Estados Unidos
Ovación

Pedaleó 6 mil kilómetros para llegar al Mundial y no pudo entrar a Estados Unidos

Una vidente predijo una invasión extraterrestre durante Brasil-Escocia
Ovación

Una vidente predijo una invasión extraterrestre durante Brasil-Escocia

Aguinaldo 2026: cómo hacer rendir ese ingreso extra sin perder liquidez
Economía

Aguinaldo 2026: cómo hacer rendir ese ingreso extra sin perder liquidez

Taxista choca a una ciclista, huye del lugar y lo detienen en la Terminal de Ómnibus
La ciudad

Taxista choca a una ciclista, huye del lugar y lo detienen en la Terminal de Ómnibus

Otros dos detenidos por 100 kilos de marihuana en una carnicería de Serodino
Policiales

Otros dos detenidos por 100 kilos de marihuana en una carnicería de Serodino

Obras hídricas: se realizan trabajos de limpieza de canales troncales
La Región

Obras hídricas: se realizan trabajos de limpieza de canales troncales

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucha nubes y temperaturas bajo cero
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucha nubes y temperaturas bajo cero

En la provincia de Buenos Aires hay cortes de GNC: qué pasa en Rosario
La Ciudad

En la provincia de Buenos Aires hay cortes de GNC: qué pasa en Rosario

Un médico y un enfermero de Wheelwright vendían morfina y fentanilo
Policiales

Un médico y un enfermero de Wheelwright vendían morfina y fentanilo

Adorni aseguró que está a disposición para presentar su informe en el Senado
Política

Adorni aseguró que está "a disposición" para presentar su informe en el Senado